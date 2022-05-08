Другая Турция: почему стоит отдыхать на Эгейском побережье

Если вы раздумываете, стоит ли ехать на Эгейское побережье Турции, скажем вам точно – стоит. Да, отдых здесь – это не привычные “тюленьи” каникулы в режиме “все включено” в Кемере или Сиде. Этот регион Турции полюбится туристам, которые привыкли проводить каникулы в Европе, но сейчас лишены такой возможности, а также тем, кто готов открывать для себя новые места и изучать природу и архитектуру. Именно на Эгейское побережье ездят отдыхать сами турки, потому что считают, что море там чище, сервис лучше, а атмосфера гораздо приятнее.

Между двумя морями: Олюдениз и Фетхие

В месте встречи двух морей, Средиземного и Эгейского, находятся курорты Олюдениз и Фетхие – небольшие городки “для своих”, где не так много туристов. В этой части побережья нет большие отелей с all inclusive, поэтому туда едет совсем другой контингент отдыхающих. Прекрасная нетронутая природа, небольшие рыбацкие деревни, скалистые склоны и чистейшее голубое море манят путешественников, ценящих тишину и покой. Этот район Турции идеален для путешествия на машине: можно проехаться вдоль побережья или отправиться в горы. Здесь очень много по-настоящему древних мест: развалины времен Римской империи, походный горный маршрут Ликийская тропа, заброшенная деревня-призрак Каякей.

Отдых с машиной в этом регионе дает вам еще одну огромную возможность – попробовать настоящую местную кухню. Вдоль моря расположено множество крошечных рыбацких деревень, где вы можете купить самый свежий улов и попросить хозяйку местной таверны сразу же его приготовить. Во многих гостиницах гостей угощают овощами, фруктами и зеленью из собственных садов, на завтрак подают блюда из домашних яиц, а ужин дополняют самодельным молодым вином. Легкий, непритязательный и очень красивый отдых вам обеспечен.

Эгейское побережье: Бодрум, Мармарис, Дидим