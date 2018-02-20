Существует предположение, что в переводе с тюркских наречий аджапсандал означает «какая ты восхитительная». Под разными названиями это блюдо готовят кавказские и многие тюркские народы. Его европейский аналог — овощное соте, или рататуй. В любом случае для этого блюда берутся некрупные баклажаны и абсолютно свежие сопутствующие продукты. Вот вам рецепт от ресторана Valenok шеф-повара Сергея Векшина.