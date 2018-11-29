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8 самых красивых замков Европы, которые заставят вас поверить в сказку

Если вы думаете, куда бы вам отправиться в следующий раз, присмотритесь к Европе, а точнее — к сказочным дворцам и резиденциям, многие из которых функционируют и сейчас. Любители романтических (или даже мистических) приключений наверняка оценят нашу подборку старинных европейских замков, которые действительно заслуживают внимания. Так, например, посещение одной из резиденций вдохновило в свое время Петра Чайковского на создание произведения «Лебединое озеро», а другие дворцы и вовсе служили декорациями для съемок культовых фильмов.

Замок Шамбор, Франция (XVI век)

Шамбор (фр. Château de Chambord) — пожалуй, один из самых узнаваемых замков Франции, который по праву считается архитектурным шедевром эпохи Ренессанса. Он был построен по приказу Франциска I, мечтающего проводить больше времени возле своей любимой дамы — графини Тури, проживающей неподалеку. По данным многочисленных исторических исследований, в проектировании данного шедевра принимал участие сам Леонардо да Винчи, поэтому здание, насчитывающее 426 комнат, 77 лестниц, 282 камина и 800 украшенных капителей, действительно достойно внимания. Любоваться замком, внесенным в список всемирного достояния ЮНЕСКО, можно в любое время года, однако в осенне-зимний период он выглядит особенно впечатляюще. Около 13 лет назад замок, на втором этаже которого сейчас располагается отделение Музея охоты и природы, приобрел статус государственного общественно-коммерческого предприятия.

Замок Алькасар, Испания (IX век)

За годы своего существования резиденция испанских королей Алькасар (исп. Alcázar), расположенная прямо на скале в исторической части города Сеговия, успела побывать не только королевским замком, но и крепостью, тюрьмой и даже артиллерийской академией. В далеком 1953 году Алькасар, считавшийся во времена Средневековья любимой резиденций королей Кастилии, стал музеем, где собраны мебель, интерьеры, коллекция оружия и портреты испанских королей. Сейчас это одно из самых посещаемых мест в Испании, и каждый турист считает своим долгом обойти все 11 залов в замке и подняться на самую высокую башню — башню Хуана Второго.

Резиденция Альгамбра, Испания (XIII век)

Этот замок, представляющий из себя целый комплекс, строился около двух веков — с 1230 по 1492 годы, во времена правления династии Нарсидов. Резиденция по сути состоит из двух живописных двориков, соединенных проходом и окруженных дворцами, церквям, садами и жилыми зданиями. Можно долго бродить по комплексу, считающемуся настоящим чудом света, и разглядывать декоративные элементы, росписи, архитектурные изыски и обилие мусульманских мотивов, гармонично вписавшихся в общую атмосферу грандиозного сооружения.

Замок Вальзен, Бельгия (XI век)

Один из крупнейших замков Бельгии (бельг. Château de Walzin), возведенный епископом Льежа Дитвином (Теодуином) Баварским в целях обороны, располагается прямо на скале, в одноименной деревушке. Примечательно, что свой романтический облик Вальзен приобрел после восстановительных работ и реставрации (первая была проведена архитектором Эмилем Жанле в 1881 году, а вторая, в которой участвовал Оливье Фланно, — в 1930 году). Замок, которым и сейчас владеют граф и графиня де Лимбург-Штирум, прямые потомки Генриха IV герцога Лимбургского и Гийома де ла Марка, закрыт для посетителей, но любоваться издалека им никто не запрещает.

Дворец Шенбрунн, Австрия (XVII век)

Дворец Шенбрунн (нем. Schloß Schönbrunn), ранее принадлежавший династии Габсбургов и насчитывающий 1441 комнату в стиле рококо, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В свое время здесь останавливались императрица Мария Терезия, Наполеон, Моцарт, королева Сисси (супруга императора Франца-Иосифа), а с 1918 года, после падения монархии, резиденция стала доступна и для широкой публики. В настоящее время здесь находится музей, живописные сады, уютные павильоны и лабиринт, по которому можно бродить часами.

Замок Нойшванштайн, Германия, Бавария (XIX век)

Замок Нойшванштайн (нем. Schloß Neuschwanstein) находится около городка Фюссен в юго-западной Баварии, и, что примечательно, стал источником вдохновения для архитекторов при строительстве замка Спящей красавицы в парижском Диснейленде. Историки, кстати, уверяют, что романтическими видами замка в свое время был очарован и Петр Чайковский, и именно после посещения резиденции короля Людвига II у него появилась мысль о создании балета «Лебединое озеро». Кроме того, Нойшванштайн был показан в фильме 1968 года Chitty Chitty Bang Bang как замок вымышленной земли Вулгарии, а также в картинах 1955 года «Людвиг II: Блеск и падение короля», 1972 года «Людвиг» и 2012 года «Людвиг Баварский».

Замок Сан-Суси, Германия (XVIII век)

Имя самого известного дворца Фридриха Великого (Schloss Sanssouci) переводится как «без забот» и совершенно точно отражает настроение прусского короля, который захотел построить что-то просто для души и лично принимал участие в убранстве комнат. По мнению правителя, этот замок должен был стать местом, где человек мог бы остаться наедине с природой и спокойно наслаждаться жизнью. Именно поэтому перед дворцом разбиты многоуровневые виноградники, а сама резиденция расположена на территории огромного парка с цветниками и многочисленными фонтанами, среди которых можно неспешно прогуливаться и поразмышлять о вечном.

Замок Хоэншвангау, Германия, Бавария (XIX век)

Судьба данного замка была бы менее радужной, если бы в свое время король Максимилиан II, обнаружив развалины крепости Шванштайн, не выкупил бы участок у его владельцев-аристократов и в 1832 году не начал бы возводить на месте развалин свою летнюю резиденцию. Стиль неоготики разработал архитектор Доменико Куальо, и сейчас замок по праву считается одним из самых необычных и красивых. После смерти Максимилиана здесь какое-то время проживал его сын Людвиг, но затем он решил построить свой собственный замок, превзошедший по популярности Хоэншвангау, — романтичный дворец Нойшванштайн.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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