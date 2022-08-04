Чем заменить резко подорожавшую Турцию: мнение эксперта

Белоснежный песок, невероятная бирюза океана, прозрачная вода, пальмы, колоритные бунгало - путешествие на Мальдивские острова - предел мечтаний для многих туристов. Но к сожалению, мало кто всерьез рассматривает этот курорт, ведь почему-то в обществе сложилось стойкое мнение, что Мальдивы - очень дорогое удовольствие. Долой стереотипы! Возможно, вы удивитесь, но альтернативой отдыху в Турции, действительно, могут стать райские острова.

Отдохнуть на Мальдивах можно вполне экономично. Если заняться ранним бронированием и заблаговременным выкупом авиабилетов, то вы гарантированно получите хорошую скидку от туроператора и авиакомпании. Так что Мальдивы по цене Турции - это не сказка, а реальность. Если поторопиться прямо сейчас, то ещё можно успеть забронировать отдых у океана на сентябрь-октябрь по очень бюджетной цене.

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