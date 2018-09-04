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5 мест в Европе, где можно вкусно и бюджетно перекусить

Цена не всегда показатель качества — это правило применимо ко многим европейским заведениям. Найти ресторан или кафе, где можно вкусно поесть и при этом не разориться, вполне реально. Вместе с основателем ресторана «Паста Браво» Дмитрием Кибкало мы выбрали пять мест, в которые нужно непременно заглянуть любому экономному путешественнику.

Рынок Torvehallerne, Копенгаген

Если хотите проникнуться местным колоритом и почувствовать ритм города, отправляйтесь на гастрономический рынок Torvehallerne. Расположенный в двух стеклянных павильонах недалеко от метро Норрепорт, он давно стал одним из любимых мест встреч как для датчан, так и для туристов. Здесь всегда приятно прогуляться, разглядывая прилавки, продавцов и посетителей. Или посидеть за чашкой хорошего кофе в одной из кондитерских. Обилие свежих продуктов, масса ресторанов на любой вкус, всевозможные дегустации — с одной стороны, на Torvehallerne есть где разгуляться гурману, с другой — сюда можно без проблем забежать и быстро перекусить в легкой, расслабленной атмосфере.

Бургерная Peter Pane, Берлин

Бургерная Peter Pane находится в самом сердце Берлина, на Фридрихштрассе. Совсем рядом — крупнейший театр-варьете в Европе «Фридрихштадт-палас». Можно сидеть за столиком на веранде и наблюдать за нарядными гостями, которые спешат на очередное представление. Вкусные бургеры и салаты, внушительные порции, приветливый персонал, неформальная атмосфера — все это привлекает как туристов, так и местных жителей, поэтому здесь всегда многолюдно. Заведение предлагает гостю собрать свой бургер, как конструктор, выбрав каждый ингредиент отдельно. Интерьер стилизован под березовую рощу, а меню — под книгу сказок. Кстати, в двух шагах от бара вы найдете пристань, с которой уходят прогулочные кораблики по реке Шпрее.

Сеть ресторанов Lido, Рига

Lido часто сравнивают с российской сетью фастфудов «Му-му», отмечая при этом, что в латвийских заведениях еда намного вкуснее. Владельцы Lido действительно сделали ставку на свежесть и натуральность: блюда здесь всегда готовятся на один день, а о происхождении продуктов вам с удовольствием расскажет услужливый персонал. Меню включает широкий выбор блюд и десертов. Если вы в Риге впервые — стоит посетить самый большой и колоритный из ресторанов Lido, расположенный на улице Краста. Еще сеть занимается социальными проектами. Например, на занятиях Школы здорового питания Lido детям рассказывают о том, как питаться правильно, и учат их готовить полезные закуски.

Сеть фастфудов Mezzo Di Pasta, Париж

На первый взгляд это ничем не примечательный итальянский фастфуд, где готовят пасту, пиццу и сэндвичи. Однако высокое качество приготовления блюд, уютная обстановка заведения, приятный персонал и оперативное обслуживание быстро заставят вас влюбиться в это место и приходить сюда снова и снова. Здесь можно взять еду навынос и поесть в ближайшем парке. Например, недалеко от Mezzo Di Pasta, расположенной на улице Буланже, раскинулся Сад растений — самый крупный ботанический сад во Франции. Здесь можно укрыться от шума и суеты Парижа, прогуляться по широким дорожкам, любуясь красотой редких цветов и деревьев.

Сеть рыбных фастфудов Nordsee, Вена

Сеть Nordsee специализируется на блюдах из рыбы. Самый первый ресторан появился еще в 1896 году и походил больше на магазин морепродуктов. Когда же владельцы начали предлагать готовые блюда из свежей рыбы вдобавок к сырым продуктам — это вызвало огромный скачок популярности Nordsee и привело к открытию десятков ресторанов по всей Европе. Сегодня здесь готовят рыбу всеми возможными способами: на пару, жарят, запекают и т. д. Обслуживание быстрое и организовано по принципу столовой: вы подходите к прилавку, показываете на то, что хотите съесть, и вам кладут это в тарелку. Цены по меркам Австрии демократичные. Это место по достоинству оценят любители лобстеров, креветок, гребешков и устриц.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Instagram, Facebook, Sutterstock.com

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