7 стран, где вам еще и «приплатят», если вы решитесь туда переехать

Астурия, Испания
Небольшая деревушка Понга, расположенная в провинции Астурия на северо-востоке Испании, знаменита не только тем, что является одним из самых старейших поселений в стране и находится на заповедной территории, но и своим щедрым (в прямом смысле этого слова) гостеприимством. Все дело в том, что власти данного населенного пункта мечтают изменить экономическую и демографическую ситуацию, поэтому готовы выплатить €3 тысячи каждой паре влюбленных, готовых поселиться в этом чудном месте. А если у супругов появится наследник, то они получают еще €3 тысячи (и так за каждого рожденного в деревне ребенка). К слову, данное предложение уже заинтересовало большое количество любителей красивых пейзажей, старинных построек и ценителей чистейшей экологии.
Бормида, север Италии
Фото: vostock-photo/shutterstock
Мы уже рассказывали о том, что власти многих итальянских городков готовы предложить всем желающим недвижимость по цене чашки кофе, однако в деревне Бормида, находящейся в провинции Савона (в 80 километров от города Генуя) решили пойти еще дальше и «заманивать» к себе жителей с помощью щедрых выплат (€2 тысячи) и привлекательных цен на аренду апартаментов (от €50 до €120 в месяц). И несмотря на то, что в поселении практически нет работы (из-за чего, собственно, местные жители уехали оттуда в поисках лучшей жизни), данной возможностью решили воспользоваться многие люди из разных стран, чья профессиональная деятельность предполагает возможность работать удаленно. Правда, их всех интересует один нюанс – есть ли в деревне высокоскоростное подключение к Интернету и нет ли там перебоев с сотовой связью.
Штат Мичиган, США
Фото: vostock-photo/shutterstock
Для любителей Америки мы тоже нашли весьма интересное предложение. Так, например, город Детройт, который во второй половине XX века называли «Парижем Запада» и «Автомобильной столицей США», в настоящее время переживает не лучшие времена и всеми способами пытается вернуть себе былую славу. Власти города даже разработали специальную программу Challenge Detroit, которая должна привлечь сюда специалистов из самых разных сфер индустрии. Предполагается, что профессионалам, выбравшим Детройт в качестве места для постоянного проживания и работы, выплатят $2,5 тысячи и окажут всяческую поддержку в период адаптации.
Мисима, Япония
Фото: vostock-photo
Власти небольшой японской деревушки Мисима, где проживает около 400 человек, мечтают «омолодить» население и предлагают смельчакам около $840 и ежемесячные выплаты в первые три года после переезда (так сказать, в качестве поддержки и моральной компенсации). Однако, многих молодых людей пугает тот факт, что, по сути, на трех небольших островах (где и располагается само поселение) нет никаких перспектив и развлечений и непонятно, чем там можно заниматься после переезда (разве что, осваивать сельское хозяйство).
Саскачеван, Канада
Фото: vostock-photo/shutterstock
В этой пятой по величине и шестой по численности населения провинции страны будут рады молодым специалистам, которые только что получили диплом и еще не нашли, где можно применить свои знания и таланты. Местные власти предлагают начинающим профессионалам переехать к ним на ближайшие 7 лет (в надежде, что они там останутся и дальше) и получить в качестве «подъемных» около 20 тысяч канадских долларов. И если вы тоже мечтали переехать в Канаду и попробовать свои силы там, то вы можете ознакомиться с основными кретериями и требованиями, необходимыми для иммиграции в эту область (вся информация указана в иммиграционной программе провинции).
Остров Матсайкер, Австралия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Власти Тасмании тоже приглашают всех желающих пожить на острове Матсайкер, площадь которого составляет 1,86 км². На этом небольшом, утопающем в зелени острове вам предоставят жилье и работу (например, обслуживать находящийся там маяк, предоставлять метеорологические сводки, следить за землей и строениями). Данное предложение подойдет лишь тем, кого не привлекают огни большого города, и кто готов отказаться от всевозможных развлечений взамен на единение с природой и медитации.
Острова Питкэрн, южная часть Тихого океана
Фото: vostock-photo/shutterstock
Еще один вариант для любителей тихой жизни вдали от посторонних глаз – острова Питкэрн, находящиеся в южной части Тихого океана (относительно недалеко от Новой Зеландии). По последним данным, здесь проживают всего 50 человек, поэтому вам гарантированное предоставят землю для строительства дома и окажут всяческую поддержку (пока вы будете приспосабливаться к островной жизни). К слову, многих желающих оттолкнул тот факт, что в этом «раю» находится один магазин, работающий лишь три дня в неделю, и отсутствуют минимальный комфорт, к которому так привыкли городские жители. Возможно, именно поэтому за последние несколько лет сюда пока осмелился переехать лишь один человек. Но если вы мечтали почувствовать себя Робинзоном Крузо и наслаждаться живописными видами и чистейшими пляжами, то можете попытать счастья и наведаться в это удивительное местечко. Кто знает, вдруг вам настолько там понравится, что переезжать обратно вы точно не захотите.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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