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Для аэрофобов: 5 потрясающих автобусных маршрутов на любой бюджет

Если вы не представляете свою жизнь без путешествий, но никак не можете преодолеть страх перед полетами, тогда обратите внимание на автобусные туры. Мы выбрали самые актуальные направления, куда легко можно добраться из Москвы.

Элиста, Калмыкия

Отправление: автостанция "Красногвардейская", ежедневно

Стоимость билета: 2000 рублей

Если вы никогда прежде не бывали в южных регионах России, тогда рекомендуем вам присмотреться к этому маршруту. Во-первых, это действительно получится колоритное путешествие: 14 часов дороги вдоль степи и пустыни с их невероятным климатом, да еще и в окружении весьма специфической публики. Но зато, после того, как вы выдержите испытание климатом, вы сможете полюбоваться шахматным городком и буддийскими святынями. Кстати, бывалые путешественники рекомендуют отправляться туда в межсезонье и тогда поездка получится намного комфортнее.

Варшава, Польша

Отправление: Рижский автовокзал, ежедневно в 20:30

Стоимость билета: 3800 рублей

Дорога, во время которой вас может немного потрясывать и подбрасывать на ухабах, займет чуть больше суток, но это того стоит. В этом городе удивительным образом сочетаются вполне приемлемые цены и высокое качество (например, в ресторанной и гостиничной сфере), а также неплохо сохранившиеся дворцы Варшавы (включая королевский) и зажигательные музыкальные фестивали в соседних Катовице и Гдыне, куда вам тоже рекомендуем наведаться.

Пярну, Эстония

Отправление: Рижский автовокзал, ежедневно в 20:30

Стоимость билета: 3500 рублей (6650 рублей в обе стороны)

Путь до этого городка займет около 18 часов, но стоит быть готовым к тому, что эстонские пограничники могут устроить досмотр всех ваших вещей, вооружившись специальными фонариками и прихватив на всякий случай служебных собак. Вы, конечно, можете в это время занять себя просмотром фильмов или сериалов в Интернете, но можно столкнуться с тем, что Wi-Fi будет работать крайне медленно, а то и вовсе зависнет. Зато, когда вы доберетесь до пляжей, увидите старинные здания, вроде ратуши и городских ворот, посетите Музей современного искусства, носящий имя Чарли Чаплина, загляните в Краеведческий и дом-музей знаменитой эстонской писательницы Койдула, то вы точно забудете обо всех трудностях автобусного путешествия.

Париж, Франция

Отправление: Щелковский автовокзал, по средам и пятницам в 21:30

Стоимость билета: 8620 рублей

Как? В Париж? На автобусе? Совершенно верно, вы не ослышались! В город всех влюбленных из Москвы два раза в неделю ходит автобус, поэтому если вы терпеть не можете перелеты, тогда этот вариант – то, что вам нужно. И хотя дорога займет около двух суток, однако в автобусе есть все, что необходимо для путешественника: биотуалет, Wi-Fi и, конечно, кофе. В столице Франции вам непременно стоит побывать на Эйфелевой башне, посетить Лувр, Центр Помпиду, Монпарнас, прогуляться по Елисейским полям, заглянуть в Монмартр, Нотр Дам Де Пари, сделать множество потрясающих снимков и обязательно попробовать местные блюда в одном из колоритных ресторанчиков.

Цюрих, Швейцария

Отправление: Рижский автовокзал, по средам и пятницам в 20:00

Стоимость билета: 9000 рублей

Если вас не пугает перспектива двое суток трястись в комфортабельном, но все же автобусе, тогда непременно запланируйте себе поездку в этот швейцарский финансовый центр, известный своими многочисленными банками и фондами. Кстати, помимо всего прочего, Цюрих – способен покорить сердце практически каждого туриста. Чего только стоят потрясающие виды Старого города на фоне холмов и завораживающих гор, уютные улочки, по которым хочется гулять часами и невероятное количество кафе, баров, ресторанов, а также развлечений на любой вкус и бюджет. Одним словом, вы точно найдете, чем заняться в этом живописном европейском городке.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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