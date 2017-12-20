Почему так важно иногда путешествовать в одиночестве
1. Не нужно согласовывать свои планы с кем-то другим
Представьте, как здорово сорваться туда, где вы мечтали побывать, не согласовывая свои действия с другим человеком и не продумывая совместный маршрут, чтобы всем было комфортно. Вы можете довериться своей интуиции и прислушиваться к своим желаниям. К тому же – это отличная возможность ловить горящие туры или акции, не объясняя при этом, почему сейчас нужно отправиться именно в эту страну или город, а не куда-то еще.
2. Билеты обойдутся намного дешевле Если, скажем, это была разовая акция и остался лишь один билет, вы можете его смело приобрести, а не вздыхать разочарованно, потому что вашему спутнику вдруг не хватило места в салоне самолета.
3. Есть время побыть наедине с собой
Вы можете посвятить все время себе, разве это не прекрасно? Например, спать столько, сколько вам хочется, а не вставать по первому зову и тащиться в очередные исторически значимые места. Или, напротив, вы можете вставать ни свет, ни заря и спокойно исследовать местность, пока не набежали назойливые туристы. Медитация, любимые книги, йога, отвязные вечеринки или пешие прогулки, пока есть силы – вы сами планируете свой день и не подстраиваетесь под других людей.
4. Не делить свой номер с кем-то еще
Одно из главных преимуществ «одинокого» отдыха – вы можете найти себе новую компанию, а затем, если захотите уединения, просто отправиться в свой номер, а не подстраиваться под кого-то только потому, что вам с этим человеком делить одну комнату до конца отпуска. К тому же, если, скажем, новые знакомые вам наскучили, всегда можно познакомиться с кем-то еще. При совместных поездках такой вольности себе не позволишь.
5. Научиться самостоятельности и толерантности
Во-первых, это хорошая возможность проверить себя и узнать, действительно ли вы сможете справиться со всем, что вас ожидает в путешествии (самостоятельно решить вопрос с билетами, гостиницей, организовать собственный оригинальный маршрут и т.д.). А во-вторых, следует помнить, что везде люди разные, со своими традициями, взглядами и бытом, поэтому необходимо уважительно относится к чужому мнению и научиться быть толерантным.
6. Возможность выучить другой язык
Каждое путешествие – это отличная практика языка или возможность выучить хотя бы базовые слова, чтобы научиться общаться с местным населением. Есть люди, например, которые благодаря такому способу выучили около семи языков (три в совершенстве и четыре бегло) и теперь их не пугает необходимость изъясняться в какой бы то не было стране.
7. Попробовать себя в роли волонтера
А почему бы, собственно, и нет? Возможность помогать людям – это, пожалуй, одно из самых ценных качеств современного человека. В туризме это даже уже стало одним из самых популярных направлений. Люди специально отправляются в страны, где нужна их помощь, и вместе с единомышленниками поддерживают местное население, восстанавливают города после природных аномалий или занимаются другой общественно полезной работой.
Несколько правил, которые следует знать, прежде чем отправляться в путешествие в формате «соло»:
продумайте маршрут заранее, сделайте и сохраните копии билетов, паспорта и страховки, распечатайте адрес отеля (или хостела), выясните, каким образом лучше добраться до места назначения (способы трансфера), приготовьте мелкие купюры.
кредитные карты, наличность и документы лучше держать в разных местах, тогда, если вдруг, вам на пути попадется мошенник, есть вероятность сохранить хоть что-то.
обязательно оставьте название гостиницы и номера рейсов друзьям или родным. И лучше будет периодически выходить на связь любыми удобными способами. Так они будут знать, что с вами все в порядке. А в случае, если вы не объявитесь в заранее обговоренное время, поднимут всех на уши.
узнайте заранее, вдруг кто-то из знакомых проживает в том городе, куда вы направляетесь. Тогда они с удовольствием смогут устроить вам экскурсию или пригласить на ужин. Вы же в свою очередь сможете рассказать чуть больше о ваше стране и научить чему-нибудь полезному.
не избегайте случайный знакомств. Иногда они, кстати, бывают самыми полезными и выручают, если вдруг с вами приключилась беда в незнакомом городе. Поэтому не стесняйтесь и смело заводите разговор с разговор с барменом, официантками, соседками по очереди в примерочную.
никогда не забывайте про здравый смысл. Тогда ваши каникулы пройдут именно так, как вы их себе представляли.
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