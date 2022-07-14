Топ-5 лучших вариантов для отдыха вдвоем: эксперт

Город на Неве

Санкт-Петербург, конечно, в представлении не нуждается, и влюбленных здесь немало. Но, чтобы время, проведенное здесь, запомнилось особенно, экскурсий и прогулок по знаменитому шумному проспекту в программе быть не должно. Лучше пройтись по тихим улочкам, а на мосту Поцелуев крепче взяться за руки и загадать одно желание на двоих. А потом полюбоваться на звездное небо в Планетарии и подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы увидеть город с высоты. Ужин при свечах на крыше и ночной Питер станут отдельным ярким воспоминанием о поездке. Продолжить путешествие можно на Финском заливе, чтобы насладиться спа-отдыхом и расслабляющими процедурами. Но главное — по-настоящему уединиться под шум прибоя и запах хвойных деревьев.

Заповедный Утриш

Уютный поселок на полуострове Абрау в окружении гор — тот случай, когда спокойный, размеренный отдых возможен даже на Черноморском побережье. Наблюдать за роскошными пейзажами можно и на морских прогулках, и гуляя по горным тропкам. Делать это, кстати, можно на велосипедах или лошадях. Чтобы отдых не показался однообразным, запоминающимся акцентом станет поездка на винодельню Гай-Кодзор, где виноградники раскинулись до самого горизонта, а в дубовых бочках хранится вино собственного приготовления. С верхних точек открывается чудесная панорама — так что яркие фото для фотоальбома гарантированы!

Бескрайний Байкал