7 милейших европейских городков, в которые невозможно не влюбиться

Анси, Франция
Очень часто Анси называют французской Венецией и это вполне заслуженно. В этот городок, находящийся на восточном побережье Франции и считающийся столицей всего департамента Верхняя Савойя, ежегодно приезжают туристы со всего мира. Люди специально прилетают сюда, чтобы насладиться живописными видами, потрясающей архитектурой, достопримечательностями, неспешными прогулками вокруг озера Анси (являющимся жемчужиной города) и, конечно, местными деликатесами, от которых просто невозможно оторваться. И если вы попадете в этот очаровательный городок, построенный вокруг замка 14 века и окруженный французскими Альпами, то обязательно прогуляйтесь среди древних зданий, попробуйте местные деликатесы и загляните в рестораны со звездами Мишлен!
Кольмар, Франция
В этом небольшом городе, основанном в 1226 году, очень явно прослеживается смесь французской и немецкой архитектуры, культуры и духа. Это и дарит этому месту столько очарования и харизмы, что хочется просто бродить по уютным улочкам и рассматривать каждый элемент, попадающий в поле зрения. Многие туристы, попавшие в Кольмар впервые, признают, что он настолько красочный, что хочется сдать свой обратный билет и остаться здесь жить навсегда.
Портофино, Италия
Наверняка многие из вас хотя бы раз в жизни слышали об этом небольшом рыбацком городке, находящийся в провинции Генуя и считающимся одним из самых живописных средиземноморских портов, будучи частью Итальянской Ривьеры. В Портофино любил бывать Ги Де Мопассан, высказавший когда-то свое мнение об этом курорте Лигурийского побережья: «Этот зеленый залив в царстве гармонии и покоя, так контрастирует со всеми суетными беспокойствами нашей жизни». Поэтому если вам по душе тишина гор, патриархальность рыбацкой деревушки, живописная бухта, в водах которой отражаются милые домики, тогда вам определенно стоит заглянуть в Портофино.
Манарола, Италия
Манарола, представляющая из себя небольшой рыбацкий городок в Лигурии (на севере Италии), находится прямо на скале, нависающей над береговой линией Лигурийского моря. Это самый старинный из городов национального парка Чинкве-Терре, где вполне гармонично соседствуют современные здания и старинные архитектурные сооружения, чей возраст насчитывает уже более полутысячи лет. Если вы решите сюда заглянуть, то обязательно прогуляйтесь до центра, где находится церковь Сан-Лоренцо, построенная в 1338 году и непременно загляните в восточную часть площади, где часто можно встретить местных жителей, бурно обсуждающих какие-либо важные вопросы.
Гереме, Турция
А вы тоже мечтали попасть в этот невероятный древний город, возведенный римлянами, буквально вырезавшими его из скал, глядя на впечатляющие снимки блогеров, позирующих на фоне разноцветных воздушных шаров и скалистых улочек? Если эта мысль не дает вам покоя, тогда запланируйте поездку в это небольшой городок, считающийся туристическим центром Каппадокии. В самом районе Гереме и ближайших окрестностях можно найти около 400 старинных церквей, которые заслуживают отдельного внимания.
Пучишча, Хорватия
Самый крупный городок с пристанью на северном побережье острова Брач в Адриатическом море, становится с каждым годом все популярнее. Здесь, например, находятся знаменитые школы, где обучаются скульпторы и музыканты. Туристы со всего мира прилетают сюда, чтобы насладиться мягким климатом, живописными видами, уютной атмосферой и, конечно, сувенирами - знаменитой лавандой, которую можно найти абсолютно в любом виде, и фигурками из брачского камня, из которого, к слову, сделана облицовка Белого дома в Вашингтоне, США.
Бибури, Англия
Когда впервые попадаешь в этот небольшой городок, наполненный очарованием Старого Света и считающийся самым атмосферным населенным пунктом в Англии, то создается ощущение, что где-нибудь здесь обязательно можно встретить знаменитого Гарри Поттера или других героев серии романов английской писательницы Джоан Роулинг о «мальчике, который выжил». Чем еще знаменит Бибури, находящийся в графстве Глостершир в южной Англии? Во-первых, тем, что в национальном паспорте Великобритании разместили ее живописное изображение. Во-вторых, здесь проживает около 600 человек (раньше их число достигало 2000). И в-третьих, именно здесь можно расслабиться вдали от городской суеты, насладиться неспешными прогулками и в полной мере прочувствовать английскую атмосферу.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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