Можете себе позволить: топ-4 бюджетных стран, куда стоит отправиться прямо сейчас

Зима в стране пирамид считается низким, непляжным сезоном, поэтому путевки стоят очень недорого, хотя погода отличная. Температура воды около 22 градусов, многие туристы купаются и наслаждаются отдыхом на пляже. Египет идеален, чтобы попробовать морские развлечения: сноркелинг (ныряние с трубкой и маской), дайвинг, кайтсерфинг и другие. Практически на каждом пляже есть школы, где инструкторы за приемлемую цену подружат вас с морскими глубинами и ветрами. Во многих отелях есть подогреваемые бассейны, если море окажется для вас слишком прохладным. Можно взять комбинированный тур «пляжный отдых + Каир» и познакомиться со столицей Египта, в последние годы ставшей модным тусовочным направлением. Пирамиды, чудеса света в Александрии, древние постройки и храмы, великая река Нил — в этой стране есть чем вас удивить. Но с таким же успехом можно взять отель «все включено» и провести неделю в полном комфорте: отдых в «четырех звездах» вдвоем можно найти даже по цене от 29 тысяч за полный тур.

Иордания