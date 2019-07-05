7 стран, где вам еще и «приплатят», если вы решитесь туда переехать

Еще один вариант для любителей тихой жизни вдали от посторонних глаз – острова Питкэрн, находящиеся в южной части Тихого океана (относительно недалеко от Новой Зеландии). По последним данным, здесь проживают всего 50 человек, поэтому вам гарантированное предоставят землю для строительства дома и окажут всяческую поддержку (пока вы будете приспосабливаться к островной жизни). К слову, многих желающих оттолкнул тот факт, что в этом «раю» находится один магазин, работающий лишь три дня в неделю, и отсутствуют минимальный комфорт, к которому так привыкли городские жители. Возможно, именно поэтому за последние несколько лет сюда пока осмелился переехать лишь один человек. Но если вы мечтали почувствовать себя Робинзоном Крузо и наслаждаться живописными видами и чистейшими пляжами, то можете попытать счастья и наведаться в это удивительное местечко. Кто знает, вдруг вам настолько там понравится, что переезжать обратно вы точно не захотите.