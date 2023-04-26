Евгения Тарасова и Владимир Морозов: «От Олимпиады остались только хорошие воспоминания»

Евгения, Владимир, недавно завершились последние соревнования в этом сезоне. Каковы Ваши впечатления от внутрироссийских стартов?

Евгения: Очень хорошие. Уровень проведения и соперничества российских соревнований ничуть не уступает международным. Огромное спасибо, что все равно была возможность соревноваться на высшем уровне.

Владимир: Впечатления положительные. Наша Федерация постаралась и сделала полноценный сезон по количеству турниров, за что отдельное спасибо.

После Олимпиады многие Ваши коллеги по сборной временно приостановили карьеру. Не было ли у Вас подобной мысли, чтобы восстановить силы?

Евгения: На самом деле, нет, на такой ноте не хотелось останавливаться.

Владимир: Не было, нам хотелось кататься дальше, а те, кто приостановил, имели свои причины. Так часто бывает после Олимпийских игр.

После Олимпиады и завоеванной Вами серебряной медали прошел уже год. Когда эмоции утихли, какие у Вас ощущения от тех дней?

Евгения: Я вспоминаю с таким душевным спокойствием. Иногда даже от воспоминаний немного слезы идут. До сих пор в соцсетях появляются красивые видео и фотографии с теми эмоциями, которые мы испытали тогда после произвольной программы.

Владимир: Я бы сказал иначе: тут, скорее, остались только хорошие, теплые воспоминания. Со временем еще больше вспоминаешь какие-то детали и интересные моменты, потому что стресс ушел, а из-за него ты упускал некоторые нюансы мимо глаз: нужна была высокая концентрация, и все силы уходили на прокаты.

Между Вами и победителями Олимпиады отрыв минимальный — сотые балла, хотя Вы выдали два безупречных и чистых проката. Не было ли у Вас внутренней самокритики по поводу того, что можно было где-то сделать еще лучше, и золото стало бы Вашим?

Евгения: Тогда я была очень счастлива, что мы прокатали обе программы чисто. Думаю, такие мысли бы были, если бы мы тоже допустили ошибку, тогда — да, обида была бы, в первую очередь, на себя. Но мы прокатали хорошо, так решили судьи. Для меня это все равно самая главная победа!

Владимир: Мы сделали все, что от нас зависело. Остальное было решением судей, на которое никто не может повлиять. В целом, я рад, что мы откатали чисто, и сделали все так, как хотели.

Сейчас многие спортсмены испытывают проблему с мотивацией из-за отстранения от международных стартов. А как у Вас обстоят с этим дела? Планируете после отдыха готовиться к новому сезону?

Евгения: Если честно, сезон только закончился, но мы продолжаем тренироваться, к тому же на данный момент у нас тур с шоу Этери Тутберидзе. Отдыхать нам некогда

Привлекает ли Вас формат ТВ-шоу? Если будет новый сезон «Ледникового периода», то хотели бы принять участие? Если да, то с кем хотелось бы встать в пару?

Евгения: ТВ-шоу всегда интересны. В «Ледниковый период» я бы пошла, попробовала бы с удовольствие. Думаю, я бы и в шоу «Фактор страха» пошла и в «Звезды в Африке»! Хочется попробовать себя в другом формате.

Владимир: Да, безусловно, мне было бы интересно. Но я бы не хотел кого-то конкретно выделять, главное, чтобы работа шла в удовольствие.

Многие спортсмены после завершения карьеры покоряют шоу-бизнес и ТВ. Есть ли у Вас желание пойти по тому же пути?

Евгения: Пока не думаю, возможно, да. Пока что мы катаемся.

Владимир: На данном этапе жизни концентрироваться на какой-то одной направленности мне бы не хотелось, но, безусловно, существует несколько сфер, в которых мне было бы хотелось себя попробовать. Возможно, шоу-бизнес туда тоже входит.

Владимир, в одном из интервью Вы сказали, что «в других видах спорта гораздо больше призовые». А какое Ваше отношение к этой дискуссионной теме? Согласны ли Вы с подобным раскладом, если учесть, что фигурное катание – ведущий и сильнейший спорт в России?

Владимир: Если быть точнее, то один из ведущих, поскольку есть и другие виды спорта, в которых завоевывают не меньшее количество медалей, чем в фигурном катании. Какое отношение? Я считаю, что нам не хватает специалистов, которые бы занимались данной темой.