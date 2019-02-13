Топ-7 европейских городов, идеально подходящих для признаний в любви

Величественные лабиринты каналов, многовековые сооружения и впечатляющая архитектура заставляют влюбиться в этот город практически сразу и побуждают признаваться в своих чувствах практически на каждом шагу. Устройте, например, романтическую прогулку, вечером зайдите на аперитив в один из многочисленных баров или ресторанов, а после ужина отправляйтесь в какое-нибудь популярное ночное заведение, которыми так славится Амстердам. А рано утром отправляйтесь со своей второй половинкой встречать рассвет и любоваться бликами оранжевого солнца на водной глади. Романтика, не правда ли?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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