7 самых красивых европейских соборов, которые вам непременно стоит увидеть

Базилика Нотр-Дам-де-Нис, Франция
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эту самую большую церковь в Ницце, строительство которой началось в далеком 1864-м году, называют уменьшенной копией Собора Парижской Богоматери. Белоснежное здание с золотистой отделкой, оформленное в неоготическом стиле с двумя квадратными башнями высотой 65 метров, стрельчатыми арками и огромным окном-розой, выглядит весьма эффектно и внушительно. Внутри отреставрированной базилики, отличающейся прекрасной акустикой, особого внимания заслуживают уникальные витражи, выполненные лучшими французскими мастерами XIX века, копия картины Бартоломе Мурильо «Святое Семейство» и статуи Девы Марии, расположенные в часовне.
Собор Святого Петра, Италия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эта одна из самых почитаемых святынь и самый популярный объект посещения не только паломников, но и туристов, представляет собой центр римской католической религии и является вторым по величине христианским храмом в мире. Здание, в строительстве которого в течение многих столетий принимали участие самые выдающиеся архитекторы, находится на Площади Святого Петра в Ватикане, поэтому если вы планируете поездку в Рим, то обязательно посетите эту достопримечательность. Сам собор потрясает своими масштабами, внутри, например, его длина равна 186 метров, высота в центральном нефе - 45 метров, а с куполом - все 119 метров. Внутреннее убранство однозначно заслуживает того, чтобы рассматривать часами каждую деталь и элемент декора. Так, например, на красной порфировой плите Главного портала, где раньше находился алтарь, папа Лев III в Рождество 800 г. возложил корону римского императора на голову Карла Великого, в первой капелле правого бокового нефа до сих пор хранится великое творение Микеланджело (скульптурная группа «Пьета», созданная по просьбе французского кардинала Жана Билэра де Лагрола), а у четвертого столба справа можно найти потрясающую бронзовую статую сидящего св. Петра (XIII в.), правая ступня которого отполирована поцелуями верующих.
Кельнский собор, Германия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этот третий в мире по величине готический кафедральный собор, высота которого достигает 157 метров в высоту, является настоящим символом Кельна. Несмотря на то, что официальное его название Кафедральный собор во имя Св. Петра и Св. Девы Марии, однако местные жители и туристы именуют его просто как Кельнский собор. Великолепное сооружение, где находится кафедра архиепископа Кельнского было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. На сегодняшний день собор может похвастаться невероятным внутренним убранством, также выдержанном в готическом стиле. Там имеется два кресла, одно из которых предназначено для Папы, а второе - для императора, которые никто не может занимать во время службы. Золотой саркофаг, рака Трех королей, хранит мощи трех волхвов, принесших дары новорожденному Иисусу Христу в Вифлеем, тоже являются популярными не только среди паломников, но и среди туристов, ежегодно приезжающих в Кельн, чтобы увидеть это великолепие своими глазами.
Реймсский собор, Франция
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эффектный готический собор в Реймсе, строительство которого началось в 1211 году, является одним из самых известных не только во Франции, но и за ее пределами. Со времен раннего Средневековья и до XIX века — это сооружение было местом коронации практически всех французских монархов, в годы Первой мировой войны он серьезно пострадал, а после был восстановлен, но утратил часть оригинальных витражей и скульптур. Сейчас фасады собора украшают 2303 статуи, среди которых наиболее известной является так называемый «улыбающийся ангел», ставший одним из символов города. В 1991 году этот яркий образец готической архитектуры и символ важнейших событий европейской истории включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святого Вита, Чехия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Храм, украшающий исторический центр чешской столицы, с уверенностью можно назвать одним из самых знаменитых долгостроев Европы. Работу над проектом начал известный фламандский архитектор Маттиас из Арраса, затем, после его смерти, процесс перешел к немецкому специалисту Петеру Парлержу, которому принадлежит также Карлов Мост и церковь Всех Святых в столице. Однако и он не успел до конца осуществить задуманное, а закончил только часть трансепта и хор. Его сыновья достроили южную сторону храма и часть башни. В XV – XVI веках работу продолжили архитекторы Б. Рейт и Б. Вольмут, а закончили строительство лишь в начале XX века. Тех, кто впервые увидел это великолепие, завораживает средневековая готика, органично сочетающаяся с элементами барокко и искусными неоготическими стилизациями.
Собор Святого Стефана, Австрия
Фото: vostock-photo/shutterstock
На месте этого самого знаменитого готического здания Вены и символа города сначала находилась простая романская базилика, построенная в 1147 г. Сооружение сильно пострадало сначала во время турецкой осады в 1683 году, а затем и в последние дни Второй мировой войны и было восстановлено лишь в 1950 году. Примечательно, что в 1782 году именно здесь состоялась свадьба Моцарта, а в декабре 1791 года в этом же храме отпевали великого композитора. Особого внимания заслуживает внутреннее убранство собора - надгробие императора Фридриха III и принца Евгения Савойского, уникальная кафедра работы Антона Пильграма и Венский готический алтарь, созданный в 1447 году. Если вы хотите насладиться впечатляющими видами на Вену и Венский лес, тогда поднимайтесь на северную башню, где, кстати, находится и находится самый большой в мире колокол Пуммерин, звон которого можно услышать лишь в новогоднюю ночь.
Кафедральный собор Барселоны (Собор Святого Креста и Святой Евлалии), Испания
Фото: vostock-photo/shutterstock
Величественное здание с эффектным шпилем, сооруженное в XIV—XV вв, расположено в Готическом квартале Барселоны. Удивительно, но до 1298 г., когда сюда пришла готика, здесь находились романская церковь, мечеть и римская базилика. Особого внимания заслуживает фасад, церкви и внутреннее убранство. Чего только стоит искусна резьба, ренессансные рельефы из жизни Св. Евлалии, выполненными по эскизам Бартоломе Ордоньеса, а также сводчатая готическая галерея кафедрального собора, куда можно попасть из Каррер-дель-Бистре через ворота Санта-Эулалии.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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