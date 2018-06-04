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Чили кон тыква

По мексиканским мотивам бренд-шеф ресторана Funny Cabany Дмитрий Шуршаков приготовил вам кое-что особенное: пробуйте и готовьте сами, если любите остренькое.

Вам понадобится:

(на 4 порции )

  • Морковь – 100 гр
  • Лук репчатый – 100 гр
  • Стебли сельдерея – 100 гр
  • Чеснок – 50 гр
  • Масло растительное – 100 гр
  • Чечевица – 500 гр
  • Фасоль – 200 гр
  • Тыква запеченная – 280 гр
  • Лук красный – 8 гр
  • Масло сливочное с зеленью – 10 гр
  • Аджика сухая – 20 гр
  • Паприка копченая – 20 гр
  • Чипсы картофельные – 40 гр
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Приготовление:

Морковь, репчатый лук, сельдерей, чеснок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. В обжаренные овощи добавить предварительно отваренные фасоль и чечевицу, аджику и копченую паприку, соль по вкусу. Затем воды до верхнего уровня и уварить, доведя до нужного вам вкуса. Разложить чили по тарелкам, украсив запеченной тыквой, зеленью, кольцами красного лука и зеленым маслом. Подавать с картофельными чипсами.

Фото: архиы ресторана

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