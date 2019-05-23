7 самых переоцененных достопримечательностей мира, на которые можно не тратить свое время

Наверняка вас тоже до слез тронула история юных Ромео и Джульетты, пытающихся спасти свою любовь от разъяренных родственников, и вы тоже мечтали побывать там, где происходило данное действие. Точно так же думают миллионы туристов, устремляющихся в Верону, чтобы своими глазами увидеть тот самый балкон, с которого якобы Джульетта отвечала своему возлюбленному, а заодно потереть статую девушки, в надежде испытать такие же сильные взаимные чувства, как и герои пьесы Шекспира (только со счастливым концом, разумеется). Однако по приезду вас ждет разочарование – к балкону, который, кстати, построили уже после того, как была написана пьеса, не подступиться, да и статую облепили желающие найти свою любовь. Поэтому приходится смиренно толпиться в узком проулке, в ожидании своей очереди.

Картина «Мона Лиза», Париж