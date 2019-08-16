7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что загрязнение не только негативно сказывается на состоянии планеты, но и подрывает здоровье людей. Согласно статистике, около 1.8 миллиона человек ежегодно погибают из-за неинфекционных заболеваний легких (например, около инсульта, рака легких, респираторных заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха и так далее). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO) регулярно публикует данные об изменении уровня загрязнения в разных странах мира, беря во внимание уровень загрязнения воздуха, продолжительность и качество жизни, количество больных, страдающих от проблем с экологией, уровень выбросов в атмосферу, чистоту водных источников и так далее. И если вы не хотите рисковать своим самочувствием, то выбирайте для отдыха (или места жительства) другие, более экологически чистые направления. Какие страны не дотягиваю до звания «самых чистых» – на сайте Passion.ru.