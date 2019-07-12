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Греческая кухня — особенности, традиции и блюда, которые стоит попробовать

Греческая кухня — это прежде всего традиции. Оно и неудивительно, ведь ей почти четыре тысячи лет. И надо отметить, греки бережно пронесли через тысячелетия четыре главных секрета, на которых основано большинство рецептов блюд греческой кухни: это простота приготовления, качественные продукты, знаменитое оливковое масло и умелое использование многочисленных трав и пряностей...

Особенности греческой кухни

Греческая кухня полезна, питательна и вместе с тем проста. Местные жители большое внимание уделяют здоровой пище, поэтому все блюда готовятся только из свежих продуктов, ведь именно в этом, по их мнению, и заключается секрет долгой жизни.

Основу рациона греческой кухни составляют оливковое масло, вино и хлеб. Разнообразные булочки и лепешки в Греции пекутся из пшеничной или ячменной муки с добавлением сыра, овощей, оливок или меда.

Греция — настоящий рай для любителей поесть. Трапеза в этой стране — целый ритуал, которому уделяется большое значение. Это не просто прием пищи, а еще и общение, и отдых. На обед обычно собирается вся семья, и на стол выставляются многочисленные блюда, которые любимы всеми, кто собрался за столом.

Туристы мир греческой кухни могут открыть в многочисленных кафе, тавернах и ресторанах. Однако учтите, во многих заведениях, рассчитанных на путешественников, зачастую подают адаптированные блюда, так что, если вы хотите попробовать настоящую греческую еду, выбирайте те кафе, которые посещают местные жители.

Рыба и морепродукты

Это одна из важнейших составляющих греческой кухни. И несмотря на то, что рыба и морские деликатесы довольно дороги, в стране их умеют готовить. В любой прибрежной таверне обязательно попробуйте местную рыбу — ципуру и барабульку, а также осьминога (его здесь не только жарят на углях, но и маринуют).

Фото: vostock-photo

Мясо

Для приготовления блюд греческой кухни используются в основном баранина или козлятина, в крайнем случае — свинина. Мясо обычно тушат, запекают или готовят на барбекю.

Гарнир

В качестве гарнира в Греции предпочитают использовать горох, бобовые, чечевицу и капусту. Чаще всего из этих продуктов готовят супы или каши, в которые добавляют оливковое масло, уксус и различные травы.

Оливки

В Греции, в отличие от России, нет такого понятия, как маслины, зато есть разделение на зеленые оливки (ранняя спелость), оливки зеленых сортов и черные (поздняя спелость). Оливки едят просто так, их добавляют в хлеб, салаты и, конечно же, из них выжимают оливковое масло, без которого не обходится, наверное, ни одно блюдо греческой кухни.

Фото: vostock-photo

Сыр

Главный молочный продукт Греции. В своей любви к сыру греки могут посостязаться с французами. Здесь его изготавливают из овечьего или козьего молока. В Греции насчитывается более 20 видов сыров местного производства, самым известным из них является — фета — мягкий сыр из овечьего молока.

Овощи

Одни из самых любимых греками овощей — баклажаны. Их фаршируют, запекают, тушат, они входят в состав одного из самых известных национальных блюд — мусаки (греческой запеканки). Помимо баклажанов в Греции популярны помидоры, фасоль, артишоки, морковь.

Приправы

Греки обожают разнообразные травы и пряности и используют их гораздо чаще, чем другие средиземноморские повара. Греки могут найти применение в кулинарии практически любой горной траве.

Йогурт

Греческий йогурт изготавливается из козьего, овечьего или коровьего молока. Он не очень густой и жирный, зато отлично подходит в качестве заправки для салатов. Также греки любят пить йогурт, добавив в него немного орехов и меда.

Фрукты

Солнечная Греция изобилует фруктами. Их чаще всего подают на десерт как в свежем виде, так и в виде начинки для разнообразных пирогов.

Кофе

Если вы являетесь поклонником кофе, то вам прямая дорога в Грецию. Здесь хорошо сваренный ароматный кофе подают в крохотных чашечках. К нему вам обязательно принесут стакан холодной воды. Кроме того, здесь очень популярен фраппе — растворимый кофе с добавлением молока и колотого льда.

Рецепты блюд греческой кухни

Мусака

рецепт от шеф-повара Алексея Зимина

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 800 г помидоров в собственном соку
  • 30 сушеной смородины
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. кайенского перца
  • 450 г бараньего фарша
  • ½ ч. л. молотой корицы
  • ¼ ч. л. молотого имбиря
  • ¼ ч. л. молотой гвоздики
  • 6 зубчиков чеснока
  • 2 головки репчатого лука
  • 1 красный сладкий перец
  • 220 мл красного вина
  • 330 мл растительного масла
  • 650 г баклажанов
  • 400 г картофеля
  • 150 г сливочного масла
  • 80 г муки
  • 250 мл молока
  • 1 лавровый лист
  • 100 мл греческого йогурта
  • 200 г тертого пармезана
  • молотый перец, соль, мускатный орех – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Смородину вымочите в кипятке в течение получаса. Помидоры пробейте в блендере до однородности.

