Аджапсандал
Существует предположение, что в переводе с тюркских наречий аджапсандал означает «какая ты восхитительная». Под разными названиями это блюдо готовят кавказские и многие тюркские народы. Его европейский аналог — овощное соте, или рататуй. В любом случае для этого блюда берутся некрупные баклажаны и абсолютно свежие сопутствующие продукты. Вот вам рецепт от ресторана Valenok шеф-повара Сергея Векшина.
Вам понадобится:
- Баклажаны — 100 г
- Красный сладкий перец — 50 г
- Желтый сладкий перец — 50 г
- Томаты в собственном соку — 20 г
- Томатная паста — 10 г
- Лук — 10 г
- Оливковое масло — 5 г
- Петрушка — 3 г
- Хмели-сунели — 2 г
- Грузинские специи — 2 г
- Соль
Приготовление:
Овощи — баклажаны, красный и желтый перец — крупно нарезать. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут в духовке. Для соуса лук обжарить на оливковом масле. Добавить к нему томаты в собственном соку и томатную пасту. Потушить. Соль добавить по вкусу. Залить соусом запеченные овощи. Приправить хмели-сунели и другими грузинскими специями, можно досолить. Украсить петрушкой. Подавать горячим.
Фото: архив ресторана
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