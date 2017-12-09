Если вы решили на новогодние праздники отправиться в какую-нибудь экзотическую страну, сначала проверьте, нет ли ее в нашем рейтинге самых небезопасных стран для туристов. Иначе вы рискуете не только изрядно потрепать себе нервы в поездке, но и лишиться чего-нибудь ценного. Рассказываем, в каких странах стоит вести себя предельно осторожно.

Индия Индийские мелодрамы очень долгое время рисовали в нашем воображении живописные пейзажи, экзотических животных, прелестных женщин и благородных мужчин, которых без труда можно отыскать в этом райском месте. Но на деле оказалось все не так уж и радужно. Так, например, согласно полицейской статистике, здесь каждые 20 минут совершаются изнасилования, поэтому женщинам не рекомендовано выходить куда-либо без сопровождения. Стоит опасаться озабоченных мужчин, которые бродят тут толпами, «букета» неизвестных болезней, которые можно подцепить, искупавшись, к примеру, в священных водах Ганга или отведав местную пищу в неподобающем месте, а также крыс размером с упитанного кота, которые снуют повсюду.

Бразилия В отличие от представлений Остапа Бендера, Бразилия не является райским местом для туристов. Так, например, согласно статистике, во время ежегодного карнавала здесь убивают до 40 тысяч человек, а изнасилование иностранных туристок является вполне обычным делом. Помимо этого, в стране существует множество трущоб, где скрываются беглые преступники, и даже полиция не рискует ввязываться в разборки местных банд.

Турция Эта страна, увы, уже не то сказочное место, которым была раньше. Из-за неспокойных событий, которые разворачивались здесь в последнее время, туристам действительно стоит опасаться за свое здоровье, кошелек и прочие ценности. Особенно это касается женщин. Мало того что восточные мужчины весьма назойливы, так они могут еще жестом волшебника лишить вас всех наличных денег, а если совсем не повезет, то определить к владельцам многочисленных борделей. К тому же никто не застрахован от крупных аварий, которые происходят здесь почти ежедневно, а также пищевых отравлений, иногда заканчивающихся для наших туристов весьма печально.

Египет Из-за большого количества терактов, которое усугубляется плохой работой стражей порядка, эта страна оказалась в числе отстающих и небезопасных. Всемирный экономический форум отвел Египту в своем Travel and Tourism Competitiveness Report, рейтинге стран с точки зрения безопасности для туризма, 112-е место.

Мексика Безусловно, это страна ярких красок, мужчин в оригинальных сомбреро и зажигательной музыки. Однако здесь регулярно похищают людей ради выкупа, поэтому не стоит бросать слишком страстные взгляды на танцоров, ведь никто не знает, что у них на уме. К тому же здесь полно преступников всех мастей, поэтому ценные украшения, деньги, кредитные карты и другие вещи, которые могут подействовать на мошенников как красная тряпка на быка, лучше оставлять в сейфе, а с собой брать лишь несколько мелких купюр. И не стоит поддаваться на уговоры уличных торговцев отведать что-то из местных блюд. Иначе плохо прожаренная свинина или рыба, а также грязная вода могут нанести серьезный вред вашему здоровью и кошельку (ведь придется срочно обращаться в местные клиники, а это весьма недешево и небезопасно).

ЮАР Это страна не только алмазов, которые являются лучшими друзьями всех девушек (даже в необработанном виде), но и больных местных жителей, которые занимают одно из первых мест в мире по заболеванию СПИДом и туберкулезом. А дикие животные, которых в последнее время здесь осталось не так много, могут иногда нападать на туристов и наносить им серьезные увечья. Поэтому подумайте, стоят ли сокровища и красоты дикой природы тех опасностей, которые вас там подстерегают.