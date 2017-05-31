Режиссер Тимур Алпатов снял для Первого канала сериал «Золотая Орда». В 16-серийной картине показаны события конца XIII века, когда Русь находилась под игом монголо-татар. В сериале сыграли Александр Устюгов, Светлана Колпакова, Юлия Пересильд, Сергей Пускепалис, Владимир Веревочкин, Артур Иванов, Сергей Гурьев, Евгения Дмитриева, Лариса Домаскина, Артем Алексеев, Сергей Соцердотский, Анна Скиданова, Юрий Тарасов, Аружан Джазильбекова, Дина Тасбулатова, Сабина Ахмедова, Санжар Мадиев, Даулет Абдыгапаров, Эльмира Калимуллина, Виктор Немец.

По сюжету, великий князь Ярослав мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистное иго, но его врагами на этом пути становятся родной брат – опальный князь Борис, и старший сын Владимир.

В столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды – Тенгри-Темир, красавец и ценитель женской красоты. Он приехал, чтобы угнать в Орду тысячи русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если Великий князь отдаст ему княгиню Устинью, жену Бориса. Ярослав не готов нарушить законы Веры и Чести, но Борис сам идет на этот шаг, надеясь, что эта жертва обеспечит ему княжеский престол. Устинья с караваном отправляется на чужбину… Тенгри оставляет князю Ярославу «подарок» от Великого хана – юную Наргиз, которая пробуждает князя к жизни и ставит его перед роковым выбором.

Сериал выйдет в 2017 году.