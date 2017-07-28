Только-только отгремели грозы, отбарабанил град, успокоился ветер и разошлись серые кучевые облака. Только-только температура на заоконном термометре приблизилась к приятной отметке +25. Только-только из дальних шкафов перекочевали на ближние вешалки сарафаны, платья и легкие юбки… И вот уже наступил последний месяц лета ― август. Как достойно проводить лето и встретить осень без простуд?

Пока еще не пришло время махать белым платочком вослед уходящему августу, каждому хочется получить свою порцию легких летних приключений и ярких летних эмоций. Возможности для этого есть. И не только для тех, кто отправляется в отпуск в экзотические страны в поисках моря, солнца и белого песка. Есть, что посмотреть и чем заняться, и в родном Отечестве. Так, 2-3 августа на Таманском полуострове пройдет главный кубанский праздник виноделия «Таманская лоза», а с 4 по 7 августа будет проходить ежегодный фестиваль «Байкал-Шаман». Колоритное зрелище на берегу Байкала собирает тысячи гостей из разных уголков страны, а шаманов с бубнами на сцене быстро сменяют рок-группы, барды, фолк-коллективы и «металлисты» с электрогитарами. 5-6 августа в Елабуге состоится ремесленная Спасская ярмарка, День Нептуна с размахом отметят 6 августа жители и гости крымского Коктебеля, после чего 12-13 августа можно переместиться на всероссийский фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», или посетить яркий фестиваль фейерверков «Серебряная Ладья» в Костроме. А еще легким на подъем людям понравятся государственный переворот в Сызрани 19 августа (праздник «Сызранский Помидор») и фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский ветер», который вновь вернет нас к седому морю-озеру Байкал. Достойным финалом лета и началом осени станет традиционный фестиваль военно-музыкальных оркестров «Спасская Башня», который проходит в Москве. А ведь есть еще этнический фестиваль «Крутушка», оперные баттлы «Казанская осень», гастрономический фестиваль «Свияжская уха»…

Чтобы провести финальный месяц лета с музыкой, фейерверками, костром, ухой и парусами очень важно хорошее самочувствие. Но наши микроскопические враги, вирусы, не дремлют, и, как правило, именно на последнюю декаду августа приходится очередной всплеск острых респираторных вирусных инфекций, или ОРВИ. И вирусные атаки, и приход осени лучше всего встречать во всеоружии, заранее укрепляя иммунитет, и настраивая организм на борьбу. Иначе вместо Дня Нептуна в компании друзей есть шансы оказаться в постели в компании температуры, головной боли, насморка, слабости и лихорадки. Помощником в противостоянии вирусам и в борьбе за достойные проводы лета может стать препарат Цитовир-3, предназначенный как раз для профилактики и лечения ОРВИ. Препарат не уничтожает конкретные вирусы ― ведь их насчитывается более 200 видов! ― а естественно активизирует собственный иммунитет человека, помогая ему не заболеть даже при встрече с возбудителями простуд. Всего за 4 дня (именно столько длится стандартный курс профилактики или лечения) Цитовир-3 усиливает процесс выработки особых белков-интерферонов (клеток иммунной системы), которые способны останавливать вирусы), на срок до месяца! Действуя мягко и естественно, Цитовир-3 помогает либо избежать ОРВИ, либо перенести его легко и без осложнений. Кроме того, препарат производится в Финляндии, и соответствует самым строгим требованиям стран Евросоюза.