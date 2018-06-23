Путеводитель по селфи: 5 городов Европы, где получаются невероятные фото

Амстердам
Невероятный европейский город с развитой велосипедной инфраструктурой, поэтому передвигаться по нему следует исключительно по идеальным дорожкам на велосипеде-тандеме. В специальных пунктах проката вы можете выбрать двух и трехколесные транспортные средства всех цветов и конфигураций. Чтобы «нащелкать» как можно больше интересных снимков, начните свою прогулку от цветочного рынка, затем прокатитесь на корабле по живописным бесчисленным каналам Амстердама, также непременно прогуляйтесь от моста к мосту через каналы и реку Амстел, а завершите свой день романтическим позированием на фоне сказочных фоне домиков, которые выглядят настолько нереально, что точно никого не оставят равнодушными.
Рим
«Вечный город» тоже достоин того, чтобы внести его в свою коллекцию самых подходящих мест, где получаются невероятные снимки. Начните свою «фотоохоту» с древнего Колизея до продвигайтесь до холма Зодиака. Также не забудьте сделать несколько снимков на фоне знаменитого фонтана «Твери», встретить закат на одной из самых живописных панорам «Джаниколо», прогуляться по Элиеву мосту, затем спустится к реке и полюбоваться на величественный Замок Святого Ангела.
Париж
Архитектура города «всех влюбленных» настолько прекрасна, что можно спокойно достать свой фотоаппарат и позировать практически возле каждого угла – каждый снимок будет достоин восхищения. Вы, конечно, можете сделать несколько «дежурных» кадров возле Эйфелевой башни, однако эта достопримечательность постепенно перестает быть самой главной, отдавая пальму первенства, например, тому же мосту Искусств, который был построен по заказу Наполеона в 1801 году. А вообще просто побродите по улице и почувствуйте себя немного местным жителем.
Прага
Как только вы попадете в этот город, сразу же отправляйтесь на Карлов мост, где можно, во-первых, загадать желание, которое непременно сбудется, а во-вторых, сделать потрясающие панорамные снимки. Затем не спеша отправляйтесь бродить по улицам чешской столице, попутно обращая внимание на живописные дома и замки, загляните в один из двориков Старого королевского дворца, пройдитесь по его залам и насладитесь видом из окон королевских покоев.
Брюгге
Этот бельгийский городок заставит вас прочувствовать атмосферу Средневековья и погрузиться во времена прекрасных дам и отважных рыцарей. Туристов здесь не так много, поэтому никто не помешает вам насладиться поездкой. Побродите по мощеным средневековым улочкам, сфотографируйтесь на фоне многочисленных каналов, которые ничуть не уступают венецианским, устройте пикник на лавочке у озера «Любви», а также загляните в музей шоколада.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock