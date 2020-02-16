Согласно результатам исследования американских микробиологов, самыми грязными местами в самолете оказались вовсе не туалеты, как могли бы подумать многие, а совершенно другие предметы, на поверхности которых количество бактерий было в несколько раз больше, чем на ободке унитаза (среди почти трех тысяч микробов, например, были обнаружены Serratia Plymuthica, вызывающая поражение дыхательных путей, кишечная палочка, клебсиелла, провоцирующая появление пневмонии, поражение слизистых оболочек и другие). Так как же обезопасить себя от вредных веществ и не подцепить какую-нибудь «гадость» во время полета? Разбираемся вместе. ### Безалкогольные напитки (чай, кофе, вода)Несколько дней назад стюардесса авиакомпании Cathay Pacific Дерри Лин предостерегла пассажиров от употребления воды, чая и кофе на борту судна. Она рассказала, что качество воды (и горячих напитков, соответственно) оставляет желать лучшего, потому как цистерну, из которой она поступает, практически никогда не чистят. «Избегайте употребления чая или кофе во время полета и просите у бортпроводников бутилированную воду. А горячие напитки лучше выпьете, когда доберетесь до пункта назначения», - приводит слова Лин издание Express.### Дверь, ведущая в салонБактерии, опасные для дыхательных путей, кишечная палочка, микробы, вызывающие пневмонию и поражение слизистых оболочек, что может привести, например, к конъюнктивиту, а также другие небезопасные для вашего здоровья вредные микроорганизмы трех тысяч разных видов, были обнаружены на поверхности двери, ведущей в салон. Поэтому постарайтесь лишний раз ее не трогать, а еще лучше – запаситесь антибактериальными салфетками и специальным гелем, чтобы снизить риск возможного заражения. ### Карман на спинке сиденьяОдним из самых грязных мест в салоне самолета с уверенностью можно назвать кармашек, расположенный в нижней части спинки самолетного кресла. А все потому, что помимо журналов и инструкции по безопасности, там можно найти различный мусор и хлам, оставленный пассажирами (продукты, использованные носовые платки и даже памперсы). Люди, отвечающие за чистоту самолетов, не ставят себе в приоритет тщательную уборку именно данного «рассадника микробов», поэтому риск подхватить какую-нибудь инфекцию (в том числе и желудочные спазмы, рвоту и диарею) очень высок. Постарайтесь исключить контакт с данным предметом и обязательно протрите руки антибактериальными салфетками, прежде чем совершать какие-нибудь манипуляции (например, дотронуться до лица, почесать нос или глаза, приступить к трапезе и так далее).### Откидной столикЕще одним рекордсменом по количеству вредных веществ оказался откидной столик, на поверхности которого степень бактериальной загрязненности среды превышает 11 тысяч единиц. Стюардесса Джамиля Хардвик призналась журналистам издания Daily Express, что у сотрудников зачастую просто не хватает времени на то, чтобы протирать каждый отдельный столик, поэтому при контакте с данным предметом легко можно подхватить какую-нибудь инфекцию. Чтобы себя обезопасить, протирайте поверхность столика антибактериальными салфетками до и после использования, а также не кладите на него неупакованные продукты. Соблюдение элементарных мер безопасности поможет вам сохранить хорошее самочувствие и не испортит впечатления о полете.### Подголовники креслаУдивительно, но именно здесь было обнаружено больше всего вредных веществ, многие из которых относились к семейству так называемых энтеробактерий, которые находятся, в том числе, в кишечнике человека и животных. Чтобы не подхватить кишечную палочку и не заразиться прочими микробами, носите с собой специальную подушку (или ткань), которую можно подкладывать под голову во время полета – и удобно, и безопасно. ### Ремни безопасностиРемни безопасности, а точнее пряжка, также «напичканы» разнообразными микробами, избежать с которыми столкновения, увы, невозможно (ведь как ни крути, а безопасность во время полета намного важнее, чем боязнь прикосновения к данному предмету). Но постарайтесь лишний раз не трогать ремень (пристегнитесь в самом начале пути и, по возможности, оставайтесь в таком положении до тех пор, пока самолет не совершит посадку) и не забывайте протирать руки антибактериальными салфетками или используйте специальный гель, чтобы минимизировать риск подхватить грипп, ОРВИ, кишечную палочку и прочие неприятные заболевания.### Самолетное креслоПоверхность самого кресла оказалась не такой чистой, как многие привыкли думать. Несмотря на то, что их стараются регулярно протирать, на уборку между рейсами отводится не более 15 минут, которых не хватает на то, чтобы добиться идеальной чистоты. Соответственно, никто не может вам гарантировать, что на сиденье нет никаких бактерий и микробов, негативно влияющих на ваше самочувствие. Поэтому не удивляйтесь, если после перелета вы вдруг почувствуете себя неважно – всему виной игнорирование элементарных правил гигиены, о которых многие забывают. Так, например, прежде чем садиться в кресло, вы можете протереть его антибактериальными салфетками и сразу же по прилету перестирать свою одежду. Лишними такие меры предосторожности точно не будут. ### Сенсорный экранВо многих самолетах пытаются создать комфорт для пассажиров, в том числе предоставляя им возможность скоротать время за просмотром любимого фильма или прослушиванием музыки. Все что нужно – прикоснуться к сенсорному экрану, нажать несколько кнопок и наслаждаться полетом. Большинство пассажиров так и поступают, не задумываясь о том, что на поверхности данного предмета можно обнаружить разнообразные бактерии и микробы. Вы ведь не знаете, сколько человек тыкали в экран до вас? Поэтому не забудьте о правилах гигиены и протрите экран (и руки) антибактериальными салфетками.### Пледы и подушкиДанные предметы, по словам все тех же сотрудников авиакомпании, тоже нельзя назвать идеально чистыми. Из-за того, что подушки, например, никогда не стирают, а лишь снимают с них наволочку и чистят лишь ее, то в наполнителе скапливается большое количество микробов. С пледами дела обстоят не лучшим образом. Поэтому заранее перед полетом позаботьтесь о том, чтобы у вас было что-то на тот случай, если вы замерзнете, но не используйте то, что предложат вам бортпроводники. ### Держатель для туалетной бумаги и кнопка смыва водыНа кнопке смыва воды в результате исследования было обнаружено более 95 000 микробов, на держателе для туалетной бумаги – чуть меньше. Данные бактерии могут послужить развитием серьезных инфекций, поэтому лучше воспользоваться туалетом уже в пункте назначения (при возможности) или обязательно обработать руки специальным гелем, после посещения данного места.Как себя обезопасить?Запастись большим количеством антибактериальных салфеток и специальным гелем Постараться лишний раз не прикасаться к особо загрязненным поверхностямОтказаться от чая или кофе и попросить бутилированную водуПринять душ в пункте назначения и не забыть почистить одежду, в которой вы путешествовали Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!