6 потрясающих мест в Грузии для любителей вкусно поесть

Ресторан с просторным двориком и домашней атмосферой. Продукты здесь исключительно натуральные и местного производства, а меню часто меняется из сезона в сезон. Но если вы попробовали чакапули из барашка, то это стоит того, чтобы вернуться сюда через год. Мясо готовят отменно, а шеф-повара заманивают искушенного туриста неожиданными ингредиентами, например, тархуном в супе чихиртма и грибном чакапули. Также хорошо отзываются о разных вариациях пхкали — овощном ассорти. И особо гости ресторана вспоминают жареную картошку с луком, которая напоминает им самое доброе из детства.

Keto & kote