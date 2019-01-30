Еда с акцентом. Кулинарное путешествие в Армению

Армянская кухня в изобилии предлагает блюда из рубленого мяса с начинками, однако в них ценится именно естественность вкуса, без соусов. Практически в каждом из рецептов – очень много зелени и специй. Вопреки стереотипам, это не просто кинза, а примерно 300 видов садовых и дикорастущих трав, от пажитника до базилика. Большую часть блюд готовят на топленом масле. Оно идет в супы, для тушения мяса, птицы, рыбы и овощей, а также в кондитерские изделия. Растительное масло, в основном кунжутное, применяется лишь для ряда овощных рецептов, например, фасоли.

Хлеб есть, и его много. Нельзя представить Армению без тонкого лаваша и матнакаша — круглого хлеб из пшеничной муки. А еще сыры - с разными травами, чесноком и еще с массой начинок. Словом, пора за стол…

Первое блюдо