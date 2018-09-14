Для аэрофобов: 5 потрясающих автобусных маршрутов на любой бюджет

Отправление: Щелковский автовокзал, по средам и пятницам в 21:30

Стоимость билета: 8620 рублей

Как? В Париж? На автобусе? Совершенно верно, вы не ослышались! В город всех влюбленных из Москвы два раза в неделю ходит автобус, поэтому если вы терпеть не можете перелеты, тогда этот вариант – то, что вам нужно. И хотя дорога займет около двух суток, однако в автобусе есть все, что необходимо для путешественника: биотуалет, Wi-Fi и, конечно, кофе. В столице Франции вам непременно стоит побывать на Эйфелевой башне, посетить Лувр, Центр Помпиду, Монпарнас, прогуляться по Елисейским полям, заглянуть в Монмартр, Нотр Дам Де Пари, сделать множество потрясающих снимков и обязательно попробовать местные блюда в одном из колоритных ресторанчиков.

Цюрих, Швейцария