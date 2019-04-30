Как сэкономить в путешествиях: 10 действительно полезных лайфхаков

Туристическая страховка

Как бы противоречиво это не звучало, однако те, кто часто путешествуют, рекомендуют не экономить на данном пункте и всегда оформлять туристическую страховку. Ведь если с вами произойдет какая-нибудь неприятность в другой стране, вы рискуете отдать гораздо больше средств, чем если бы заплатили изначально. В зависимости от направления выбирайте ту сумму покрытия, которая, в случае непредвиденных обстоятельств, точно сможет компенсировать лечение.

Экономия на транспорте

Заранее продумайте свой маршрут и выбирайте жилье, которое располагается рядом с основными достопримечательностями или в той части города, где вы будете проводить большее время. Отдавайте предпочтение тем вариантам, из которых без проблем можно будет прогуляться пешком до основных мест, которые вы хотели бы посетить. Таким образом, вы сможете сократить статью расходов и потратить эти средства на что-то более существенное. В Азии, например, бывалые путешественники советуют забронировать предварительно отель на два-три дня, а на месте найти дешевый, но не менее достойный вариант, который зачастую даже не входит в мировую систему бронирования. Также постарайтесь минимизировать использование такси, или вообще обходиться без него.

Гиды и экскурсии

Во-первых, не забывайте о том, что во многих европейских музеях бывают дни бесплатных посещений, поэтому заранее зайдите на сайт интересующего вас заведения и изучите программу. Помимо этого, в крупных европейских городах проводятся ежедневные бесплатные экскурсии free walking tour, которые начинаются в определенное время и стартуют из одной и той же точки. Несмотря на то, что они бесплатные, принято в качестве благодарности оставлять небольшие чаевые гиду. Сэкономить на гиде можно еще, если взять аудиогиды и приложения-путеводители, многие из которых являются бесплатными.

Автомобили и парковки

Если вы все же решили путешествовать на автомобиле, то можете воспользоваться специальными сервисами по поиску попутчиков, что поможет вам сэкономить на поездках как на длинные, так и на короткие дистанции. Также не забывайте, что в той же Европе практически всегда парковки платные, но можно бесплатно оставить автомобиль возле одного из многочисленных супермаркетов. Если вы путешествуете на машине в теплое время года, то можете снизить свои расходы на кемпинге.