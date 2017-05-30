Сюжет фильма происходит в 1985 году. Советская космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом. Падение станции, являющейся гордостью советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Виталий Хаев и другие. В прокат фильм выйдет осенью 2017 года.
Вдовиченков и Деревянко героически спасают Землю в новом трейлере фильма «Салют-7»
В Сети появился первый трейлер российской кинокартины, основанной на реальных событиях, «Салют-7». Нам покажут один из самых героических и напряженных моментов в истории освоения космоса.