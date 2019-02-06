7 милейших европейских городков, в которые невозможно не влюбиться

Когда впервые попадаешь в этот небольшой городок, наполненный очарованием Старого Света и считающийся самым атмосферным населенным пунктом в Англии, то создается ощущение, что где-нибудь здесь обязательно можно встретить знаменитого Гарри Поттера или других героев серии романов английской писательницы Джоан Роулинг о «мальчике, который выжил». Чем еще знаменит Бибури, находящийся в графстве Глостершир в южной Англии? Во-первых, тем, что в национальном паспорте Великобритании разместили ее живописное изображение. Во-вторых, здесь проживает около 600 человек (раньше их число достигало 2000). И в-третьих, именно здесь можно расслабиться вдали от городской суеты, насладиться неспешными прогулками и в полной мере прочувствовать английскую атмосферу.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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