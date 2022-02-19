Куда навострить лыжи в этом сезоне: 7 интересных вариантов

Большая часть Европы, включая Альпы и Пиренеи, где находятся самые популярные горнолыжные курорты, официально закрыта к посещению. Однако это не повод сложить лыжи в кладовку и не покорять вершины этой зимой. Российские курорты способны предоставить вам условия ничуть не хуже, чем в заграничных комплексах. Отечественных отдых может быть разным. каждый выбирает сам: бюджетно собраться компанией в Домбае или потратиться на Сахалин или Сочи.

Из-за закрытых европейских россияне все чаще стали выбирать, в первую очередь, отечественные направления для зимнего отпуска. В декабре 2021 года портал Hotline Travel провел исследование, согласно которому половина горнолыжных путевок, проданных на текущий зимний сезон, - это поездки по России. По данным Ассоциации туроператоров России, туры в наши горы составляют 80% всех проданных путевок. В новогодние праздники все российские курорты были заполнены на 100%, в январе-феврале ситуация не такая напряженная, но все равно отдых нужно бронировать заранее. Бесспорный лидер - это Сочи, на втором месте - Шерегеш. На этих курортах самая развитая инфраструктура и туда проще всего добраться благодаря большому количеству рейсов.