5 мест в Европе, где можно вкусно и бюджетно перекусить

Сеть Nordsee специализируется на блюдах из рыбы. Самый первый ресторан появился еще в 1896 году и походил больше на магазин морепродуктов. Когда же владельцы начали предлагать готовые блюда из свежей рыбы вдобавок к сырым продуктам — это вызвало огромный скачок популярности Nordsee и привело к открытию десятков ресторанов по всей Европе. Сегодня здесь готовят рыбу всеми возможными способами: на пару, жарят, запекают и т. д. Обслуживание быстрое и организовано по принципу столовой: вы подходите к прилавку, показываете на то, что хотите съесть, и вам кладут это в тарелку. Цены по меркам Австрии демократичные. Это место по достоинству оценят любители лобстеров, креветок, гребешков и устриц.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Instagram, Facebook, Sutterstock.com