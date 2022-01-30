Можете себе позволить: топ-4 бюджетных стран, куда стоит отправиться прямо сейчас
Зима уже порядком утомила! Не терпится окунуться в море, понежиться на солнышке, прогуляться на закате и хотя бы на время забыть о пуховиках, ботинках и сугробах. Многие считают, что отправиться зимой на отдых в теплую страну очень дорого. Тревел-эксперт Марина Чепнян советует, где можно найти море прямо сейчас без большого ущерба для бюджета.
Марина Чепнян
тревел-эксперт
Турция
В любимой туристами стране сейчас не так тепло, чтобы целыми днями лежать на пляже, но достаточно комфортно для купания в открытом бассейне с подогревом. Поэтому цены на путевки в Турцию зимой очень низкие, можно отправиться в отель 3* по системе «все включено» от 30 тысяч на двоих за 7 ночей отдыха. Во многих отелях, даже недорогих, есть закрытые и открытые бассейны с подогревом. Самым теплым регионом считается Аланья, там туристы купаются практически круглый год. Во всей Турции погода в это время стоит солнечная, идеальная для длительных прогулок, экскурсий по историческим местам или занятий спортом. Лучшие гольф-поля и теннисные корты находятся в Белеке, шопинг и местный колорит вы найдете в Анталье. Можно совместить поездку к морю с уикендом в Стамбуле или катанием на горных лыжах на популярном курорте Эрджиес.
ОАЭ
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В Эмиратах зимой отличная погода, идеальная для пляжного отдыха и прогулок по бесконечным достопримечательностям этой страны. Вопреки расхожему мнению, что Эмираты — это всегда очень дорого, можно найти и очень недорогие путевки. Например, пакетный тур на двоих на 7 ночей в отель 4* в Дубае стоит 44 тысячи рублей. За пляжным отдыхом по системе «все включено» можно ехать в Шарджу, Рас Аль-Хайма и Абу-Даби, а за сочетанием пляжа и всех возможных развлечений отправляйтесь, конечно же, в Дубай. Здесь каждый найдет себе впечатления по вкусу. Дети придут в восторг от парков развлечений и аттракционов, любители искусства посетят единственный в мире филиал парижского музея Лувр, ценители щедрого арабского шопинга не устоят перед предложениями торговых центров и рынков.
Египет
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Зима в стране пирамид считается низким, непляжным сезоном, поэтому путевки стоят очень недорого, хотя погода отличная. Температура воды около 22 градусов, многие туристы купаются и наслаждаются отдыхом на пляже. Египет идеален, чтобы попробовать морские развлечения: сноркелинг (ныряние с трубкой и маской), дайвинг, кайтсерфинг и другие. Практически на каждом пляже есть школы, где инструкторы за приемлемую цену подружат вас с морскими глубинами и ветрами. Во многих отелях есть подогреваемые бассейны, если море окажется для вас слишком прохладным. Можно взять комбинированный тур «пляжный отдых + Каир» и познакомиться со столицей Египта, в последние годы ставшей модным тусовочным направлением. Пирамиды, чудеса света в Александрии, древние постройки и храмы, великая река Нил — в этой стране есть чем вас удивить. Но с таким же успехом можно взять отель «все включено» и провести неделю в полном комфорте: отдых в «четырех звездах» вдвоем можно найти даже по цене от 29 тысяч за полный тур.
Иордания
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Иорданские берега Красного моря уже давно открыты для россиян, но не пользуются такой популярностью, как перечисленные выше страны, поэтому там гораздо спокойнее. Путевка на неделю в отель 4* на двоих обойдется дороже, от 60 тысяч рублей, но вам обеспечены полный комфорт, отличный сервис и релакс. Пляжи прекрасные на всех курортах, погода даже чуть теплее, чем в Египте. В Иордании можно не брать «все включено», а отправиться исследовать города и местную кухню, яркую и недорогую. Кроме отдыха на пляже, туристы могут выбрать экскурсии в уникальные места. Место крещения Иисуса Христа на реке Иордан привлекает множество религиозных паломников, а уникальный древний город Петра, высеченный в скалах, стоит увидеть каждому.
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