Специально для вас Passion.ru подготовил свежую подборку кинопремьер! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные. С 4 мая в кино: российская премьера картины «Три дня до весны» про смертельные обстоятельства в Ленинграде в 1942 году, долгожданные и космические «Стражи Галактики. Часть 2» с красавчиком Крисом Праттом в главной роли и веселый анимационный фильм «Рок Дог» про пса, который решил стать суперзвездой! Скорее смотрите видео и голосуйте за фильм, который вы хотите увидеть!