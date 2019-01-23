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Бриошь, сувлаки и другие традиционные свадебные блюда разных стран

Выкуп невесты, катание на лимузинах, метание букета… Сегодня свадебный обряд оброс всевозможными традициями из разных эпох и культур, далеко не всегда уместных и совместимых. Среди сложносочиненных развлечений иногда сложно отыскать базис. Однако в разных странах им часто оказывается традиционный свадебный обед – возможность собраться вместе и поговорить по приятному поводу и за приятным блюдо, поднять тост за здоровье молодоженых.

Италия

Для итальянцев свадьба — это семейный ужин, а не шоу с ведущими. И если кто-то хочет что-то сказать молодым, то делают это обычно с глазу на глаз, без громких слов. Но вот к еде итальянцы относятся серьезно, а уж на свадьбе – вдвойне серьезно. Поэтому праздничная трапеза состоит как бы из двух сессий. Первая – это многочисленные закуски в формате фуршета, под которые гости общаются и знакомятся. А вот часа через 3 наступает основная часть – собственно, сам ужин. И начинает его, конечно же, паста. Обычно тарелки заранее расставлены на столах, а официанты заполняют их вкуснейшей пастой. Потом придет пора других горячих блюд и десертов, но вот паста – это святое.

Паста с мидиями и базиликом

Вам потребуется:

  • 500 г пенне,
  • 300 г варено-мороженных мидий,
  • 200 г черри,
  • пучок свежего базилика,
  • 250 мл жирных сливок,100 г твердого сыра,
  • 2 зубчика чеснока,
  • оливковое масло,
  • 2 ст.л. сливочного масла,
  • соль, перец.

Как приготовить:

На большой сковороде разогреть оливковое масло и обжарьте чеснок до золотистого цвета. Теперь добавить мидии и 1 ст.л. сливочного масла, обжаривать на среднем огне несколько минут. Затем положить сливки, соль и перец и готовить на медленном огне 5 минут, не накрывая крышкой. К соусу добавить порезанные пополам помидоры и мелко натертый сыр, подержите на огне 1 минуту. Тем временем отварить пасту до состояний All dente, слить воду. Пенне выложить на сковородку к соусу, добавьте 1 ст.л. сливочного масла и базилик, перемешать и подержать на медленном огне еще минуту. Подавать с листьями базилика.

Россия

Свадебный стол на русской свадьбе всегда ломился не только от блюд, но и от символов. Каждое блюдо было пожеланием для новобрачных. Особую роль здесь играла курица – символ плодородия и продолжения рода. Например, в ряде регионов перед торжеством в дом жениха приносили живую курицу; родственники будущего мужа должны были купить эту птицу, приготовить и накормить ею молодых перед первой брачной ночью. Среди пирогов главным был курник, с начинкой из куриного мяса и зерен пшеницы, знак плодородия и достатка. Вообще чем больше на столе блюд из мяса и рыбы, тем лучше. Пекли блины – знак успеха, возрождения и опять же плодородия. Из спиртного пили только брагу, мед и пиво.

Галантин из курицы с грибами

Вам потребуется:

  • 1 большая курица,
  • 2 куриные грудки,
  • 1 яйцо,
  • 100 мл жирных сливок,
  • 4 белых гриба,
  • 7 куриных печенок,
  • 1 большой стебель лука-порея,
  • 1 маленький пучок укропа,
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса,
  • 2 ст. л. оливкового масла, соль, свежемолотый черный и белый перец

Как приготовить:

Разделить курицу, удалить позвоночник и кости, не повредив кожу. Куриные грудки нарезать е небольшими кусками, положить в блендер. Добавьте сливки, соль и перец, измельчить до однородности, переложить в миску. Яичный белок взбить в стойкую пену, аккуратно смешать с куриным фаршем. Белые грибы нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Измельчить укроп. Отдельно обжарить печенку, влить уксус, выпарить до 1/3 объема, остудить. Печенку и грибы переложить в миску с куриным фаршем, добавить мелко порубленный укроп и аккуратно перемешать. Получившейся массой нафаршировать курицу, шов заколоть шпажками. Порей крупно нарезать, выложить в противень, на него – фаршированную курицу. Запекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 40 мин., периодически поливая образующимся соком. Затем остудить и нарезать на порционные куски.

