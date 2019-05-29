Муссомели, Локана и другие итальянские города, где вам продадут жилье по привлекательным ценам

Муссомели, Сицилия

Мер итальянского городка решил последовать примеру удачной реализации домов в Самбуке на юге Сицилии, и объявил о том, что готов предоставить 100 зданий (а в ближайшем будущем, еще около 400 объектов) всем желающим за €1, сообщила британская газета The Sun. При этом он подчеркнул, что хотел бы отдать приоритет российским покупателям, ведь они, как никто другой, смогут оценить красоту города и вложить душу в обустройство своего дома. Кстати, всем тем, кто уже просчитывает всевозможные варианты переезда, не лишним будет узнать, что помимо символической суммы, им еще необходимо будет выполнить ряд условий. Так, например, покупатель должен будет внести страховой депозит в размере свыше €7 тысяч, оплатить взнос €3,6 - €5,8 тысяч и отреставрировать купленный объект недвижимости в течение года. Эксперты даже подсчитали приблизительные затраты на ремонт - €313 на кв. м. Но зато представьте, с какой гордостью потом можно будет рассказывать друзьям о вашем, пусть небольшом, вкладе в культурное и историческое наследие Сицилии.

Минео, Сицилия