Шаг 2. На сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, затем отправьте в нее фарш, приправленный кайенским перцем, имбирем, гвоздикой, корицей, солью, перцем, и тушите, постоянно помешивая 5 минут. Затем переложите мясо в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Шаг 3. В ту же сковороду вылейте оставшееся оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и предварительно обожженный и очищенный от семян и кожуры красный перец, а также мелко нашинкованный лук. Тушите 10 минут, затем влейте вино и готовьте, помешивая, еще 10 минут, пока вино не выпарится.

Шаг 4. Добавьте в сковороду помидоры, фарш и смородину. Хорошо перемешайте и тушите на среднем огне 30 минут, пока соус не станет густым.

Шаг 5. Баклажаны нарежьте тонкими кольцами и обжарьте порциями с обеих сторон на растительном масле до появления золотистого цвета. Готовые баклажаны обсушите от лишнего масла бумажным полотенцем.

Шаг 6. Картофель нарежьте ломтиками и обжарьте до мягкости.

Шаг 7. Сделайте соус бешамель: в сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло и, помешивая, прогрейте его в течение пары минут. Затем добавьте муку, и начинайте вливать, не прекращая мешать, молоко. Бросьте в соус лавровый лист и варите 15 минут. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех, удалите лавровый лист. Остудите готовый соус в течение 5 минут.

Шаг 8. В миске взбейте йогурт и желтки.

Шаг 9. Разогрейте духовку до 200 градусов. На дно формы выложите карофельные ломтики, посолите и поперчите хи. Сверху – кружки баклажана, их тоже посолите и поперчите. Следующим слоем – мясной соус, затем залейте мясо соусом бешамель и разровняйте поверхность. Посыпьте пармезаном и запекайте 40-45 минут.

Греческий салат

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 3 помидора
  • 4 небольших огурца
  • 1 средняя головка красного лука
  • 1 сладкий перец
  • 180 г сыра Фета
  • 100 г маслин
  • ½ ч. л. базилика
  • ½ ч. л. орегано
  • 2 ч. л. сока лимона
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте заправку для салата: в оливковое масло влейте лимонный сок, всыпьте базилик, орегано, черный перец. Выдавите сюда же зубчик чеснока и хорошенько перемешайте.

Шаг 2. Овощи помойте и нарежьте средними кусочками. Лук нашинкуйте полукольцами.

Шаг 3. Овощи и лук выложите в салатницу, сюда же отправьте маслины. Залейте салат заправкой и перемешайте. Фету наломайте руками или нарежьте кубиками, как больше нравится, и выложите поверх готового салата.

Баклажан со сладким мисо и греческим йогуртом

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 175 г баклажанов
  • 2 г пищевой соды
  • приправы в ассортименте
  • ½ ореха пекан
  • 10 г свежего лайма
  • 24 г тайского чили соуса
  • 40 г йогурта
  • 16 соуса мисо

Для соуса:

  • 10 мисо пасты
  • 5 мл рисового соуса
  • 2 мл белого сухого вина
  • 3 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Чтобы приготовить соус, соедините все ингредиенты и смешайте их до однородности.

Шаг 2. Баклажан разрежьте вдоль напополам. Половинку баклажана запеките с мисо соусом и соусом тайский «сладкий» чили при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

Шаг 3. Подавайте с йогуртом, украсив орехом пекан, цедрой лайма и приправой шичими.

Салат «Фета с арбузом»

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, ресторан «Дружба»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 180 г арбуза
  • 20 г рукколы
  • 40 феты
  • 15 г редиса
  • 5 г репчатого лука
  • 5 мл оливкового масла
  • 3 мл бальзамического уксуса
  • морская соль

Как приготовить:

Шаг 1. Разрежьте арбуз, очистите от косточек и сформируйте 3 круга при помощи металлического кольца.

Шаг 2. Тонко нарежьте сыр и сформируйте 2 круга.

Шаг 3. Соберите салат: на круг арбуза положите сыр и рукколу, затем снова сделайте круг арбуза, на который выложите сыр и рукколу, последним слоем кладем круг арбуза. Посолите, полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Украсьте слайсами свежего редиса и репчатым луком.

Морковный суп с имбирем, печеной грушей и пеканом

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500 г моркови
  • 15 г репчатого лука
  • 200 г картофеля
  • 50 г белого вина
  • 20 г имбиря
  • 30 г пюре из груши
  • 10 г ореха пекан
  • 10 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Для приготовления пюре из груши одну грушу запеките, почистите, добавьте сок лимона, сок имбиря по вкусу и взбейте в блендере.

Шаг 2. Лук обжарьте, добавьте произвольно нарезанные морковь и картофель, затем имбирь. Обжаривайте 5-7 минут, после чего добавьте вино, полностью его выпарите, залейте овощным бульоном и варите до того момента, как морковь станет мягкой (приблизительно 1 час).

Шаг 3. Дайте супу остыть, затем пробейте его в блендере.

Шаг 4. Подавайте суп с пюре из груши, украсив орехом пекан.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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