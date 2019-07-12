Греческая кухня — особенности, традиции и блюда, которые стоит попробовать

Особенности греческой кухни

Греческая кухня полезна, питательна и вместе с тем проста. Местные жители большое внимание уделяют здоровой пище, поэтому все блюда готовятся только из свежих продуктов, ведь именно в этом, по их мнению, и заключается секрет долгой жизни.

Основу рациона греческой кухни составляют оливковое масло, вино и хлеб. Разнообразные булочки и лепешки в Греции пекутся из пшеничной или ячменной муки с добавлением сыра, овощей, оливок или меда.

Греция — настоящий рай для любителей поесть. Трапеза в этой стране — целый ритуал, которому уделяется большое значение. Это не просто прием пищи, а еще и общение, и отдых. На обед обычно собирается вся семья, и на стол выставляются многочисленные блюда, которые любимы всеми, кто собрался за столом.

Туристы мир греческой кухни могут открыть в многочисленных кафе, тавернах и ресторанах. Однако учтите, во многих заведениях, рассчитанных на путешественников, зачастую подают адаптированные блюда, так что, если вы хотите попробовать настоящую греческую еду, выбирайте те кафе, которые посещают местные жители.

Рыба и морепродукты

Это одна из важнейших составляющих греческой кухни. И несмотря на то, что рыба и морские деликатесы довольно дороги, в стране их умеют готовить. В любой прибрежной таверне обязательно попробуйте местную рыбу — ципуру и барабульку, а также осьминога (его здесь не только жарят на углях, но и маринуют).