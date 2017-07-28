Поверьте, с помощью принтера можно печатать не только документы с отчетами. С этим нехитрым устройством создать настоящую креативную лабораторию у себя дома не займет особых усилий и труда! Главное, чтобы ваш «помощник» был реально качественным и производительным.

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Мы в Passion.ru решили протестировать принтер HP DeskJet GT 5820. И пришли к выводу, что с ним можно придумать и сделать немало крутых вещей! Помочь себе в изучении английского, создать стильные футболки и даже свой собственный глянцевый журнал. Интересно? Тогда читайте нашу статью! Создайте стильную футболку

Хотите порадовать близкого человека и преподнести ему футболку с необычным принтом? Отлично! Только зачем бегать по всему городу в поисках хорошей полиграфической фирмы: хотите сделать что-то хорошо, сделайте это сами! Ведь для этого многого не потребуется. Чуточка креативности, терпение, белая футболка, термобумага, любимый проверенный утюг и, конечно, сам принтер. Он должен быть струйным, с хорошей цветопередачей. Так, HP DeskJet GT 5820 способен печатать изображение до 1200x1200 точек на дюйм. Именно такая качественная картинка хорошо ляжет на привередливую термобумагу. Прежде чем приступить к самой печати, обязательно проверьте на качество свою футболку или майку. Это должно быть хлопковое изделие без каких-либо синтетических вкраплений. Желательно, чтобы такая база была белого цвета – на нее лучше ляжет краска. Также стоит отдать предпочтение футболке oversize, а не в облипку, иначе нанесенное изображение долго не продержится и быстро потрескается. Итак, когда вся подготовка и сбор материалов завершены, можно приступать к первому шагу – к выбору картинки. Это может быть фотография какой-то культовой личности или даже секс-символа, просто забавная фраза или смешная. Далее в знакомом фоторедакторе отобразите картинку, которую нужно нанести – так она корректно ляжет на изделие. Теперь можно отправлять ее в печать на термобумагу. Достаем гладильную доску, хорошо гладим футболку, а на лицевую поверхность ткани картинкой вниз кладем термобумагу. Дальше пойдет самая ответственная часть – нужно разогреть утюг до максимума и начать старательно проглаживать нанесенное на ткань изображение. Далее можно немного передохнуть – оставьте термобумагу остывать. Торопиться не стоит, в противном случае, когда придет время удалять бумагу с футболки, краска не сойдет, и придется возвращать термобумагу на место и проглаживать все заново. Советуем запастись как можно большим количеством белых футболок, маек и термобумаги (она, кстати, продается пачками), ведь, как известно, первый блин комом, особенно в таком непростом деле. Но если будете делать все аккуратно, без спешки, следуя нашим советам, все обязательно получится! Изучайте английский язык

Знания – залог качественной и интересной жизни. В особенности, важно знать иностранные языки. Всем хочется ездить по миру и свободно общаться с иностранцами. Однако полиглоты – единицы, остальным осваивать новые слова очень непросто. Согласитесь, скучное зазубривание словарика утомляет. Поэтому мы советуем подходить к обучению креативно. Самостоятельно создайте изображения различных явленией и предметов в большом количестве: карточки, раскраски, наклейки. Показывайте их детям и спрашивайте, что изображено на карточке, а отвечают они пусть на том языке, который изучают. Профессиональные преподаватели советуют именно так учить новую лексику, это легче воспринимается мозгом и добавляет игровой момент. Заодно и сами обогатите свой словарный запас! Откройте собственную фотостудию

Пока социальные сети активно занимают позицию глобального фотоальбома, самое время возвращать в моду «живые» фотокарточки. Тем более легко вспомнить, как еще некоторое время назад все с ума сходили по винтажным снимкам с полароида. Но кому хочется идти в фотостудию платить много денег и отдавать все свои личные воспоминания чужому человеку. Лучше всего устроить фотостудию прямо у себя дома! Для начала, если есть желание, можно отредактировать на компьютере снимок, сделать его более насыщенным и резким, либо, наоборот, придать ему фактурности – шума, бликов и других необычных эффектов. После можно начинать печатать. Для создания качественных фотографий нужно выбирать опять-таки не лазерные, а струйные принтеры, как DeskJet GT 5820. Особенность этого принтера еще и в том, что в нем реализована система непрерывной подачи чернил, то есть в нем нет стандартных картриджей, а есть бутылочки с чернилами, которые можно легко долить в специальный резервуар. Эта система обеспечивает действительно экономичную и выгодную печать. Кроме того, мы посчитали, во сколько обойдется одна фотокарточка на принтере от HP. Сказать, что мы приятно удивились – ничего не сказать. Итак, из расчета цены краски, прайс одного листа черно-белой заливки составит всего 14 копеек, а цветной – 26. Порадуйте ребенка эксклюзивной раскраской

О пользе развития мелкой моторики для детей знают уже все родители. А раскраски в этом плане вообще вещь изумительная. В отличие от LEGO или пластилина, раскраску нельзя разбросать, испачкать ей стены. В общем, сделать то, что так любят дети – портить все, что видят у себя на пути. С помощью раскрасок развивается фантазия и художественные способности ребенка, а сделать ее у себя дома проще простого. Скачать в интернете картинку, нажать «Печать» и готово! Вы отличная мама! Кстати, можно подготовить такой подарок, пока ребенок спит. Мы были поражены, насколько тихо работает DeskJet GT 5820, поэтому даже если у вас небольшая квартира, печатать раскраски можно прямо у кроватки малыша. Создайте глянцевый журнал