Топ-5 лучших вариантов для отдыха вдвоем: эксперт
Разделить яркие эмоции и впечатления на двоих будет легко, если выбрать правильный маршрут. Свои варианты для романтических уикендов или полноценного отдыха предлагает Анна Верас — эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip.
Анна Верас
эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip
Город на Неве
Санкт-Петербург, конечно, в представлении не нуждается, и влюбленных здесь немало. Но, чтобы время, проведенное здесь, запомнилось особенно, экскурсий и прогулок по знаменитому шумному проспекту в программе быть не должно. Лучше пройтись по тихим улочкам, а на мосту Поцелуев крепче взяться за руки и загадать одно желание на двоих. А потом полюбоваться на звездное небо в Планетарии и подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы увидеть город с высоты. Ужин при свечах на крыше и ночной Питер станут отдельным ярким воспоминанием о поездке. Продолжить путешествие можно на Финском заливе, чтобы насладиться спа-отдыхом и расслабляющими процедурами. Но главное — по-настоящему уединиться под шум прибоя и запах хвойных деревьев.
Заповедный Утриш
Уютный поселок на полуострове Абрау в окружении гор — тот случай, когда спокойный, размеренный отдых возможен даже на Черноморском побережье. Наблюдать за роскошными пейзажами можно и на морских прогулках, и гуляя по горным тропкам. Делать это, кстати, можно на велосипедах или лошадях. Чтобы отдых не показался однообразным, запоминающимся акцентом станет поездка на винодельню Гай-Кодзор, где виноградники раскинулись до самого горизонта, а в дубовых бочках хранится вино собственного приготовления. С верхних точек открывается чудесная панорама — так что яркие фото для фотоальбома гарантированы!
Бескрайний Байкал
Фото: freepik.com
Сердце этого уникального заповедного края, конечно, остров Ольхон. Совершенно уникальная флора и фауна, невероятные по красоте заливы и пляжи, мысы и горячие источники. У южного побережья можно познакомиться с бытом поселка Хужир, дикими степными лошадями и увидеть самую высокую точку Ольхона гору Жима. Любителям активного отдыха стоит отправиться в восточную часть острова, где много увлекательных мест в развалах скал и гор. Еще один способ насладиться видами берегов и портом Байкал, увидеть горы и степи — водная прогулка вокруг острова. Каждый день, проведенный здесь, совершенно точно будет наполнен невероятной энергетикой.
Солнечный Крым
Это место знаменито не только песчаными пляжами для комфортного отдыха с детьми. Запланировать свое путешествие можно во время цветения лавандовых полей, посетить роскошные парки и дворцы, ездить на озера и гулять по горным тропам. А еще отправиться на экскурсию по достопримечательностям, хранящим любовные истории. Например, в имение Кучук-Ламбат вблизи Партенитской долины или усадьбу Раевских в Гурзуфе. Кто-то выберет роскошный спа-отель, другие — различные кемпинги и эковарианты размещения — предложения удовлетворят любой запрос.
Классическая Балтика
Фото: freepik.com
На побережье Балтийского моря воздух наполнен густым хвойным запахом и иногда даже летом без куртки не обойтись, но впечатления и эмоции здесь незабываемые. Можно целыми днями гулять по дюнам, дышать морским воздухом и провожать солнце за горизонт. На восточной окраине Зеленоградска начинается Куршская коса, и это место заслуживает отдельного внимания. Кроме непередаваемых пейзажей, здесь самая вкусная копченая рыба в области. Если захочется городских достопримечательностей, Калининград — еще одно атмосферное место. Остров Канта с Кенингсберским собором и набережной, усыпанной каштанами, Медовый мост и рыбная деревня вдоль реки Преголь. Все для того, чтобы отдых получился действительно романтичным.
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