logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как накопить на отпуск мечты, если у вас небольшая зарплата: 9 лайфхаков

Финансисты утверждают, что даже если уровень вашей зарплаты оставляет желать лучшего, вы все равно сможете откладывать небольшую часть и в итоге провести отпуск именно в той стране, о которой давно мечтали. Как такое возможно? Все дело в грамотном планировании и мотивации, уверяют эксперты. Как правильно откладывать средства, не загоняя себя при этом в долговую яму – в материале Passion.ru.

Не брать и не давать в долг

Если вы действительно хотите отправиться в отпуск, как можно скорее, тогда возьмите себе за правило ни брать и не давать деньги в долг. В первом случае вы можете не вернуть вовремя сумму и испортить отношения с человеком (или вовсе попасть на проценты, если у вас изначально не было обговорено обратное), а во втором случае, если люди не смогут вам вернуть вовремя деньги и начнут «кормить завтраками», вы также останетесь без средств и вынуждены будете рассчитывать только на себя. Но если вы все равно намерены помогать, например, друзьям, тогда, следуя советам финансистов, одалживайте ровно ту сумму, которую, в случае не возврата, легко сможете простить и забыть (так вы не испортите отношения с друзьями и не попадете в затруднительное финансовое положение).

«Вы понимаете, у нас сейчас трудности с финансами. Мы вам заплатим. Когда-нибудь потом»

Финансисты напоминают, что себя (а точнее, свои профессиональные услуги и таланты) необходимо ценить. И ни за что не соглашаться поработать просто так, во имя наступления светлого будущего. К сожалению, очень многие работодатели специально занижают зарплаты или вовсе просят войти в их положение в связи с временными финансовыми трудностями и отработать авансом. Они, конечно, обещают оплатить ваш труд потом, вот только обычно это потом так и не наступает. Вы, не дождавшись обещанных денежных средств, переходите на новую работу, а ваш экс-начальник находит себе очередную «жертву», готовую работать практически за идею. Поэтому сразу четко озвучивайте свои зарплатные ожидания и не соглашайтесь работать без договора, ведь на словах вам могут наобещать все, что угодно, а затем просто сделать вид, что ни о чем таком с вами не договаривались и вообще, видят вас в первый раз в своей жизни.

«Кредит? Нет, не слышали!»

Не зря говорится, что брать чужое легко, а вот отдавать придется свое и с процентами. Поэтому постарайтесь не загонять себя в долговую яму (ведь если вы не сможете выплатить кредит вовремя, то помимо процентов, банк может выставить вам внушительный штраф, который, увы, тоже придется вам оплатить). Если, скажем, вы хотите купить себе что-то дорогостоящее (или организовать отпуск мечты), то просто начните потихоньку откладывать средства. Рассчитайте, сколько вам понадобится времени, чтобы собрать нужную сумму. Ведь когда у вас есть четкие представления и план действий (возможно, найти дополнительный заработок и так далее), то необходимая сумма соберется намного быстрее. Да и копить станет намного приятнее, когда вы ставите перед собой конкретную цель, чем если вы будете просто откладывать «на что-нибудь, потом разберемся».

Фото: vostock-photo/shutterstock

Никаких полуфабрикатов и фастфуда!

Те, кто считает, что в случае включения «жесткой экономии» им придется перейти на дешевую пищу низкого качества (те же полуфабрикаты, например, или фастфуд) на самом деле ошибаются. Не нужно ограничивать себя в еде, достаточно лишь пересмотреть свой рацион и заменить вредные продукты чем-то полезным. Например, те же мясо, рыба, овощи или фрукты выйдут не дороже замороженных готовых блюд, чипсов, пирожных, газированных напитков или бургеров и уж точно принесут гораздо больше пользы вашему организму.

Вкусная домашняя еда вместо рабочей столовой

Еще одна статья расходов, которую можно оптимизировать – питание в офисе. Так, например, вместо того, чтобы тратить деньги на столовую (или ресторан), просто приучите себя к тому, что будете приносить на работу домашнюю еду. Это и полезнее, и экономичнее. Ведь в случае с точками общепита никогда нельзя быть уверенными на 100%, что вам там подадут качественно приготовленное блюдо, тогда как домашняя еда у вас не будет вызывать подозрений. Таким образом, кстати, можно улучшить свое самочувствие и избавиться от лишних килограммов.

В магазины только с наличными

«Но с картой же удобнее!» - можете возразить, и вы и будете отчасти правы. Однако финансисты утверждают, что в этом случае возрастает риск совершить необдуманные покупки, ведь физически вы не будете ощущать деньги и поэтому без сожаления станете растрачивать виртуальные купюры, считая, что «их еще там много». Психологи тоже согласны с тем, что расставаться с виртуальными деньгами намного проще, чем с реальными. Кроме того, они призывают не поддаваться на рекламные уловки, вроде акции «купи один товар и получи второй бесплатно» и ходить в магазины только с реальным списком тех продуктов, которые вам необходимо купить в данный момент. Такие манипуляции позволят вам экономить в месяц кругленькую сумму.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Прежде, чем что-то купить, надо что-то продать…

Помните эту знаменитую фразу кота Матроскина из популярного мультипликационного фильма? И это, как отмечают финансисты, должно стать своеобразным девизом, когда вы решите спускать ли вам деньги на новый гардероб или лучше потратить их на что-то более существенное. Другими словами, прежде чем приобретать десятую пару однотипных туфель или очередной наряд, похожий на те, что уже скучают у вас в шкафу, лучше проведите ревизию своих вещей и решите, что вам с ним делать дальше. Понятно, что пришедшую в негодность одежду или обувь можно утилизировать, но как быть с теми вещами, которые в принципе еще ничего (или даже абсолютно новые, с этикетками), но по каким-то причинам вам разонравились и носить вы их больше не собираетесь. Тут вам могут прийти на помощь различные сервисы, позволяющие в режиме онлайн продать (или отдать безвозмездно) то, что вам больше не нужно, или же узнайте, где в вашем районе находятся пункты приема вещей для малоимущих семей и отвезите все туда. И, кстати, пока вы проводите ревизию, возможно вы поймете, что у вас и так достаточно одежды, поэтому покупка обновок может пока и подождать.

Развлечения могут и подождать

Никто не говорит о том, что вам нужно стать затворником или строго придерживаться маршрута дом-работа-дом. Но подумайте о том, сколько денег вы оставляете в ночных клубах, ресторанах, барах и прочих заведениях и представьте, что если бы не эти необдуманные траты, то вы скорее бы приблизились к своей мечте побывать в той стране, о которой давно уже грезили. Чтобы минимизировать затраты, можно вспомнить времена «квартирников» и приглашать друзей на чашечку чая в свои апартаменты. Или можно устраивать веселые пикники и прочие активности на свежем воздухе – тем более, что погода сейчас к этому располагает. Если же вы не настолько компанейский человек, тогда вы просто можете взять любимую книгу и отправиться в парк, чтобы насладиться неспешными прогулками и спокойным чтением, когда никто не отвлекает вас от процесса.

Долой вредные привычки!

Это только на первый взгляд кажется, что покупка крепких напитков или той же пачки сигарет – не такое уж дорогое дело. Однако, попробуйте подсчитать, сколько у вас уходит на это средств в неделю. А в месяц? Если вы сложите все эти суммы, то, уверены, желание потакать своим дурным привычкам у вас поубавится. К тому же, сейчас в тренде здоровый образ жизни, поэтому лучше отказаться от дурных привычек и потратить эти деньги, время и силы на что-то более полезное.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве