Муссомели, Локана и другие итальянские города, где вам продадут жилье по привлекательным ценам

Муссомели, Сицилия
Мер итальянского городка решил последовать примеру удачной реализации домов в Самбуке на юге Сицилии, и объявил о том, что готов предоставить 100 зданий (а в ближайшем будущем, еще около 400 объектов) всем желающим за €1, сообщила британская газета The Sun. При этом он подчеркнул, что хотел бы отдать приоритет российским покупателям, ведь они, как никто другой, смогут оценить красоту города и вложить душу в обустройство своего дома. Кстати, всем тем, кто уже просчитывает всевозможные варианты переезда, не лишним будет узнать, что помимо символической суммы, им еще необходимо будет выполнить ряд условий. Так, например, покупатель должен будет внести страховой депозит в размере свыше €7 тысяч, оплатить взнос €3,6 - €5,8 тысяч и отреставрировать купленный объект недвижимости в течение года. Эксперты даже подсчитали приблизительные затраты на ремонт - €313 на кв. м. Но зато представьте, с какой гордостью потом можно будет рассказывать друзьям о вашем, пусть небольшом, вкладе в культурное и историческое наследие Сицилии.
Минео, Сицилия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этот регион не зря называют сицилийской Тосканой – красота природы просто завораживает и те, кто решатся приобрести недвижимость в данном муниципалитете, точно не останутся разочарованными. Стоимость домов здесь варьируется от €4-10 тысяч и требуют минимальных вложений в обновление интерьера. Кроме того, за приобретение данных объектов недвижимости готовы предоставить ВНЖ тем покупателям, кому это действительно необходимо. Все бы ничего, однако многих будущих собственников пугает тот факт, что неподалеку находится крупный лагерь для беженцев, где проживают около 1200 человек. Правда, власти Сицилии пообещали решить данный вопрос в самое ближайшее время.
Цунголи, Кампания
Фото: vostock-photo/shutterstock
Итальянская коммуна, расположенная в регионе Кампания, в провинции Авеллино (неподалеку от Неаполя и побережья Амальфи) тоже является весьма перспективной в плане инвестирования в недвижимость. Сам мэр Паоло Карузо выступил с инициативой собрать информацию о заинтересованности иностранных покупателей, прежде чем предлагать на продажу объекты по цене чашки кофе. По его словам, жители европейских стран, а также россияне, американцы, индийцы выразили готовность приобрести дома в небольшой живописной итальянской деревеньке и заняться их восстановлением в самое ближайшее время. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться, то вы можете заполнить специальную форму заявки, заплатить страховой взнос (возвращаемый) €2 тысячи, просчитать стоимость необходимых работ и далее рассчитывать на компенсацию - налоговые вычеты в размере до 85% за ремонт.
Локана, Пьемонт
Фото: vostock-photo/shutterstock
Мэр альпийской деревушки Локана, в Пьемонте, Джованни Бруно Маттье готов не только порекомендовать недвижимость по привлекательной цене, но и доплатить €9000 молодым семьям, желающим переехать в это живописное место, где на данный момент проживает около 1500 человек. Правда, действует небольшое условие: у вас должен быть ребенок и минимальная годовая зарплата €6 000, сообщает американское издание LocalNews8. Или если вы не обременены семьей, но жить не можете без зимних видов спорта и мечтаете поселиться на заснеженных вершинах и усыпанных цветами пастбищах, вы можете открыть здесь свой бизнес и также рассчитывать на весьма интересные условия.
Боргомеццавалле, Пьемонт
Фото: vostock-photo/shutterstock
Мэр данной деревушки, расположенной чуть севернее, на швейцарской границе, Альберто Прейони тоже весьма творчески подошел к вопросу привлечения населения в Боргомеццавалле. Помимо того, что он может предложить всем желающим дома по €1, так еще и готов выплатить по €1 тысяче за каждого ребенка, рожденного в деревне, а также €2 тысячи предпринимателям, желающим открыть здесь свое дело или наладить производство. Из плюсов приобретения дома в населенном пункте, где на данный момент проживает около 320 человек, станет непосредственная близость объекта ко многим знаменитым горнолыжным курортам, расположенных в долине Антрона, расстояние в 40 км до престижного озера Маджоре и озера Орта, а также - 130 км до крупного мегаполиса Милана.
Монтиери, Тоскана
Фото: vostock-photo/shutterstock
Власти небольшого городка, расположенного в провинции Гроссето, Тоскана, решили поддержать инициативу продажи домов по символической цене в €1. Мэр Монтиери Никола Верруцци надеется, что в скором времени найдутся желающие приобрести и в течение трех лет отреставрировать старые здания, многие из которых имеют проблемы с кровлей, фасадом, электро- и водоснабжением, сообщает один из самых крупных порталов испанской недвижимости Idealista. Если вас заинтересовало данное предложение, то вы можете обратиться в муниципальный офис и организовать встречу с собственником недвижимости, который с радостью предоставит вам всю информацию и покажет, в каком состоянии находится объект на данный момент.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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