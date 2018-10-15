Рай для души и тела: где быстро и бюджетно привести в порядок и фигуру, и мысли

В общем, родные посоветовали мне съездить именно на курорт «Игора» — местный комплекс снискал славу одного из самых профессиональных и комфортных SPA в Санкт Петербурге и Ленинградской области. По телефону я узнала, что как раз недавно запустились новые программы 3-х, 5-ти — и 8-дневных SPA-туров «Антистресс». То, что нужно!

Sanus per aqua

Создатели комплекса в первую очередь воплотили в жизнь общепринятую формулу SPA, или Sanus Per Aqua: «Через воду — к здоровью». Плавательная зона комплекса включает в себя бассейны — взрослый и детский — с водой из артезианской скважины. Бассейны оснащены современной системой очистки, что позволяет принимать в бассейнах мам с грудными детьми, а также гостей с астмой или аллергией.

Кроме этого, в этой же зоне в любое время года можно отдохнуть на галечном пляже с уникальным «искусственным солнцем». Приятным дополнением к отдыху здесь станет посещение финской сауны, а если необходима ежедневная фитнес-нагрузка, то к услугам всех желающих — тренажерный зал, который находится тут же, в комплексе.