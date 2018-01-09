Если у вас вдруг случились несколько свободных дней, и вы решили посвятить их путешествиям, но никто не может составить вам компанию, не отчаивайтесь! Пусть ваш друг или подруга слушают ваши восторженные рассказы о том, как отлично вы отдохнули в одиночестве. Но это лишь в том случае, если вы выберете действительно интересные направления. Новые знакомства, невероятная природа, кулинарные изыски, места для избранных — мы выбрали самые захватывающие маршруты.

Барселона, Испания Чем заняться: отправиться на шопинг, обойти все невероятные строения Антонио Гауди, посетить музей Пикассо и попробовать знаменитый хамон.

Столица Каталонии идеально подходит для отдыха в стиле «соло», особенно если вас интересует многочасовой шопинг на улице Passeig de Gracia, где можно найти самые известные мировые бренды, вдохновение новыми трендами на показах Барселонской недели моды, любование картинами уличных художников на бульваре Рамблас, изучение средневековых зданий в Готическом квартале, поиск невероятных строений Антонио Гауди или подробная экскурсия в музее Пикассо. Никакой, даже самый стойкий, мужчина не выдержит такой марафон, да и подруга вряд ли будет рада такому марш-броску. Поэтому лучше отправляться туда в одиночку, не забыв заглянуть также на легендарный рынок Бокерия, где продают всевозможные деликатесы, и заказать столик в ресторане Ca L`Isidre, где часто ужинает сам король. Цюрих, Швейцария Чем заняться: насладиться неспешными прогулками, полакомиться вкуснейшим шоколадом, найти хорошие часы и посмотреть надежные банки.

Ценители шоколада и пеших прогулок могут прямиком отправляться в Цюрих. Здесь очень миролюбивые жители, поэтому можно запросто завести новые знакомства, спокойно исследовать тихие улочки, посетить музеи и бутики. А затем отправиться на Женевское озеро, чтобы полюбоваться его красотой, а также весело провести время в многочисленных барах и ночных клубах в городе Монтре. Тель-Авив, Израиль Чем заняться: посетить живописные пляжи, отправиться на Мертвое море, посвятить время себе и обрести гармонию.

В Израиле вам тоже не придется скучать, ведь там будет сложно усидеть на одном месте и захочется охватить все и сразу. Начать, например, советуем с солнечного Тель-Авива, не пропустить пляжи Нетании, пару дней провести в святом городе Иерусалиме, увидеть Храм Гроба Господня, прикоснуться к камням Стены Плача, заглянуть в Назарет и забраться на гору, где Ной, согласно легенде, строил свой ковчег. А завершить это удивительное путешествие можно на Мертвом море, в водах которого просто невозможно утонуть. Токио, Япония Чем заняться: распробовать местную кухню, посетить буддийские храмы, отправиться на мастер-класс по приготовлению суши.

Япония — одна из самых безопасных стран, поэтому девушки могут здесь совершенно спокойно передвигаться, не ожидая никакого подвоха. Но при всем при этом это достаточно дорогая страна, поэтому заранее позаботьтесь о своем бюджете. Советуем начать знакомство с города Токио — современного мегаполиса, где жизнь кипит и днем и ночью. Почувствуйте себя так, словно вы отправились в будущее — настолько здесь все необычно. А любителям йоги и ценителям тишины советуем заглянуть в Киото, где можно найти потрясающие буддийские храмы, помедитировать и подумать о жизни. Гана, Африка Чем заняться: посмотреть на диких животных в естественной среде обитания, посетить развалины замков Кейп-Пост и Эльмина, устроить себе райский отдых на живописных пляжах.