Топ-7 европейских городов, идеально подходящих для признаний в любви

Париж, Франция
«Париж, я люблю тебя!» - первое, что хочется крикнуть, едва сойдя с трапа самолета. И действительно, столица Франции словно пропитана атмосферой любви и романтики. Если вы хотите впечатлить свою вторую половинку, тогда с утра выпейте чашечку кофе с ароматным круассаном в одном из многочисленных уличных кафе, затем прогуляйтесь вдвоем по Елисейским полям, вечером подняться на Эйфелеву башню и там, глядя на живописные очертания города, произнести заветные слова. А завершить этот чудесный день можно дегустацией местных деликатесов в каком-нибудь ресторане, имеющем звезды Мишлен и прогулкой по центральным улочкам.
Венеция, Италия
Один из самых красивых итальянских городов и родина Казановы тоже словно создан для пылких признаний и выражения своих чувств. Будьте уверены, что именно здесь вам удастся впечатлить свою вторую половинку – признание, сделанное во время прогулок по многочисленным каналам или на площади Сан Марко, запомнится, как одно из самых счастливых мгновений в жизни. А чтобы закрепить успех, прогуляйтесь по уютным улочкам, а на вечер закажите столик в ресторане с видом на Гранд Канале.
Верона, Италия
Казалось бы, где еще признаваться в любви, как не в городе, воспетом Шекспиром, родине Монтекки и Капулетти. Именно здесь можно окунуться в мир Ромео и Джульетты, прогуляться по улочкам, где когда-то бродили юные влюбленные, пробраться на балкон Джульетты, произнести красивые слова любви и подтвердить их страстным поцелуем. А чтобы закрепить свои чувства, можно повесить замочек и ключ непременно выкинуть в реку – именно тогда, согласно приданию, ваша любовь будет длиться вечно.
Прага, Чехия
Этот город, кладезь старинных замков, легенд, любовных историй с вековой «выдержкой», просто пропитан духом любви. Чтобы впечатлить свою вторую половинку, прогуляйтесь по живописным улочкам, а затем отправляйтесь на А знаменитый Карлов мост именуемый еще и мостом поцелуев, и уже там, на фоне старинного города, произнесите заветное: «Я тебя люблю!». И напоследок обязательно попробуйте местные специалитеты в одном из традиционных чешских ресторанов.
Санторини, Греция
Многие влюбленные во всем мире для своего романтического отпуска выбирают именно остров Санторини, считающимся одним из самых востребованных и впечатляющих мест для отдыха в Греции. Именно здесь можно насладиться уединением, отдыхом на живописных пляжах и плаванием в чистейшей морской воде, находящейся на краю настоящего активного вулкана. Это место давно уже облюбовали пары, решившие связать себя узами брака или тех, кто присмотрел этот остров для проведения своего медового месяца. Если вы хотите впечатлить свою вторую половинку, тогда подарите ей признания и поцелуй посреди кальдеры во время живописного заката – этот момент точно вам обоим запомнится на всю жизнь.
Будапешнт, Венгрия
Мало кто знает, однако Будапешт называют одним из самых романтичных городов Европы. Чтобы ваше любовное признание получилось особенным, сначала прогуляйтесь по центру города, а затем дойдите до Цепного моста, соединяющему две части города, с которого можно полюбоваться и на Будайский замок, и на дворец Грешем. Именно там можно выразить свои чувства, а после отправиться на набережную, с обеих сторон которой открывается прекрасный вид на Дунай.
Амстердам, Нидерланды
Величественные лабиринты каналов, многовековые сооружения и впечатляющая архитектура заставляют влюбиться в этот город практически сразу и побуждают признаваться в своих чувствах практически на каждом шагу. Устройте, например, романтическую прогулку, вечером зайдите на аперитив в один из многочисленных баров или ресторанов, а после ужина отправляйтесь в какое-нибудь популярное ночное заведение, которыми так славится Амстердам. А рано утром отправляйтесь со своей второй половинкой встречать рассвет и любоваться бликами оранжевого солнца на водной глади. Романтика, не правда ли?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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