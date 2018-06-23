Путеводитель по селфи: 5 городов Европы, где получаются невероятные фото

Амстердам

Невероятный европейский город с развитой велосипедной инфраструктурой, поэтому передвигаться по нему следует исключительно по идеальным дорожкам на велосипеде-тандеме. В специальных пунктах проката вы можете выбрать двух и трехколесные транспортные средства всех цветов и конфигураций. Чтобы «нащелкать» как можно больше интересных снимков, начните свою прогулку от цветочного рынка, затем прокатитесь на корабле по живописным бесчисленным каналам Амстердама, также непременно прогуляйтесь от моста к мосту через каналы и реку Амстел, а завершите свой день романтическим позированием на фоне сказочных фоне домиков, которые выглядят настолько нереально, что точно никого не оставят равнодушными.

Рим