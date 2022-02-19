Куда навострить лыжи в этом сезоне: 7 интересных вариантов
Пока Альпы и Пиренеи с их кинематографичными склонами недоступны для россиян, приходится выбирать горнолыжные направления внутри страны. Но это не трагедия — в России множество прекрасных курортов с трассами разной сложности и отличной инфраструктурой. Где покататься этой зимой? Комментирует тревел-эксперт Марина Чепнян.
Марина Чепнян @marina_chepnyan
тревел-эксперт
Большая часть Европы, включая Альпы и Пиренеи, где находятся самые популярные горнолыжные курорты, официально закрыта к посещению. Однако это не повод сложить лыжи в кладовку и не покорять вершины этой зимой. Российские курорты способны предоставить вам условия ничуть не хуже, чем в заграничных комплексах. Отечественных отдых может быть разным. каждый выбирает сам: бюджетно собраться компанией в Домбае или потратиться на Сахалин или Сочи.
Из-за закрытых европейских россияне все чаще стали выбирать, в первую очередь, отечественные направления для зимнего отпуска. В декабре 2021 года портал Hotline Travel провел исследование, согласно которому половина горнолыжных путевок, проданных на текущий зимний сезон, - это поездки по России. По данным Ассоциации туроператоров России, туры в наши горы составляют 80% всех проданных путевок. В новогодние праздники все российские курорты были заполнены на 100%, в январе-феврале ситуация не такая напряженная, но все равно отдых нужно бронировать заранее. Бесспорный лидер - это Сочи, на втором месте - Шерегеш. На этих курортах самая развитая инфраструктура и туда проще всего добраться благодаря большому количеству рейсов.
Фото: freepik.com
- Отправляемся в Архыз и на Домбай (Карачаево-Черкесская республика). И там, и там довольно развитая инфраструктура, курорты подходят для семейного отдыха, а также для выезда большими компаниями. Лететь нужно в Минеральные Воды, оттуда ехать на такси или автобусе. Оба курорта довольно бюджетные, поэтому во время студенческих каникул гудят круглосуточно.
- Если хочется классики, то это точно Сочи: трассы как для новичков-любителей, так и для профессионалов. Можно снять домик, устроив мини-выходные, или забронировать номер на неделю в одном из потрясающих отелей с видом на горы. Катание дополнится прогулками по Олимпийскому парку и набережным.
- Давно не видели настоящую русскую зиму? Выбирайте Сибирь. Там вы найдете потрясающий горнолыжный курорт Шерегеш: построенный еще в советское время, он постоянно развивается и готовить составить отличную конкуренцию зарубежным. Этой зимой туда запустили чартерные рейсы из Москвы, субсидированные государством, так что поездка получится весьма бюджетной.
- Хочется уехать далеко, но на родине? К вашему вниманию Дальний Восток. Неповторимые красоты Сахалина и Камчатки, где можно кататься на склонах вулканов. Отдых обойдется недешево из-за стоимости перелета, но поверьте, таких впечатлений вы не найдете нигде.
Некоторые туристы все же предпочитают совместить зимнее катание с поездкой в другую страну, чтобы полностью сменить картинку. Сейчас доступны немногие страны, и далеко не везде есть горнолыжные курорты, так что выбор не великий. Второе место по популярности после России в этом сезоне занимает Болгария, туда продано 22,6% горнолыжных путевок, на третьем - Турция с 12,9%. В Сербию едут, но мало - всего 7,6% зимних путевок взяты в эту страну. Прежде популярная Словения отстает от конкурентов - всего 2,6% туристов готовы туда ехать. На склоны Словении пустят только привитых “Спутником” или тех, кто готов делать ПЦР каждые 48 часов, в том числе и детям.
Фото: freepik.com
- Болгария. Горнолыжный курорт Банско хоть и относительно молодой, но уже довольно популярный как среди местных, так и у туристов. Там вы можете найти русскоговорящих инструкторов и детских тренеров. Курорт идеален для отдыха всей семьей.
- Сербия. В допандемийное время эта страна не особенно привлекала туристов, но сейчас ситуация изменилась. Есть несколько достойных курортов, например, Копаоник или Стара Планина. В Сербию сейчас летают прямые рейсы и не нужна виза. Отправляясь туда, вы сможете не просто вдоволь покататься, но еще и попробовать очень интересную местную кухню.
- Турция всегда была популярна для пляжного отдыха, но, оказалось, там есть и прекрасные горнолыжные курорты. Россияне и европейцы активно поехали в Кайсери, Паландокен, Эрджиес и другие локации, туда летают чартерные рейсы из крупных городов. Цены не кусаются, а инфраструктура отличная.
Фото: freepik.com; Pexels.com