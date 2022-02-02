Выйти из кризиса и обновиться: топ-5 лучших мест для ментальной перезагрузки
Снять стресс, сбросить напряжение, переключить мозг и дать глазам отдохнуть после бесконечной удаленки — вот о чем сейчас мечтает практически каждый. Куда отправиться за полным релаксом и перезагрузкой? Пять мест для спокойного отдыха советует тревел-эксперт Марина Чепнян.
Марина Чепнян
тревел-эксперт
Алтай
Ставший за последние годы невероятно популярным, этот горный регион предлагает массу возможностей для спокойного, расслабляющего отдыха. Захватывающие дух пейзажи, чистейшие реки и озера, заснеженные вершины гор помогают переключиться на релакс-волну и подумать о том, на что обычно не хватает времени. Любители активного отдыха могут покататься на лыжах, отправиться в поход по горным лабиринтам или сплавиться на байдарке по горной реке. Если экстрим вам не по душе, можно просто гулять, смотреть на природные красоты и размышлять о высоком. Обратите внимание на глэмпинги — мини-отели с отдельно стоящими домиками, расположенные в самых красивых местах Алтая. Можно выбрать достаточно бюджетный отель, а можно остановиться и в очень приличном пятизвездочном домике.
Байкал
Фото: www.freepik.com
Поездка к самому большому и загадочному озеру страны может стать отдельным приключением — берите билеты на поезд и отправляйтесь в путешествие по Транссибу. Романтика железнодорожных путешествий многих возвращает в детство, незамысловатая еда и настольные игры вместе с отсутствием интернета заставляют отвлечься от диджитал-гонки. Зимой или летом, на Байкале всегда фантастически красиво и интересно. Остановитесь в санатории, чтобы поправить не только ментальное, но и физическое здоровье, или полностью оторвитесь от реальности, поселившись в палатке в кемпинге. Озеро считается мощным энергетическим местом, сюда приезжают заряжаться и проводить ритуалы все северные шаманы. Так что даже обычные прогулки по берегу помогут вам перезагрузиться и отдохнуть.
Эльбрус
Фото: www.freepik.com
Покорить самую высокую гору России не так сложно, как кажется. Прямой рейс до Минеральных Вод, затем несколько часов на автобусе или такси по извилистым горным дорогам, и вот вы уже в окружении величественных Кавказских гор. Подъемы на Эльбрус проводятся в теплое время года, маршруты разработаны так, чтобы с походом справился практически любой турист. Жить предстоит в палаточном лагере в горах, без сотовой связи и социальных сетей, а прогулки по горному хребту, захватывающие виды и свежий воздух вернут к жизни даже самого уставшего офисного работника. Можно запланировать такую поездку на выходные, а можно устроить себе настоящее путешествие по Северному Кавказу и посетить еще Архыз и Домбай или провести несколько дней в легендарных санаториях в Ессентуках или Кисловодске.
Каппадокия, Турция
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Самый красивый горный регион Турции знаменит полетами на воздушных шарах, фантастическими видами и отелями, вырезанными прямо в скалах. Северная Турция совсем не похожа на морские курорты, здесь более колоритно, ярко и аутентично. Настоящая турецкая кухня, размеренная жизнь, прекрасная погода в любое время года сделают ваше путешествие незабываемым. Посмотрите подземные города и пещерные монастыри, древние мечети и историческую османскую архитектуру и обязательно поднимитесь на воздушном шаре! Можно совместить поездку с катанием на лыжах на курорте Эрджиес (сезон длится до середины апреля) или с прогулкой по Стамбулу, самому популярному и насыщенному турецкому городу.
Норвегия
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Страна фьордов и викингов официально открыта для россиян с 26 января, и это место идеально подходит для отдыха от цивилизации. Здесь все словно создано для того, чтобы забыть о заботах и проблемах. Прогулка по горному маршруту с поэтическим названием «Лестница троллей», ночевки в деревянных домиках посреди вековых лесов, морские путешествия по фьордам принесут чистый восторг и приведут в состояние абсолютного счастья. Свежий воздух, яркие краски природы, прекрасный северный лосось на завтрак, обед и ужин — путешествие в Норвегию обещает быть незабываемым!
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