Не хуже заморских вариантов: 5 идей для отдыха в России

Лучшие здравницы страны не нуждаются в яркой презентации – Кавказские Минеральные воды всегда были популярны. И все же сейчас, когда позади длительный карантин, для многих оздоровительный отдых стал особенно актуальным. В каждом из пяти знаменитых курортов – Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Пятигорске, Минводах – свой профиль, индивидуальный микроклимат. Есть санатории не только для взрослых, но и для детей – так что каждый может выбрать отдых на свой вкус и запрос. Скучно не будет – национальные парки, озера, исторические достопримечательности, водопады, монастыри ждут туристов каждый день. И всё это при комфортной температуре и кристально чистом воздухе.

Балтийский берег