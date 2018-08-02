Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах

Марокканцы предпочитают мороженое с кусочками фруктов. В некоторых заведениях его подают на подушке из сладкого кус-куса, то ли для сытности, то ли для контраста. Впрочем, кус-кус в Марокко, как и во всей Азии, - рис, который можно встретить буквально в каждом блюде.

• Австралия - соленое мороженое В Австралии и Новой Зеландии невероятно популярна приправа Веджемайт (Vegemite). Это темно-коричневая паста на основе дрожжевого экстракта, с резким, солоноватым вкусом. Ее не только мажут на хлеб и добавляют в основные блюда, но и готовят с ней удивительное местное мороженое.

• Перу - мороженое из лукумы В Андах в огромном количестве растет лукума - субтропический плод с зеленоватой кожурой и желтой, маслянистой мякотью, по вкусу напоминающей крем-брюле. В Перу очень популярно мороженое с вкусом лукумы, которое также сочетают с ванилью, шоколадом или клубникой.

• Бразилия - “мясное” мороженое Один из самых необычных фруктов на планете - дуриан - знаменит резким, неприятным запахом и противоречивым вкусом, который сравнивают то с клубникой, то с полежавшей на жаре тушенкой. В Бразилии дуриан часто добавляют в мороженое. В сочетании с молоком и сливками вкус дуриана смягчается, но все же не привыкшие к нему туристы чаще выбрасывают его, не осилив даже половину.

• Мексика - фруктовый лед В Мексике очень популярен фруктовый лед - готовить его дешево и просто, и в жару его можно съесть гораздо больше, чем классического пломбира. Фруктовый лед или мороженое палетас, похоже на наш фруктовый лед, за тем исключением, что от огромного количества вкусов и разновидностей разбегаются глаза. Палетас даже не всегда делают из фруктов: в ход идут овощи, кактусы, острые и соленые приправы. Сливочное мороженое в Мексике тоже есть, но его здесь любят жарить во фритюре.

• Корея - мороженое в трубочке Хит корейского стрит-фуда - джипанги: ванильное мороженое в объемной трубочке из кукурузного теста. Как правило эти трубочки довольно объемные, поэтому можно смело брать одну на двоих.

• Япония - мороженое с кинако Япония славится экстравагантными десертами, но по-настоящему популярно здесь, конечно, не мороженое с осьминогами. Классические фруктовые и ореховые лакомства дополняются любимым японским топпингом - кинако - мукой, сделанной из перемолотых жареных соевых бобов. Эта вкусовая добавка появилась в Японии раньше сахара и ее с удовольствием добавляют во все сладости до сих пор.

• Россия - пломбир с вафлей На протяжении многих десятков лет пломбир в вафельном стаканчике остается у нас самым популярным видом мороженого. Удивительно, но многие иностранцы специально ездили в СССР, чтобы насладиться настоящим сливочным вкусом. Сейчас "тот самый" пломбир найти не так легко. Один из таких - пломбир"Золотой Стандарт", который подтверждает свое лидерство на протяжении трех лет. Кстати, этот бренд ежегодно проводит в Москве и других крупных городах России праздник мороженого и в этом году, например, мероприятие посетила актриса Екатерина Волкова, большая поклонница пломбира "в стаканчике":

“Порадовать ребенка мороженым как-то психологически легче, чем конфетой, потому что в нем много молока и не так много калорий, как в шоколаде, например. Для дочери я выбираю мое любимое – натуральный пломбир, такой, как «Золотой стандарт»".

А какое необычное мороженое пробовали вы, путешествуя по разным странам и городам? Делитесь личным опытом в комментариях!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock