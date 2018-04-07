Шокирующие традиции Индии, которые перевернут ваше сознание

Подпиливание передних зубов

Безусловно, у каждого народа свои представления о красоте — и то, что кажется нормальным одним, не вызовет восторга у других. Так, например, в Индии можно наблюдать одну из религиозных церемоний, во время которой зубы подпиливают таким образом, чтобы они все были по одной линии. Этот ритуал символизирует переход из подростковой жизни во взрослую и проводится как у юношей, так и у девушек. Считается, что именно это помогает людям освободиться от злых сил и укрепить свое духовное и физическое здоровье.

Замужество с… деревом

История традиции связывания себя брачными узами с деревом насчитывает уже несколько веков и имеет весьма логичное объяснение. Согласно обычаям этой страны, обязательно сначала должен жениться старший брат, и лишь затем наступает очередь младшего. Но как быть, если старший никак не может найти свою вторую половинку, а младший уже встретил любовь всей своей жизни? В этом случае и заключают так называемый свадебный обряд с деревом. Причем торжество проводят по всем правилам, а после просто срезают дерево и объявляют мужчину вдовцом. Женщина, кстати, тоже может совершить подобный обряд. Считается, что прежде чем выходить замуж за мужчину, девушка должна избавиться от злых духов. Ее выдают замуж за дерево, а следующий ее супруг уже может не волноваться, что жена накликает на него беду.