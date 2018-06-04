Чили кон тыква

Вам понадобится:

(на 4 порции )

Морковь – 100 гр

Лук репчатый – 100 гр

Стебли сельдерея – 100 гр

Чеснок – 50 гр

Масло растительное – 100 гр

Чечевица – 500 гр

Фасоль – 200 гр

Тыква запеченная – 280 гр

Лук красный – 8 гр

Масло сливочное с зеленью – 10 гр

Аджика сухая – 20 гр

Паприка копченая – 20 гр

Чипсы картофельные – 40 гр

Соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Приготовление:

Морковь, репчатый лук, сельдерей, чеснок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. В обжаренные овощи добавить предварительно отваренные фасоль и чечевицу, аджику и копченую паприку, соль по вкусу. Затем воды до верхнего уровня и уварить, доведя до нужного вам вкуса. Разложить чили по тарелкам, украсив запеченной тыквой, зеленью, кольцами красного лука и зеленым маслом. Подавать с картофельными чипсами.

Фото: архиы ресторана