Греция

Обед состоит из салатов, трех видов холодных и четырех горячих закусок, основного блюда, десертов и фруктов. Обязательно на столе будет знаменитый салат, включающий в себя помидоры, брынзу, маслины, сладкий перец. Вместо привычных закусок можно приготовить мезе — маленькие блюда, подходящие для фуршетов и подаваемые к алкоголю. В Греции в качестве мезе подают сыр фета с маслинами и различные морепродукты. На горячее долмадес или сувлаки – мясо на деревянных шпажках. Сувлаки - это небольшие шашлычки из мяса и овощей на деревянных шпажках. Мясо маринуется в смеси оливкового масла, чеснока, сока лимона и орегано. Сувлаки подают с белым хлебом и ломтиками лимона. Обязательно пекут красивый свадебный хлеб. Трапеза сопровождается метаксой и легкими винами. И обязательно – разговорами.

Сувлаки

Вам потребуется:

  • 1 кг свинины (шейка),
  • 1 луковица,
  • 1 болгарский перец,
  • 1 помидор,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2-3 ст.л.
  • оливкового масла ,
  • 1 ч.л. орегано ,
  • сок половины лимона ,
  • соль, свежемолотый черный перец.

Как приготовить:

Свинину нарезать небольшими кубиками, лук и перец – крупными квадратиками. Чеснок измельчить, соединить с оливковым маслом, лимонным соком и орегано. Выложить в миску мясо, перец и лук, добавить маринад, соль и перец. Перемешать, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 3 часа. Насадить на деревянные шпажки, чередуя с овощами. Противень застелить фольгой, сверху поставить решетку и выложить шашлычки. Отправить в духовку (180 градусов) на 30 минут.

Франция

На любой свадьбе гостей ждет ужин из нескольких блюд, сменяющих друг друга в заданном порядке, в сопровождении подходящих напитков. После ужина наступает время танцев. А вот под конец танцевальной части свадьбы подают огромный бриошь, который выносят на носилках, в сопровождении музыки и фейерверка.

Бриошь

Вам потребуется:

  • 500г пшеничной муки ,
  • 50г сахара ,
  • 15г свежих дрожжей , 1
  • 10г соли,
  • 6 яиц ,
  • 250г сливочного масла,
  • для глазури – еще 1 яйцо, взбитое с щепоткой соли.

Как приготовить:

Масло нарезать кубиками. Муку просеять в миску, добавить сахар, соль и дрожжи. Вбить яйца. Перемешать специальным скребком или лопаткой. Мешать долго и тщательно. Затем тесто выложить на рабочую поверхность (без муки) и вымесить. Тесто готово, когда станет отлипать от рук и стола. Теперь разбрасываем по нему кусочки масла и продолжаем месить, пока не станет гладким и шелковистым. Теперь надо добавить немного поверхность и миску мукой, сформировать из теста шар, накрыть полотенцем и оставить подниматься на 2 часа. В помещении должно быть тепло – около 25 градусов.

Еще немного подпылим мукой поверхность и выложим тесто из миски с помощью скребка. Теперь надо перемешать, снова сформировать шар и оставить дозревать на 12-14 часов, при температуре около 10 градусов. Пора? Тесто надо согреть при комнатной температуре, разделить на кусочки-шарики. Из каждого шарика вытянуть шарик поменьше. Формочки смазать маслом, выложить неплотно булочки и оставить на 2 часа на расстойку. Когда заготовка еще увеличится в объеме, смазать взбитым яйцом и выпекать 20 минут при температуре 190 градусов.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: vostock-photo

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