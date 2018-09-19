Что еще едят зрители в кинотеатрах разных стран мира, кроме попкорна

Фиерия вкусов!

Взлет популярности попкорн пережил после второй мировой, когда с сахаром в Америке было достаточно напряженно. Газировка и сладости стали менее доступны, а вот с кукурузой сорта маис дела обстояли прекрасно. К кому же кинопрокатчики наконец заметили, что попкорн является весьма мотивирующим средством для посетителей и стали продавать его во всех фойе. У нс же попкорн стал популярен в начале 90-х и с тех пор не сдает позиции. Интересно, что сегодня в ряде кинотеатров самая большая статья дохода – это попкорн, а не билеты. Продажа попкона не уменьшается даже в кризис, более того – все время появляются новые вкусы, от томатного до мандаринового. Вкусовые предпочтения по стране различаются – на севере в кино любят жевать соленый попкорн, а на юге, например, в Краснодаре и Ростове – сладкий.

Однако не во всех странах привычки киноманов повторяют американские традиции. Не попкорном единым жив зритель. Главные критерии для киноеды – чтобы не пачкалась, не слишком остро (ну или приятно) пахла, была достаточно легкой (чтобы растянуть удовольствие, а не насытиться за 5 минут). Очень важно, чтобы есть можно было руками. А таких блюд немало.

Израиль -фалфель