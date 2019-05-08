Достойный ответ загранице: 8 уникальных мест в России, которые стоит посетить

Ленские столбы, Якутия
Если вы хотите увидеть пейзажи, достойные кассовых голливудских фильмов, то прямиком отправляйтесь в Сибирь. Нет, не на каторгу, а чтобы лично полюбоваться Ленскими столбами – известняковыми скалами высотой 200-300 метров, тянущимися вдоль реки Лены почти на 70 км. Кстати, возраст этой «стены», внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, составляет примерно 540−560 миллионов лет. Ну, а, чтобы совсем прочувствовать важность и величие момента, вооружитесь лупой (и терпением), чтобы найти там настоящую, древнюю наскальную живопись, представляющую из себя изображения животных, людей, мистические символы и загадочные знаки, нарисованные прямо на скалах красной и желтой краской.
Ласточкино гнездо, Крым
Наверняка почти каждый из вас хотя бы раз отдыхал в Крыму (даже если не в последние годы, то с родителями в детстве наверняка вы посещали это знаковое место). И наверняка вы видели необычный дворец Ласточкино гнездо, гордо возвышающийся над Черным морем. Кстати, первое строение на 40-метровой скале появилось в конце XIX века и выполняло функцию летней резиденции для отставного генерала, называвшего свою «дачу» любовно «Замок любви». Далее строение меняло хозяев и внешний вид, а в 1911 году его выкупил барон Штейнгель, решивший строить замок в готическом стиле. Так и появился 12-метровый «птичий домик», который впоследствии пережил еще немало реконструкций и хозяев. В свое время здание успело появиться в картинах «Десять негритят», «Мио, мой Мио», «Путешествие пана Кляксы», в «Синей птице», где играли Элизабет Тейлор и Джейн Фонда, в «Первом ударе» с участием Джеки Чана и так далее, а сегодня здесь проходят культурно-просветительские мероприятия.
Чарские пески, Забайкальский край
Фото: vostock-photo/shutterstock
Путешественникам, мечтающим о пустынях, барханах и дюнах, рекомендуем присмотреться к Чарским пескам на севере Забайкальского края. «Песочница», длина которой достигает около 10 км, а ширина – 5, окружена горами Кодарского хребта, где снежные шапки видны даже летом, может похвастаться если уж не степенными караванами верблюдов, то не менее величественными северными оленями точно. Если вы уже определились, что едете именно туда, то не забудьте зарегистрироваться в отделе МЧС Каларского района, чтобы без проблем передвигаться по этой территории в качестве туриста.
Кояшское озеро, Керченский полуостров
Фото: vostock-photo/shutterstock
Девушки, мечтающие о «розовых единорогах» и других атрибутах сказочного мира, наверняка по достоинству оценят оригинальное Кояшское озеро. Это озеро, площадь которого около 5 кв. км, а глубина – 1 м., располагается в Крыму на территории Опукского национального заповедника и поражает не только необычным цветом воды. Некоторое время назад на этом месте был грязевой вулкан, потом там стали добывать соль, поэтому «плескание» в подобной воде способно заменить собой косметические процедуры. Кстати, для тех, кто ищет особенную локацию для фотосессий, рекомендуем заглянуть сюда в конце лета – начале осени, когда в озере начинает испаряться часть воды, обнажая живописные соляные «айсберги».
Мыс Столбчатый, Сахалин
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ребристые стены, поднимающиеся из воды на 40−50 метров, издали напоминают оригинальный и величественный орган, у подножия которого картинно «разбросаны» обрушившиеся части скал. Это чудо природы - Мыс Столбчатый - можно найти на острове Кунашир, что на юге Курил, поэтому если вдруг вы искали нечто особенное, то отправляйтесь прямиком туда. Только помните, что в тех местах нередко встречают медведей, поэтому постарайтесь не совершать подобную авантюру в одиночестве.
Кроноцкая сопка, Камчатка
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вулкан, достигающий в высоту 3528 метров, находится на Камчатке, в одном из старейших заповедников в стране, где есть термальные озера, водопады, Долина гейзеров и даже около 20 «младших братьев» сопки, в том числе 8 действующих. Кроноцкая сопка, конечно, уступает по популярности знаменитому японскому вулкану, однако тоже сможет впечатлить даже особо избирательных путешественников. Так, например, в отличие от Фудзиямы, не извергающей лаву уже около 300 лет, наш «соотечественник» ведет себя довольно активно и так «бурлит», что специалистам удается фиксировать внутри него постоянные геологические и сейсмологические процессы.
Озеро Эльтон, Волгоградская область
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если вы еще не знали, что в Волгоградской области есть «растиражированная» достопримечательность, площадью чуть больше 150 кв. км, то пора исправить этот пробел. Это озеро, где еще во времена Ивана Грозного активно добывали соль, а теперь используют как бальнеокурорт, считается самым большим солончаком в Европе и одним из самых минерализированных в мире. Поэтому если вы хотите не только поправить здоровье, но и впечатлить всех оригинальными селфи, тогда вам определенно понравится Эльтон. Только прежде чем искать билет н ближайший рейс, уточните, как получить пропуск в Погранслужбе ФСБ РФ, в пограничном Управлении по Волгоградской области или в самом поселке Эльтон. Данная процедура необходима потому, что окрестности озера находятся в пограничной зоне (граница России с Казахстаном), поэтому лучше заранее узнать все подробности.
Мыс Тарханкут, Крым
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если вы мечтали о свадьбе, как в кино, или просто хотели почувствовать себя героем какого-нибудь захватывающего фильма, тогда оправляйтесь на запад Крымского полуострова, где можно найти одно из самых романтичных мест нашей страны. «Изрезанные» скалистые берега, загадочные гроты, бухта Чаша любви, проверяющая чувства влюбленных на прочность, 50 оттенков синего и еще столько же зеленого – чем не декорации к захватывающей картине? Кстати, именно здесь в свое время снимали «Человек-амфибия», «Пираты XX века», «Люди и дельфины», «Акванавты» и многие другие киношедевры.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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