В этот день все, кто хочет обрести верного друга, смогут найти его среди семидесяти здоровых, привитых и полностью адаптированных к домашней жизни собак. Забрать питомца можно будет сразу после заключения договора и собеседования с сотрудником Фонда. Кроме того, для новоиспеченных хозяев организаторы выставки подготовят приятные бонусы: подробный инструктаж от опытных волонтеров, «Памятку владельцу собаки из приюта» и полезные подарки.

Те, кто не может взять собаку, смогут пообщаться и познакомиться с животными, сфотографироваться с ними в фотозоне, угостить лакомствами, а также просто весело провести время, посетив благотворительную ярмарку и зажигая под веселую музыку. Помимо этого, опытные волонтеры подскажут всем желающим, каким образом можно помочь московским приютам, а через специальный пункт можно будет передать материальную помощь животным в виде кормов, лакомств, игрушек и амуниции.

Стоит отметить, что выставку #всемпособаке поддерживают многие звезды российского шоу-бизнеса, среди них Сергей Лазарев, Ольга Шелест, Лена Темникова, Татьяна Лазарева, Нонна Гришаева и другие.

В прошлом году мероприятие посетило более трех тысяч гостей, а тридцать собак обрели свой дом. Напомним, что выставка пройдет в воскресенье с 12:00 до 17:00 на площадке рядом с мостом через Новодевичьи пруды. Не упустите шанс обрести верного друга и храброго защитника!