Дим-самы, квери, равиоли: гид по пельменям разных стран

Название этого блюда можно перевести с китайского языка как «зажечь душу» или «дотронуться до сердца».

Вам понадобится:

яблоко — 400 г

корица молотая — 5 г

сахар — 50 г

крахмал картофельный — 15 г

крахмал пшеничный — 15 г

вода — 100 г

Приготовление:

Яблоко очистить, нарезать кубиками, засыпать сахаром. Добавить корицу и тщательно перемешать. Полученную смесь потушить 7-10 минут на слабом огне. Крахмал развести водой, поставить на плиту и довести до загустения. Отщипнуть 10 г теста, сформировать шар и раскатать. В центр полученной лепешки положить яблочную начинку (18 г), защипнуть края. Готовить в пароварке в течение трех-четырех минут.

Квери от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа