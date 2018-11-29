8 самых красивых замков Европы, которые заставят вас поверить в сказку

Замок Нойшванштайн (нем. Schloß Neuschwanstein) находится около городка Фюссен в юго-западной Баварии, и, что примечательно, стал источником вдохновения для архитекторов при строительстве замка Спящей красавицы в парижском Диснейленде. Историки, кстати, уверяют, что романтическими видами замка в свое время был очарован и Петр Чайковский, и именно после посещения резиденции короля Людвига II у него появилась мысль о создании балета «Лебединое озеро». Кроме того, Нойшванштайн был показан в фильме 1968 года Chitty Chitty Bang Bang как замок вымышленной земли Вулгарии, а также в картинах 1955 года «Людвиг II: Блеск и падение короля», 1972 года «Людвиг» и 2012 года «Людвиг Баварский».

Замок Сан-Суси, Германия (XVIII век)