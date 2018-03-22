Вы это заслужили! 6 стран, где весна уже наступила

Ну а если вам захотелось восточной экзотики, тогда обратите свой взор на Японию. Именно в это время на юге страны начинается сезон Ханами (цветения сакуры), который постепенно переходит в северные районы и заканчивается лишь в мае. Настоящие ценители прекрасного уверяют, что это зрелище стоит увидеть хотя бы один раз в жизни, ведь не зря именно сакура является визитной карточкой Японии. Кроме того, любители-садоводы смогут в это время увидеть и цветущие азалии, и разноцветный мох, и таинственный черный цветок карафуне. Только помните, что весной здесь наблюдается наплыв туристов, поэтому о брони отеля стоит позаботиться заранее.

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