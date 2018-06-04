Чили кон тыква

Вам понадобится:
(на 4 порции )
- Морковь – 100 гр
- Лук репчатый – 100 гр
- Стебли сельдерея – 100 гр
- Чеснок – 50 гр
- Масло растительное – 100 гр
- Чечевица – 500 гр
- Фасоль – 200 гр
- Тыква запеченная – 280 гр
- Лук красный – 8 гр
- Масло сливочное с зеленью – 10 гр
- Аджика сухая – 20 гр
- Паприка копченая – 20 гр
- Чипсы картофельные – 40 гр
- Соль – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Приготовление:
Морковь, репчатый лук, сельдерей, чеснок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. В обжаренные овощи добавить предварительно отваренные фасоль и чечевицу, аджику и копченую паприку, соль по вкусу. Затем воды до верхнего уровня и уварить, доведя до нужного вам вкуса. Разложить чили по тарелкам, украсив запеченной тыквой, зеленью, кольцами красного лука и зеленым маслом. Подавать с картофельными чипсами.
Фото: архиы ресторана