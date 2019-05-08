Достойный ответ загранице: 8 уникальных мест в России, которые стоит посетить

Если вы мечтали о свадьбе, как в кино, или просто хотели почувствовать себя героем какого-нибудь захватывающего фильма, тогда оправляйтесь на запад Крымского полуострова, где можно найти одно из самых романтичных мест нашей страны. «Изрезанные» скалистые берега, загадочные гроты, бухта Чаша любви, проверяющая чувства влюбленных на прочность, 50 оттенков синего и еще столько же зеленого – чем не декорации к захватывающей картине? Кстати, именно здесь в свое время снимали «Человек-амфибия», «Пираты XX века», «Люди и дельфины», «Акванавты» и многие другие киношедевры.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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