Шокирующие традиции Индии, которые перевернут ваше сознание

Подпиливание передних зубов
Безусловно, у каждого народа свои представления о красоте — и то, что кажется нормальным одним, не вызовет восторга у других. Так, например, в Индии можно наблюдать одну из религиозных церемоний, во время которой зубы подпиливают таким образом, чтобы они все были по одной линии. Этот ритуал символизирует переход из подростковой жизни во взрослую и проводится как у юношей, так и у девушек. Считается, что именно это помогает людям освободиться от злых сил и укрепить свое духовное и физическое здоровье.
Замужество с… деревом
История традиции связывания себя брачными узами с деревом насчитывает уже несколько веков и имеет весьма логичное объяснение. Согласно обычаям этой страны, обязательно сначала должен жениться старший брат, и лишь затем наступает очередь младшего. Но как быть, если старший никак не может найти свою вторую половинку, а младший уже встретил любовь всей своей жизни? В этом случае и заключают так называемый свадебный обряд с деревом. Причем торжество проводят по всем правилам, а после просто срезают дерево и объявляют мужчину вдовцом. Женщина, кстати, тоже может совершить подобный обряд. Считается, что прежде чем выходить замуж за мужчину, девушка должна избавиться от злых духов. Ее выдают замуж за дерево, а следующий ее супруг уже может не волноваться, что жена накликает на него беду.
Поклонение йони и лингаму
В этой стране мужской и женский половые органы являются предметами массового поклонения, ведь считается, что если человек сконцентрируется на душе, находящейся в йони, то он сможет достичь просветления. А вот изваяниям лингама (мужскому органу) поклоняются последователи Шивы и женщины, которые мечтают вылечиться от бесплодия и подарить своему супругу наследника.
Заклинания змей
Стоит отметить, что только в Индии змеи чувствуют себя весьма фривольно и ползают везде, где им только вздумается. Так, например, вы их можете встретить не только в джунглях или на берегу реки, но и посреди магистрали, в салоне автомобиля или даже в номере самого дорогого отеля. Для местных жителей убийство змеи считается большим грехом, поэтому они просто не трогают рептилий. Зато на каждом шагу можно встретить заклинателя змей, который с помощью своей флейты практически вводит в транс этих грозных созданий.
Купание в помоях
Удивительную картину можно наблюдать в некоторых районах Индии, когда члены низших каст валяются в остатках пищи, выброшенных брахманами (высшая индийская каста). Все эти манипуляции проводятся в рамках древнего, но сохранившегося по сей день ритуала Мади Снана. Хотя на первый взгляд это выглядит как массовое помешательство, считается, что таким образом человек может избавиться от всех кожных болезней, которые у него когда-либо были.
Специальный обряд для малышей
У индусов весьма своеобразное представление о счастливой жизни. Так, например, чтобы ребенок не знал болезней и лишений, его сбрасывают с крыши храма Гришнешвор, который находится в штате Махараштра. Считается, что пока малыш летит с 15-метровой высоты, он становится умным, здоровым и удачливым. К слову, внизу заранее натягивают простыни, чтобы ребенок не покалечился и успешно прошел обряд.
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