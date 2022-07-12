Как не отдать все свои деньги за отпуск: советы эксперта

За все годы своего личного опыта путешествий и работы в туризме я накопила немало лайфхаков, благодаря которым путешествие можно сделать действительно выгодным. И, зная о них, вы получите не только яркие эмоции от поездки, но и привлекательную цену на свой отдых! Итак, что важно учитывать при планировании отпуска без ощутимого удара по бюджету?

Основное правило любого путешественника — чем раньше, тем лучше! То есть если вы занялись вопросом летнего отдыха еще зимой, то у вас есть реальный шанс сэкономить до 40% от его стоимости! При раннем бронировании отели всегда предлагают хорошие скидки, к этим предложениям туроператоры добавляют выгодные тарифы на авиаперелет, и в итоге цены могут быть практически в два раза ниже, чем если бы вы покупали этот же тур за пару недель до начала отдыха.

Также стоимость тура зависит и от авиаперевозчика. Если вы летите лоукостером, чартерным рейсом или рейсами с пересадкой, стоимость такого перелета будет меньше, чем прямой регулярный рейс премиальной авиакомпании.

Важно помнить, что в туризме есть такое понятие, как даты повышенного спроса. Это дни, когда желающих отдохнуть очень много, соответственно, цены на этот период будут выше. Сюда относятся школьные каникулы, майские и новогодние праздники. Что касается последних, то не забываем сюда включать и доплату за праздничный гала-ужин, а это 100-200$ за человека! Сюда входит праздничный банкет и шоу-программа, и отказаться от всего этого не получится. И, кстати, если чуть сдвинуть даты отдыха и полететь сразу после новогодних каникул, то цены будут уже гораздо ниже.