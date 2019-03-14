Как накопить на отпуск мечты, если у вас небольшая зарплата: 9 лайфхаков

Не брать и не давать в долг
Если вы действительно хотите отправиться в отпуск, как можно скорее, тогда возьмите себе за правило ни брать и не давать деньги в долг. В первом случае вы можете не вернуть вовремя сумму и испортить отношения с человеком (или вовсе попасть на проценты, если у вас изначально не было обговорено обратное), а во втором случае, если люди не смогут вам вернуть вовремя деньги и начнут «кормить завтраками», вы также останетесь без средств и вынуждены будете рассчитывать только на себя. Но если вы все равно намерены помогать, например, друзьям, тогда, следуя советам финансистов, одалживайте ровно ту сумму, которую, в случае не возврата, легко сможете простить и забыть (так вы не испортите отношения с друзьями и не попадете в затруднительное финансовое положение).
«Вы понимаете, у нас сейчас трудности с финансами. Мы вам заплатим. Когда-нибудь потом»
Финансисты напоминают, что себя (а точнее, свои профессиональные услуги и таланты) необходимо ценить. И ни за что не соглашаться поработать просто так, во имя наступления светлого будущего. К сожалению, очень многие работодатели специально занижают зарплаты или вовсе просят войти в их положение в связи с временными финансовыми трудностями и отработать авансом. Они, конечно, обещают оплатить ваш труд потом, вот только обычно это потом так и не наступает. Вы, не дождавшись обещанных денежных средств, переходите на новую работу, а ваш экс-начальник находит себе очередную «жертву», готовую работать практически за идею. Поэтому сразу четко озвучивайте свои зарплатные ожидания и не соглашайтесь работать без договора, ведь на словах вам могут наобещать все, что угодно, а затем просто сделать вид, что ни о чем таком с вами не договаривались и вообще, видят вас в первый раз в своей жизни.
«Кредит? Нет, не слышали!»
Не зря говорится, что брать чужое легко, а вот отдавать придется свое и с процентами. Поэтому постарайтесь не загонять себя в долговую яму (ведь если вы не сможете выплатить кредит вовремя, то помимо процентов, банк может выставить вам внушительный штраф, который, увы, тоже придется вам оплатить). Если, скажем, вы хотите купить себе что-то дорогостоящее (или организовать отпуск мечты), то просто начните потихоньку откладывать средства. Рассчитайте, сколько вам понадобится времени, чтобы собрать нужную сумму. Ведь когда у вас есть четкие представления и план действий (возможно, найти дополнительный заработок и так далее), то необходимая сумма соберется намного быстрее. Да и копить станет намного приятнее, когда вы ставите перед собой конкретную цель, чем если вы будете просто откладывать «на что-нибудь, потом разберемся».
Фото: vostock-photo/shutterstock
Никаких полуфабрикатов и фастфуда!
Те, кто считает, что в случае включения «жесткой экономии» им придется перейти на дешевую пищу низкого качества (те же полуфабрикаты, например, или фастфуд) на самом деле ошибаются. Не нужно ограничивать себя в еде, достаточно лишь пересмотреть свой рацион и заменить вредные продукты чем-то полезным. Например, те же мясо, рыба, овощи или фрукты выйдут не дороже замороженных готовых блюд, чипсов, пирожных, газированных напитков или бургеров и уж точно принесут гораздо больше пользы вашему организму.
Вкусная домашняя еда вместо рабочей столовой
Еще одна статья расходов, которую можно оптимизировать – питание в офисе. Так, например, вместо того, чтобы тратить деньги на столовую (или ресторан), просто приучите себя к тому, что будете приносить на работу домашнюю еду. Это и полезнее, и экономичнее. Ведь в случае с точками общепита никогда нельзя быть уверенными на 100%, что вам там подадут качественно приготовленное блюдо, тогда как домашняя еда у вас не будет вызывать подозрений. Таким образом, кстати, можно улучшить свое самочувствие и избавиться от лишних килограммов.
В магазины только с наличными
«Но с картой же удобнее!» - можете возразить, и вы и будете отчасти правы. Однако финансисты утверждают, что в этом случае возрастает риск совершить необдуманные покупки, ведь физически вы не будете ощущать деньги и поэтому без сожаления станете растрачивать виртуальные купюры, считая, что «их еще там много». Психологи тоже согласны с тем, что расставаться с виртуальными деньгами намного проще, чем с реальными. Кроме того, они призывают не поддаваться на рекламные уловки, вроде акции «купи один товар и получи второй бесплатно» и ходить в магазины только с реальным списком тех продуктов, которые вам необходимо купить в данный момент. Такие манипуляции позволят вам экономить в месяц кругленькую сумму.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Прежде, чем что-то купить, надо что-то продать…
Помните эту знаменитую фразу кота Матроскина из популярного мультипликационного фильма? И это, как отмечают финансисты, должно стать своеобразным девизом, когда вы решите спускать ли вам деньги на новый гардероб или лучше потратить их на что-то более существенное. Другими словами, прежде чем приобретать десятую пару однотипных туфель или очередной наряд, похожий на те, что уже скучают у вас в шкафу, лучше проведите ревизию своих вещей и решите, что вам с ним делать дальше. Понятно, что пришедшую в негодность одежду или обувь можно утилизировать, но как быть с теми вещами, которые в принципе еще ничего (или даже абсолютно новые, с этикетками), но по каким-то причинам вам разонравились и носить вы их больше не собираетесь. Тут вам могут прийти на помощь различные сервисы, позволяющие в режиме онлайн продать (или отдать безвозмездно) то, что вам больше не нужно, или же узнайте, где в вашем районе находятся пункты приема вещей для малоимущих семей и отвезите все туда. И, кстати, пока вы проводите ревизию, возможно вы поймете, что у вас и так достаточно одежды, поэтому покупка обновок может пока и подождать.
Развлечения могут и подождать
Никто не говорит о том, что вам нужно стать затворником или строго придерживаться маршрута дом-работа-дом. Но подумайте о том, сколько денег вы оставляете в ночных клубах, ресторанах, барах и прочих заведениях и представьте, что если бы не эти необдуманные траты, то вы скорее бы приблизились к своей мечте побывать в той стране, о которой давно уже грезили. Чтобы минимизировать затраты, можно вспомнить времена «квартирников» и приглашать друзей на чашечку чая в свои апартаменты. Или можно устраивать веселые пикники и прочие активности на свежем воздухе – тем более, что погода сейчас к этому располагает. Если же вы не настолько компанейский человек, тогда вы просто можете взять любимую книгу и отправиться в парк, чтобы насладиться неспешными прогулками и спокойным чтением, когда никто не отвлекает вас от процесса.
Долой вредные привычки!
Это только на первый взгляд кажется, что покупка крепких напитков или той же пачки сигарет – не такое уж дорогое дело. Однако, попробуйте подсчитать, сколько у вас уходит на это средств в неделю. А в месяц? Если вы сложите все эти суммы, то, уверены, желание потакать своим дурным привычкам у вас поубавится. К тому же, сейчас в тренде здоровый образ жизни, поэтому лучше отказаться от дурных привычек и потратить эти деньги, время и силы на что-то более полезное.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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