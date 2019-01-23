Бриошь, сувлаки и другие традиционные свадебные блюда разных стран

Вам потребуется:

500 г пенне,

300 г варено-мороженных мидий,

200 г черри,

пучок свежего базилика,

250 мл жирных сливок,100 г твердого сыра,

2 зубчика чеснока,

оливковое масло,

2 ст.л. сливочного масла,

соль, перец.

Как приготовить:

На большой сковороде разогреть оливковое масло и обжарьте чеснок до золотистого цвета. Теперь добавить мидии и 1 ст.л. сливочного масла, обжаривать на среднем огне несколько минут. Затем положить сливки, соль и перец и готовить на медленном огне 5 минут, не накрывая крышкой. К соусу добавить порезанные пополам помидоры и мелко натертый сыр, подержите на огне 1 минуту. Тем временем отварить пасту до состояний All dente, слить воду. Пенне выложить на сковородку к соусу, добавьте 1 ст.л. сливочного масла и базилик, перемешать и подержать на медленном огне еще минуту. Подавать с листьями базилика.

Россия

Свадебный стол на русской свадьбе всегда ломился не только от блюд, но и от символов. Каждое блюдо было пожеланием для новобрачных. Особую роль здесь играла курица – символ плодородия и продолжения рода. Например, в ряде регионов перед торжеством в дом жениха приносили живую курицу; родственники будущего мужа должны были купить эту птицу, приготовить и накормить ею молодых перед первой брачной ночью. Среди пирогов главным был курник, с начинкой из куриного мяса и зерен пшеницы, знак плодородия и достатка. Вообще чем больше на столе блюд из мяса и рыбы, тем лучше. Пекли блины – знак успеха, возрождения и опять же плодородия. Из спиртного пили только брагу, мед и пиво.

Галантин из курицы с грибами