Выйти из кризиса и обновиться: топ-5 лучших мест для ментальной перезагрузки

Покорить самую высокую гору России не так сложно, как кажется. Прямой рейс до Минеральных Вод, затем несколько часов на автобусе или такси по извилистым горным дорогам, и вот вы уже в окружении величественных Кавказских гор. Подъемы на Эльбрус проводятся в теплое время года, маршруты разработаны так, чтобы с походом справился практически любой турист. Жить предстоит в палаточном лагере в горах, без сотовой связи и социальных сетей, а прогулки по горному хребту, захватывающие виды и свежий воздух вернут к жизни даже самого уставшего офисного работника. Можно запланировать такую поездку на выходные, а можно устроить себе настоящее путешествие по Северному Кавказу и посетить еще Архыз и Домбай или провести несколько дней в легендарных санаториях в Ессентуках или Кисловодске.

Каппадокия, Турция