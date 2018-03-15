Сдаем пароли! 8 самых лучших городов для шопинга

Дубай

В ОАЭ можно не только насладиться шопингом, но и отдохнуть на шикарных пляжах, принять солнечные ванны, а также познакомиться с восточным гостеприимством. Ну где еще вы сможете увидеть настоящую восточную экзотику? Именно в Дубае гармонично переплелись передовые технологии и многовековые традиции.

Если вы хотите скупить все и сразу, то советуем вам прямиком отправляться в знаменитый Mall of the Emirates, где можно найти магазины на любой бюджет. Торговый центр, кстати, работает до самого вечера, поэтому вы можете примерить приглянувшуюся вещь, отложить ее, посвятить время каким-нибудь другим развлечениям, а затем вернуться и купить то, что хотели.

Ну а если вам по душе местный колорит, тогда загляните в северо-западную часть Дейры, где расположился Золотой базар, а также не пропустите «Рынок специй», или «Рынок пряностей», который наиболее соответствует определению классического восточного базара.

Милан