Ульяна Донскова: «Если есть химия между мной и режиссером, то я полностью ему доверяю»

В 2012 году Ульяна Донскова стала Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в командном многоборье и после этого триумфа почти сразу же завершила спортивную карьеру. Теперь девушка покоряет новые вершины и активно проявляет себя в сфере кино. В эксклюзивном интервью с изданием «Страсти» знаменитость охотно обсудила свое прошлое и рассказала о тонкостях актерской профессии.

Ульяна, с момента Вашей победы на Олимпийских играх прошло больше 10 лет. Часто ли Вы вспоминаете этот триумф? Пересматриваете ли Вы свои выступления?

Я помню день победы поэтапно. Каждый шаг. С момента, как проснулась, и до момента, как уснула. Я не так часто пересматриваю наши выступления, но случается, что люди просят показать и тогда я смотрю вместе с ними. Буквально пару дней назад произошел со мной случай. Зашла в магазин купить брюки, общаемся с продавцом, примеряем. Уже иду оплачивать, и тогда она мне говорит: «Вы блестяще выступили на Олимпиаде». Я опешила, так как до этого она даже глазом не повела, что меня узнала. Но мне было очень приятно, что люди помнят и знают о нашем триумфе.

За какими видами спорта Вы сейчас следите?

Люблю смотреть женское фигурное катание, хоккей. Сейчас часто ходим на футбольные матчи Динамо и ЦСКА, так как болеем именно за эти команды, а еще с недавнего времени у меня брат попал в медийную лигу 2Drots, и теперь мы будем ходить на его матчи. В эту субботу их команда играет с ЦСКА.

Когда и почему Вы приняли решение попробовать себя на актерском поприще?

Мне всегда было интересно кино. Я любила смотреть фильмы и погружаться в магию кинопроцесса. Поэтому, завершив карьеру, я закончила школу драмы Германа Седакова и решила уйти в киноиндустрию.

В каких фильмах Вы бы хотели сняться? А на какую роль Вы бы никогда не согласились?

Я хочу сняться в нескольких жанрах, один из них — исторический, также хочется попробовать себя в остросоциальном проекте. Именно эти направления русского кино я смотрю, и они мне интересны. Комедиями интересуюсь меньше, но все же выделила бы один проект — «Большая секунда». В такой истории хотелось бы сняться. Согласна на любую роль: готова есть сырое мясо и сниматься голой. Актриса — это инструмент. Если есть химия между мной и режиссером, то я полностью ему доверяю.

С кем бы Вы хотели появиться в одном кадре? Кто из известных актеров Вас вдохновляет?

Сейчас назову тех, кто играет плюс-минус мой возраст. Иван Янковский, Алена Михайлова, Глеб Калюжный, мои друзья Рита Аброськина и Олег Гаас — они крутые все, у них есть чему учиться. Смотрю почти все проекты, в которых играют Константин Хабенский, Виктория Исакова, Евгений Цыганов — для меня они величайшие. Они являются теми, к кому нужно стремиться. Также очень вдохновляюсь работами Марго Робби и Леонардо Ди Каприо. Эти двое — мои самые большие любимчики.

Каких проектов с Вашим участием ждать в ближайшем будущем?

В ближайшем будущем должен появиться второй сезон сериала «Историк». У меня там большая роль, выхода которой я очень жду.

Ульяна, говорят, мир спорта жесток, но не менее суровы и правила шоу-бизнеса. Успели ли Вы это уже ощутить на себе?

Я не в тусовке шоу-бизнеса совершенно. Я в тусовке спорта и в кино. Сейчас даже больше в кино.