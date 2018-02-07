Как не поссориться в путешествии: 8 секретов совместного отпуска
Заранее спланируйте свой бюджет
Еще до того, как начнете покупать билеты и искать гостиницы, договоритесь о том, какую сумму вы готовы потратить на путешествие, будет ли это ваш общий бюджет или каждый тратит свои средства. Также определите ту ежедневную сумму, на которую вы планируете жить. Чтобы потом не получилась неприятная ситуация, когда вы рассчитывали на одно, а ваш избранник вдруг решил экономить.
Находите время на себя
Совместный отпуск не предполагает того, что вы все 24 часа будете проводить вместе. Даже если вы очень влюблены друг в друга, необходимо договориться об определенных днях (или часах), которые вы будете посвящать лишь себе. Не важно, это будет шопинг, прогулка по городу, посещение каких-то достопримечательностей или чтение любимой книги в парке. Если у каждого будет достаточное количество свободного времени, то это пойдет лишь на пользу вашим отношениям.
Не пытайтесь осмотреть все достопримечательности в первый же вечер
Распространенная ошибка многих путешественников, когда они за одну поездку (или даже за один вечер) пытаются охватить максимум: и море, и музеи, и шопинг, и осмотр интересных мест. В итоге это приводит к тому, что оба партнера устают и начинают срываться друг на друге. Запомните золотое правило: лучше меньше, да лучше.
Оставляйте время для веселья
Чаще вспоминайте о том, что вы поехали в отпуск, чтобы развлекаться. Поэтому отбросьте все грустные мысли и оставьте выяснение отношений на потом. Наслаждайтесь отдыхом и друг другом. Представьте себе, что у вас наступил медовый месяц, и ведите себя соответственно. И тогда, возможно, к тому моменту, когда вы вернетесь домой, вы по-новому будете смотреть на вашего партнера и ваши отношения.
Берите только ручную кладь
Подумайте, действительно ли вы хотите везде таскаться с тяжелым чемоданом лишь потому, что там собрано несколько комплектов одежды, которые вы хотите выгулять? На самом деле вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее и увереннее, если у вас будет маленький чемодан и компактный рюкзак. Тогда вы не будете зависеть от камеры хранения, если вдруг решите чуть изменить маршрут и отправиться в другой город.
Узнайте, что доставляет дискомфорт вашему избраннику
Скажем, если вы не мыслите себя жизни без самолетов, а вашего возлюбленного передергивает от одного упоминания о полетах, тогда, возможно, стоит пересмотреть свои маршруты и заранее договориться о том, как вы будете добираться до места отдыха. Возможно, вам придется по душе романтическая поездка на поезде или, скажем, морской круиз по Средиземному морю, вокруг Европы. Главное, чтобы вам двоим это доставляло одинаковое удовольствие.
Умейте договариваться друг с другом
Не забывайте, что отпуск не только у вас, но и у вашей второй половинки, поэтому не следует пилить своего избранника или, что еще хуже, ходить рядом с ним с таким лицом, словно вас ничего в этой жизни уже не интересует. Научитесь уступать друг другу, и тогда вы увидите: ваше путешествие будет еще лучше, чем вы его запланировали изначально.
Вместе преодолевайте трудности
Неурядицы случаются у каждого, поэтому не стоит отчаиваться и впадать в депрессию. К тому же вместе вам будет проще справиться с любой проблемой, и, как уверяют психологи, поиск решений лишь укрепляет отношения в паре и дает возможность взглянуть на человека по-новому (как он себя ведет в стрессовой ситуации, например).
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