Как накопить на отпуск мечты, если у вас небольшая зарплата: 9 лайфхаков

Не брать и не давать в долг

Если вы действительно хотите отправиться в отпуск, как можно скорее, тогда возьмите себе за правило ни брать и не давать деньги в долг. В первом случае вы можете не вернуть вовремя сумму и испортить отношения с человеком (или вовсе попасть на проценты, если у вас изначально не было обговорено обратное), а во втором случае, если люди не смогут вам вернуть вовремя деньги и начнут «кормить завтраками», вы также останетесь без средств и вынуждены будете рассчитывать только на себя. Но если вы все равно намерены помогать, например, друзьям, тогда, следуя советам финансистов, одалживайте ровно ту сумму, которую, в случае не возврата, легко сможете простить и забыть (так вы не испортите отношения с друзьями и не попадете в затруднительное финансовое положение).

«Вы понимаете, у нас сейчас трудности с финансами. Мы вам заплатим. Когда-нибудь потом»

Финансисты напоминают, что себя (а точнее, свои профессиональные услуги и таланты) необходимо ценить. И ни за что не соглашаться поработать просто так, во имя наступления светлого будущего. К сожалению, очень многие работодатели специально занижают зарплаты или вовсе просят войти в их положение в связи с временными финансовыми трудностями и отработать авансом. Они, конечно, обещают оплатить ваш труд потом, вот только обычно это потом так и не наступает. Вы, не дождавшись обещанных денежных средств, переходите на новую работу, а ваш экс-начальник находит себе очередную «жертву», готовую работать практически за идею. Поэтому сразу четко озвучивайте свои зарплатные ожидания и не соглашайтесь работать без договора, ведь на словах вам могут наобещать все, что угодно, а затем просто сделать вид, что ни о чем таком с вами не договаривались и вообще, видят вас в первый раз в своей жизни.

«Кредит? Нет, не слышали!»

Не зря говорится, что брать чужое легко, а вот отдавать придется свое и с процентами. Поэтому постарайтесь не загонять себя в долговую яму (ведь если вы не сможете выплатить кредит вовремя, то помимо процентов, банк может выставить вам внушительный штраф, который, увы, тоже придется вам оплатить). Если, скажем, вы хотите купить себе что-то дорогостоящее (или организовать отпуск мечты), то просто начните потихоньку откладывать средства. Рассчитайте, сколько вам понадобится времени, чтобы собрать нужную сумму. Ведь когда у вас есть четкие представления и план действий (возможно, найти дополнительный заработок и так далее), то необходимая сумма соберется намного быстрее. Да и копить станет намного приятнее, когда вы ставите перед собой конкретную цель, чем если вы будете просто откладывать «на что-нибудь, потом разберемся».