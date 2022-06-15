И хлеб, и зрелище: 5 мест с шикарными видами

Уединенное место посреди Индийского океана в окружении густых джунглей, скульптурных валунов и бирюзовой воды. Вся береговая линия острова — живописные заливы с пляжами, которые не раз занимали первые места во всевозможных рейтингах. Местные жители передвигаются по острову на велосипедах, воловьих упряжках, очень дружелюбны и приветливы. Это идеальное место переключиться с ритма большого города на панорамные пейзажи и спокойное течение времени. С интересом можно провести здесь время и под водой. Ла-Диг — одно из самых популярных мест на Сейшелах для погружения с маской и аквалангом. Подводный мир с его коралловыми рифами и обитателями дополнит идиллическую картину.

Сигирия, Шри-Ланка