Помните, как Мальвина хотела выкрасить все предметы вокруг себя в голубой цвет, чтобы получился сказочно-дивный мир? Мы решили пойти дальше и нашли потрясающие одноцветные города, которые наверняка привели бы в восторг девочку с необычным оттенком волос. И если вы еще не решили, где проведете свой следующий отпуск, тогда присмотритесь к этим направлениям.

Джайпур Джайпур, именуемый Розовым городом, является столицей штата Раджастхан, затерявшегося где-то среди пустыни. Все постройки в городе, основанном в 1727 году Савай Джай Сингхом II, выполнены из розового песчаника, который, собственно, придал местности особое очарование и стал своеобразной визитной карточкой Джайпура.

Марракеш

Эта бывшая столица Марокко является четвертым по величине городом страны после Касабланки. И если вам нравятся восточные сказки, тогда советуем непременно наведаться в Медину, представляющую собой старейшую часть города и сохранившую облик старого доброго Марракеша. Именно здесь в извилистом лабиринте узких улочек можно найти дома, сделанные из красной глины и имеющие характерный оттенок, а также восточные рынки и другие достопримечательности. Болонья

Оранжевая или Красная Болонья, Ученая Болонья — как только не называют этот итальянский город, расположенный в регионе Эмилия-Романья. Все здания здесь имеют терракотовый оттенок, а застройка улиц настолько удобная, что в Болонье не потеряется даже маленький ребенок. Кстати, здесь же находится открытый в 1088 году Болонский университет — старейшина среди университетов мира. Поэтому в городе можно встретить много студентов, спешащих утром на лекции, а вечером — в бары, пропустить бокал-другой «Апероль Шприц». Изамал

Поселение, которое называют не иначе, как Желтый город, находится в мексиканском штате Юкатан, в 66 километрах от столицы штата, города Мериды. Сегодня это очаровательное место, где все здания окрашены в приятный желтый оттенок, а на улочках можно встретить экипажи и трициклы (3-колесные велосипеды с навесами). В 2000 году население городка насчитывало около 15 000 человек, а сегодня Изамал является одним из самых популярных направлений, куда ежегодно приезжают толпы туристов со всего мира, чтобы лучше узнать о сохранившихся традициях майя. Сиди-бу-Саид

Пожалуй, Сиди-бу-Саид является самым прекрасным и самым романтичным городом Туниса. Его не зря называют бело-голубым: все застройки в городе имеют белый цвет, а все окна, ставни, решетки и ворота — небесно-голубой оттенок. Согласно местной легенде, когда-то давно дом в этой удивительной местности приобрел один богатый французский барон, который, собственно, предложил горожанам перекрасить свои дома в бело-голубой цвет, чтобы они не нагревались под лучами палящего африканского солнца. Местным жителям настолько понравилась эта идея, что они с энтузиазмом взялись за ее воплощение и с тех пор не признают другие оттенки. Шефшауэн