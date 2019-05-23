7 самых переоцененных достопримечательностей мира, на которые можно не тратить свое время

Таймс-сквер, Нью-Йорк
Каждый человек, впервые попадающий в «Большое Яблоко», считает своим долгом отправиться прямиком на Таймс-сквер, предвкушая, какое впечатление получит от увиденного. Зрелище, кстати, завораживает, но лишь до тех пор, пока вы не начинаете ощущать гул машин и гомон многотысячной толпы, спешащей по своим делам. И сражу же находиться на площади становится неуютно и скучно. Но галочку, что побывали в одном из самых значимых мест Нью-Йорка, вы, конечно, поставите. А вот захотите ли туда вернуться снова – большой вопрос.
Балкон Джульетты, Верона
Наверняка вас тоже до слез тронула история юных Ромео и Джульетты, пытающихся спасти свою любовь от разъяренных родственников, и вы тоже мечтали побывать там, где происходило данное действие. Точно так же думают миллионы туристов, устремляющихся в Верону, чтобы своими глазами увидеть тот самый балкон, с которого якобы Джульетта отвечала своему возлюбленному, а заодно потереть статую девушки, в надежде испытать такие же сильные взаимные чувства, как и герои пьесы Шекспира (только со счастливым концом, разумеется). Однако по приезду вас ждет разочарование – к балкону, который, кстати, построили уже после того, как была написана пьеса, не подступиться, да и статую облепили желающие найти свою любовь. Поэтому приходится смиренно толпиться в узком проулке, в ожидании своей очереди.
Картина «Мона Лиза», Париж
Многие путешественники, впервые собирающиеся на встречу с прекрасной Джокондой, завораживающей своей таинственной улыбкой, полагают, что у них будет достаточно времени, чтобы в спокойной обстановке насладиться важностью моменты и рассмотреть знаменитый шедевр в мельчайших подробностях. Но как же они бывают разочарованы, когда, обойдя многочисленные коридоры Лувра, попадают туда, где висит шедевр Леонардо, они обнаруживают, что произведение искусства представляет собой небольшую картину, которую к тому же, заслоняют плотные ряды других таких же ценителей прекрасного. Поэтому, прежде чем проникнуться моментом и заглянуть в глаза загадочной Джоконде, им необходимо сначала пробиться сквозь туристов.
Монумент «Русалочка», Дания
Эта знаменитая героиня сказки Андерсена, грациозно парящая над водной гладью, уже около 100 лет является символом Дании и обязательным местом для посещения влюбленных и тех, кто мечтает сделать несколько живописных кадров. Все бы ничего, однако скульптура, достигающая в высоту 1,25 м, зачастую не оправдывает ожидания тех путешественников, которые специально изменили свой маршрут, чтобы полюбоваться на нечто более масштабное. К тому же, прежде чем сфотографироваться на фоне этой хрупкой фигурки, необходимо набраться терпения и подождать, пока подойдет ваша очередь. Ведь вы же не думали, что будете там единственным туристом?
Мертвое море, Ближний Восток
Мертвое море, а точнее — уникальное соленое озеро на Ближнем Востоке, располагающееся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией, привлекают ценителей прекрасного. Еще бы, ведь удивительные пейзажи с белоснежными кристаллами соли, живописно сверкающие в переливающейся лазурной воде, а также возможность на себе ощутить эффект невесомости (для этого достаточно лишь лечь на воду, словно на водяной матрас), никого не оставят равнодушными. Однако желающих испробовать на себе эффективные соли и лечебные грязи Мертвого моря тоже хватает. Вы будете долго бродить по пляжу, в поисках укромного места (хотя бы для того, чтобы в ваш кадр не попадали случайные соседи, с ног до головы измазанные грязью).
Стоунхендж, Уилтшир
Стоунхендж является одной из самых популярных и посещаемых туристами британских достопримечательностей. Что уж говорить о простых путешественниках, если археологи много лет исследуют это место, пытаясь разгадать тайну его происхождения, но так и не могут до конца определиться с основной версией. Люди со всего мира стремятся своими глазами увидеть это древнее сооружение, а точнее - каменный комплекс, состоящий из 83 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков и нескольких 50-тонных камней, и непременно сделать впечатляющее селфи на фоне какой-нибудь каменной глыбы. Но пока вы выберете идеальный для себя ракурс, вам придется потрудиться и обогнать остальных ценителей древности.
Великая китайская стена
Почему-то многие считают, что если вы приезжаете в Китай, то вам обязательно нужно подняться на Великую стену, считающейся Восьмым чудом света. Еще бы, ведь только поднявшись на самую вершину, начинаешь осознавать всю эту монументальность и многовековую мудрость. Увы, но данные мысли посещают не только вас, поэтому будьте готовы в прямом смысле этого слова прокладывать себе дорогу локтями, с трудом пробиваясь среди многотысячной толпы других таких же любопытных туристов.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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