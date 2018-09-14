Для аэрофобов: 5 потрясающих автобусных маршрутов на любой бюджет

Элиста, Калмыкия
Отправление: автостанция "Красногвардейская", ежедневно
Стоимость билета: 2000 рублей
Если вы никогда прежде не бывали в южных регионах России, тогда рекомендуем вам присмотреться к этому маршруту. Во-первых, это действительно получится колоритное путешествие: 14 часов дороги вдоль степи и пустыни с их невероятным климатом, да еще и в окружении весьма специфической публики. Но зато, после того, как вы выдержите испытание климатом, вы сможете полюбоваться шахматным городком и буддийскими святынями. Кстати, бывалые путешественники рекомендуют отправляться туда в межсезонье и тогда поездка получится намного комфортнее.
Варшава, Польша
Отправление: Рижский автовокзал, ежедневно в 20:30
Стоимость билета: 3800 рублей
Дорога, во время которой вас может немного потрясывать и подбрасывать на ухабах, займет чуть больше суток, но это того стоит. В этом городе удивительным образом сочетаются вполне приемлемые цены и высокое качество (например, в ресторанной и гостиничной сфере), а также неплохо сохранившиеся дворцы Варшавы (включая королевский) и зажигательные музыкальные фестивали в соседних Катовице и Гдыне, куда вам тоже рекомендуем наведаться.
Пярну, Эстония
Отправление: Рижский автовокзал, ежедневно в 20:30
Стоимость билета: 3500 рублей (6650 рублей в обе стороны)
Путь до этого городка займет около 18 часов, но стоит быть готовым к тому, что эстонские пограничники могут устроить досмотр всех ваших вещей, вооружившись специальными фонариками и прихватив на всякий случай служебных собак. Вы, конечно, можете в это время занять себя просмотром фильмов или сериалов в Интернете, но можно столкнуться с тем, что Wi-Fi будет работать крайне медленно, а то и вовсе зависнет. Зато, когда вы доберетесь до пляжей, увидите старинные здания, вроде ратуши и городских ворот, посетите Музей современного искусства, носящий имя Чарли Чаплина, загляните в Краеведческий и дом-музей знаменитой эстонской писательницы Койдула, то вы точно забудете обо всех трудностях автобусного путешествия.
Париж, Франция
Отправление: Щелковский автовокзал, по средам и пятницам в 21:30
Стоимость билета: 8620 рублей
Как? В Париж? На автобусе? Совершенно верно, вы не ослышались! В город всех влюбленных из Москвы два раза в неделю ходит автобус, поэтому если вы терпеть не можете перелеты, тогда этот вариант – то, что вам нужно. И хотя дорога займет около двух суток, однако в автобусе есть все, что необходимо для путешественника: биотуалет, Wi-Fi и, конечно, кофе. В столице Франции вам непременно стоит побывать на Эйфелевой башне, посетить Лувр, Центр Помпиду, Монпарнас, прогуляться по Елисейским полям, заглянуть в Монмартр, Нотр Дам Де Пари, сделать множество потрясающих снимков и обязательно попробовать местные блюда в одном из колоритных ресторанчиков.
Цюрих, Швейцария
Отправление: Рижский автовокзал, по средам и пятницам в 20:00
Стоимость билета: 9000 рублей
Если вас не пугает перспектива двое суток трястись в комфортабельном, но все же автобусе, тогда непременно запланируйте себе поездку в этот швейцарский финансовый центр, известный своими многочисленными банками и фондами. Кстати, помимо всего прочего, Цюрих – способен покорить сердце практически каждого туриста. Чего только стоят потрясающие виды Старого города на фоне холмов и завораживающих гор, уютные улочки, по которым хочется гулять часами и невероятное количество кафе, баров, ресторанов, а также развлечений на любой вкус и бюджет. Одним словом, вы точно найдете, чем заняться в этом живописном европейском городке.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock