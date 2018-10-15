Рай для души и тела: где быстро и бюджетно привести в порядок и фигуру, и мысли

Помните, как герои русской классики, чуть что, сразу отправлялись «на воды» — лечить недуги и разбитые сердца? В нашем случае речь, конечно, идет о SPA-центрах, где самым взыскательным клиентам предлагают не просто уход за телом, но дарят особое состояние, атмосферу, которая создает ощущение неги и покоя. Таким раем для меня стал SPA-комплекс всесезонного курорта «Игора» под Санкт-Петербургом. Я приехала туда в гости к родным и в какой-то момент поняла, что мне просто необходимо хотя бы на пару дней отвлечься от проблем, которые в буквальном смысле давили на плечи — физически ощущалось напряжение в шейно-воротниковой зоне. А дома в Москве на хороший массаж просто не хватало времени и сил…
В общем, родные посоветовали мне съездить именно на курорт «Игора» — местный комплекс снискал славу одного из самых профессиональных и комфортных SPA в Санкт Петербурге и Ленинградской области. По телефону я узнала, что как раз недавно запустились новые программы 3-х, 5-ти — и 8-дневных SPA-туров «Антистресс». То, что нужно!
Sanus per aqua
Создатели комплекса в первую очередь воплотили в жизнь общепринятую формулу SPA, или Sanus Per Aqua: «Через воду — к здоровью». Плавательная зона комплекса включает в себя бассейны — взрослый и детский — с водой из артезианской скважины. Бассейны оснащены современной системой очистки, что позволяет принимать в бассейнах мам с грудными детьми, а также гостей с астмой или аллергией.
Кроме этого, в этой же зоне в любое время года можно отдохнуть на галечном пляже с уникальным «искусственным солнцем». Приятным дополнением к отдыху здесь станет посещение финской сауны, а если необходима ежедневная фитнес-нагрузка, то к услугам всех желающих — тренажерный зал, который находится тут же, в комплексе.
На мой взгляд, отличительной и самой сильной чертой именно этого SPA-центра является то, что команда курорта смогла дать возможность гостям по доступной цене насладиться всеми любимыми оздоровительными процедуры: душем Виши, душем Шарко, гидромассажем в ванне, процедурами в универсальной капсуле NeoQi и, конечно, флоатингом — последним (и мегапопулярном!) трендом мира SPA. Невозможно оставить без внимания и основанную на кратковременном воздействии холода «Воздушную криосауну», которая стимулирует выработку эндорфинов (так называемых «гормонов счастья») и значительно повышает жизненный тонус.
Словно с чистого листа
Конечно, меня прежде всего интересовали те самые программы «Антистресс», которых оказалось несколько — на любой вкус. Я попробовала 20-минутное пребывание в инфракрасной капсуле и душ Виши, затем меня ждали гоммаж-обертывание и хиромассаж лица с теплым маслом по уникальной испанской методике.
Хочется отдельно отметить невероятную и очень приятную деликатность всех специалистов центра — мне, как новичку в мире SPA, было поначалу немного странно и дискомфортно, что перед каждой процедурой меня просили полностью раздеться и облачиться в одноразовое нижнее белье. Однако, поверьте, любое стеснение очень быстро проходит — настолько мягко и с большим желанием помочь сотрудники центра относятся к каждому гостю, вне зависимости от пола и возраста.
Итак, сначала я легла в инфракрасную капсулу с вибрацией и уже через несколько минут расслабилась намного лучше, чем это обычно со мной происходит, например, в сауне. Как только прошло 10 минут — половина всего времени — специалист включила душ Виши. Он представляет из себя тысячи нитевидных струек, которые оказывают мягкий лечебный эффект и создают особую ионизированную зону на поверхности кожи. Мне объяснили, что благодаря подобному комплексному воздействию этого ухода значительно улучшается кислородный обмен в клетках кожи и кровообращение, что ведет к снижению веса. Актуально для тех, кто желает оставаться подтянутым в любое время года, а не только готовясь к «сезону бикини»!
Затем я отправилась на гоммаж-обертывание. Массаж со специально разработанным французской компанией Thalasso Bretagne пилинг-кремом расслабил до такой степени, что я практически заснула — как бы балансировала между сном и явью. Мастер уделила внимание практически каждому сантиметру моего тела. Сначала массаж был легким, но постепенно стал более интенсивным, руки мастера действовали синхронно и слаженно. После меня обернули в специальную пленку – и, кажется, во время 15-минутного отдыха в таком состоянии я действительно уснула! Как бы там ни было, состояние и настроение невозможно передать словами — это просто потрясающе. Ощущение, что жизнь начинается с чистого листа!
Завершилась программа «Антистресс» в кабинете косметолога — массажем лица, тоже со специально подобранным маслом. Всего полчаса, и уже с трудом можно объяснить себе, что я, например, не в Индии и за окнами прохладная и ветреная осень, а уже не жаркое лето. Кстати, моя кожа после всех этих манипуляций стала свежей и сияющей, а косметолог пообещала, что такой эффект продержится даже не несколько дней, а несколько недель.
Мой вывод прост: если вы чувствуете, что ритм большого города стал по-настоящему давить на вас — загляните на курорт «Игора», оазис тишины и покоя всего в часе езды от Санкт-Петербурга. Кстати, в общую программу SPA-туров «Антистресс» любой продолжительности входят проживание в современных и комфортабельных номерах отеля, апарт-отеля или в коттедже по специальному тарифу (с хорошей скидкой), СПА-процедуры, а также посещение бассейна, сауны и тренажерного зала.
Автор: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба