Конечно, исследовать новые места интереснее с кем-то, но что делать, если вдруг ваша подруга или любимый человек не могут составить вам компанию. Сдавать билеты? Ну уж нет! Рассказываем, почему можно и даже нужно отправляться в путешествие в гордом одиночестве и какие минимальные правила безопасности стоит соблюдать.

1. Не нужно согласовывать свои планы с кем-то другим Представьте, как здорово сорваться туда, где вы мечтали побывать, не согласовывая свои действия с другим человеком и не продумывая совместный маршрут, чтобы всем было комфортно. Вы можете довериться своей интуиции и прислушиваться к своим желаниям. К тому же – это отличная возможность ловить горящие туры или акции, не объясняя при этом, почему сейчас нужно отправиться именно в эту страну или город, а не куда-то еще. 2. Билеты обойдутся намного дешевле Если, скажем, это была разовая акция и остался лишь один билет, вы можете его смело приобрести, а не вздыхать разочарованно, потому что вашему спутнику вдруг не хватило места в салоне самолета. 3. Есть время побыть наедине с собой Вы можете посвятить все время себе, разве это не прекрасно? Например, спать столько, сколько вам хочется, а не вставать по первому зову и тащиться в очередные исторически значимые места. Или, напротив, вы можете вставать ни свет, ни заря и спокойно исследовать местность, пока не набежали назойливые туристы. Медитация, любимые книги, йога, отвязные вечеринки или пешие прогулки, пока есть силы – вы сами планируете свой день и не подстраиваетесь под других людей.

4. Не делить свой номер с кем-то еще Одно из главных преимуществ «одинокого» отдыха – вы можете найти себе новую компанию, а затем, если захотите уединения, просто отправиться в свой номер, а не подстраиваться под кого-то только потому, что вам с этим человеком делить одну комнату до конца отпуска. К тому же, если, скажем, новые знакомые вам наскучили, всегда можно познакомиться с кем-то еще. При совместных поездках такой вольности себе не позволишь. 5. Научиться самостоятельности и толерантности Во-первых, это хорошая возможность проверить себя и узнать, действительно ли вы сможете справиться со всем, что вас ожидает в путешествии (самостоятельно решить вопрос с билетами, гостиницей, организовать собственный оригинальный маршрут и т.д.). А во-вторых, следует помнить, что везде люди разные, со своими традициями, взглядами и бытом, поэтому необходимо уважительно относится к чужому мнению и научиться быть толерантным. 6. Возможность выучить другой язык Каждое путешествие – это отличная практика языка или возможность выучить хотя бы базовые слова, чтобы научиться общаться с местным населением. Есть люди, например, которые благодаря такому способу выучили около семи языков (три в совершенстве и четыре бегло) и теперь их не пугает необходимость изъясняться в какой бы то не было стране. 7. Попробовать себя в роли волонтера А почему бы, собственно, и нет? Возможность помогать людям – это, пожалуй, одно из самых ценных качеств современного человека. В туризме это даже уже стало одним из самых популярных направлений. Люди специально отправляются в страны, где нужна их помощь, и вместе с единомышленниками поддерживают местное население, восстанавливают города после природных аномалий или занимаются другой общественно полезной работой.