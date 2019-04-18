7 самых красивых европейских соборов, которые вам непременно стоит увидеть

Величественное здание с эффектным шпилем, сооруженное в XIV—XV вв, расположено в Готическом квартале Барселоны. Удивительно, но до 1298 г., когда сюда пришла готика, здесь находились романская церковь, мечеть и римская базилика. Особого внимания заслуживает фасад, церкви и внутреннее убранство. Чего только стоит искусна резьба, ренессансные рельефы из жизни Св. Евлалии, выполненными по эскизам Бартоломе Ордоньеса, а также сводчатая готическая галерея кафедрального собора, куда можно попасть из Каррер-дель-Бистре через ворота Санта-Эулалии.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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