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Как сэкономить в путешествиях: 10 действительно полезных лайфхаков

Отпуск – это всегда недешевое удовольствие, особенно в последнее время, когда курс и евро стремительно ползут вверх. Но даже, несмотря на это, большинство людей умудряются таким образом спланировать свой отдых, чтобы получить максимум впечатлений, но не переплатить. Passion.ru пообщался с «бывалыми путешественниками» и узнал несколько лайфхаков, благодаря которым вы сможете повидать мир и не разориться.

Чем раньше – тем лучше

Чтобы выгодно приобрести авиабилеты (или даже целые туры), начинайте заранее мониторить спецпредложения и акции компаний. Путешественники со стажем утверждают, что ранее бронирование помогает сэкономить до 40%. К тому же, в таком случае есть возможность получить действительно что-то достойное, а не хватать остатки по принципу «бери, что дают».

Багаж, не сезон и поиск жилья

Эксперты напоминают, что в тот же несезон цены в отелях, например, на порядок ниже, чем во время наплыва туристов. Поэтому вы можете подгадать свои даты, чтобы не переплачивать лишний раз за номер. В качестве альтернативы можно посмотреть хостелы и гестхаусы, тем более, что в той же Европе есть вполне достойные варианты. Что касается багажа, то лучше брать с собой минимум универсальных вещей, которыми вы точно будете пользоваться в поезде. Высший пилотаж – путешествовать с рюкзаком, не переплачивать за перевес и не тратить время в аэропортах, ожидая, пока ваш чемодан доставят в зону выдачи багажа.

Трансфер из аэропорта

Перед каждой поездкой определитесь с трансфером из аэропорта. Бывает, что можно вполне комфортно добраться на метро или скоростной электричке, потратив на это минимум средств, чем переплачивать за такси и провести в итоге полдня в какой-нибудь пробке. Если же вы решили добраться на автомобиле, то бронируйте машину через брокеров – это всегда дешевле бронирования напрямую через агентов. В некоторых странах, например, дешевле взять автомобиль у местных локальных контор, а в других считается приличием торговаться, чтобы существенно снизить цену.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Туристическая страховка

Как бы противоречиво это не звучало, однако те, кто часто путешествуют, рекомендуют не экономить на данном пункте и всегда оформлять туристическую страховку. Ведь если с вами произойдет какая-нибудь неприятность в другой стране, вы рискуете отдать гораздо больше средств, чем если бы заплатили изначально. В зависимости от направления выбирайте ту сумму покрытия, которая, в случае непредвиденных обстоятельств, точно сможет компенсировать лечение.

Экономия на транспорте

Заранее продумайте свой маршрут и выбирайте жилье, которое располагается рядом с основными достопримечательностями или в той части города, где вы будете проводить большее время. Отдавайте предпочтение тем вариантам, из которых без проблем можно будет прогуляться пешком до основных мест, которые вы хотели бы посетить. Таким образом, вы сможете сократить статью расходов и потратить эти средства на что-то более существенное. В Азии, например, бывалые путешественники советуют забронировать предварительно отель на два-три дня, а на месте найти дешевый, но не менее достойный вариант, который зачастую даже не входит в мировую систему бронирования. Также постарайтесь минимизировать использование такси, или вообще обходиться без него.

Гиды и экскурсии

Во-первых, не забывайте о том, что во многих европейских музеях бывают дни бесплатных посещений, поэтому заранее зайдите на сайт интересующего вас заведения и изучите программу. Помимо этого, в крупных европейских городах проводятся ежедневные бесплатные экскурсии free walking tour, которые начинаются в определенное время и стартуют из одной и той же точки. Несмотря на то, что они бесплатные, принято в качестве благодарности оставлять небольшие чаевые гиду. Сэкономить на гиде можно еще, если взять аудиогиды и приложения-путеводители, многие из которых являются бесплатными.

Автомобили и парковки

Если вы все же решили путешествовать на автомобиле, то можете воспользоваться специальными сервисами по поиску попутчиков, что поможет вам сэкономить на поездках как на длинные, так и на короткие дистанции. Также не забывайте, что в той же Европе практически всегда парковки платные, но можно бесплатно оставить автомобиль возле одного из многочисленных супермаркетов. Если вы путешествуете на машине в теплое время года, то можете снизить свои расходы на кемпинге.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Еда и сувениры

Если вы хотите познакомиться с традиционной кухней, то не обязательно выбирать туристические локации или искать Мишленовские рестораны. Можно воспользоваться специальными сервисами, где местные жители предлагают накормить вас местными деликатесами за вполне приемлемую стоимость. Что касается сувениров, то не следует забывать, что в аэропорту или разрекламированных магазинчиках они будут стоить намного дороже, чем в обычных лавочках, расположенных в стороне от туристических маршрутов. Прежде чем совершить крупную покупку, всегда узнавайте о возможности возврата налога в этой стране. И приезжайте в аэропорт чуть-чуть заранее, чтобы успеть оформить duty free.

Экономия на роуминге

Многие путешественники отмечают, что у них начинают списываться деньги заграницей даже тогда, когда они не выходили в интернет. А все потому, что смартфон, например, начинал в автоматическом режиме скачивать обновления и так далее. Чтобы обезопасить себя от подобных действий, можно перед поездкой отключить у своего оператора возможность выхода в Интернет в роуминге и на месте пользоваться бесплатным Wi-Fi, который есть практически везде, даже в парках и на пляжах. Помимо этого, для местных звонков или отправки SMS подключитесь к местному оператору (приобретите местную сим-карту, например).

Обмен валюты

Если вы путешествуете в Европу или США, то имеет смысл заранее поменять евро или доллары. Но если вы отправляетесь в Азию, то нет смысла брать с собой валюту. В Аргентине, Венесуэле, Узбекистане и ряде других стран существует так называемый «черный курс», который позволяет поменять деньги с большей выгодой. Помимо этого, стоит помнить, что здесь гораздо выгоднее расплачиваться наличкой, чем картой.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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