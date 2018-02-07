Как утверждают психологи, совместное путешествие — то еще испытание, которое выдерживают далеко не все пары. Причиной ссоры может стать любая мелочь: не то место в самолете, опоздание или задержка рейса, да просто банальная усталость, — и всё, дальше глубокая обида и непонимание. Чтобы не пополнить печальную статистику, а также не допустить того, чтобы ваш отпуск был безнадежно испорчен, обратите внимание на эти советы, которые помогут вам преодолеть трудности и сохранить отношения.

Заранее спланируйте свой бюджет

Еще до того, как начнете покупать билеты и искать гостиницы, договоритесь о том, какую сумму вы готовы потратить на путешествие, будет ли это ваш общий бюджет или каждый тратит свои средства. Также определите ту ежедневную сумму, на которую вы планируете жить. Чтобы потом не получилась неприятная ситуация, когда вы рассчитывали на одно, а ваш избранник вдруг решил экономить.

Находите время на себя

Совместный отпуск не предполагает того, что вы все 24 часа будете проводить вместе. Даже если вы очень влюблены друг в друга, необходимо договориться об определенных днях (или часах), которые вы будете посвящать лишь себе. Не важно, это будет шопинг, прогулка по городу, посещение каких-то достопримечательностей или чтение любимой книги в парке. Если у каждого будет достаточное количество свободного времени, то это пойдет лишь на пользу вашим отношениям.

Не пытайтесь осмотреть все достопримечательности в первый же вечер

Распространенная ошибка многих путешественников, когда они за одну поездку (или даже за один вечер) пытаются охватить максимум: и море, и музеи, и шопинг, и осмотр интересных мест. В итоге это приводит к тому, что оба партнера устают и начинают срываться друг на друге. Запомните золотое правило: лучше меньше, да лучше.

Оставляйте время для веселья

Чаще вспоминайте о том, что вы поехали в отпуск, чтобы развлекаться. Поэтому отбросьте все грустные мысли и оставьте выяснение отношений на потом. Наслаждайтесь отдыхом и друг другом. Представьте себе, что у вас наступил медовый месяц, и ведите себя соответственно. И тогда, возможно, к тому моменту, когда вы вернетесь домой, вы по-новому будете смотреть на вашего партнера и ваши отношения.